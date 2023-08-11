USAID выделит гранты на кадровое развитие украинского бизнеса: сколько и на что можно получить

Программа Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины" объявила грантовую программу, направленную на повышение кадрового потенциала украинского бизнеса.

Как указывают в украинском Министерстве экономики, совместно с которым реализуется инициатива, проект будет способствовать скорейшему переобучению и трудоустройству новых работников в приоритетных секторах экономики, обеспечению непрерывности и возобновления бизнеса и дальнейшему экономическому восстановлению страны.

"Повышение квалификации работников может предоставить новые возможности украинцам, которые остаются в стране во время войны и ищут работу, стать стимулом к возвращению для временно покинувших страну, а также поможет предприятиям, нуждающимся в квалифицированных работниках, увеличить производственные мощности и быть конкурентоспособными в мире", - говорится в сообщении.

На что можно получить грант от USAID

Общий объем финансирования грантовой программы составляет 2 миллиона долларов. Предполагается предоставление около 20 грантов в объеме от 35 тысяч до 150 тысяч долларов. Подать заявку на получение средств могут малые и средние предприятия, бизнес-ассоциации, неправительственные организации, бизнес-сообщества и другие организации по развитию предпринимательства.

Реализация грантовой программы будет способствовать развитию профессионального обучения и предпринимательства, связанного с машиностроением, электротехническим производством, логистикой, производством товаров мебельной, текстильной и других перерабатывающих отраслей, индустриального дизайна и индустрии моды, развитие навыков для экспорта, международной торговли и европейской интеграции.

Прием заявок продлится до 1 декабря 2023 включительно. Учитывая значительный интерес, прием и рассмотрение заявок будут проходить поэтапно с дедлайнами 28 августа, 16 октября и, собственно, 1 декабря. Вопросы можно слать по электронному адресу [email protected] с указанием в теме письма "RFA-2023-037".

Ориентировочные мероприятия и активности, которые могут быть реализованы за грантовые средства, включают, в частности:

- помощь в повышении квалификации, переобучении и трудоустройстве работников частного и государственного секторов, потерявших работу в результате войны, людей, которые хотели бы перейти в новую отрасль или адаптировать свои навыки к новым условиям рынка, включая внутренне перемещенных лиц;

- внедрение сертифицированных программ для обучения и переквалификации совместно с учреждениями профессионально-технического и высшего образования для развития кадрового потенциала производственных и сервисных отраслей экономики;

- предоставление консультаций по развитию возможности МСП по повышению кадрового потенциала и трудоустройства, включая внедрение программ обучения и менторства для тренеров, а также поведение отраслевых мероприятий (тренингов, хакатонов, митапов и буткэмпов), направленных на создание и сохранение рабочих мест в МСП;

- предоставление услуг по развитию бизнеса стартапам, малым и средним предприятиям, включая бизнес-инкубацию, бизнес-акселерацию, программы по развитию инновационных бизнесов, консультации, тренинги и так далее;

- внедрение национальных программ по трудоустройству, необходимых для восстановления экономики страны и евроинтеграционного процесса, в частности, разработку и адвокацию изменений в законодательство о трудоустройстве, помощь в создании новых государственных программ по переобучению и трудоустройству, мониторинг и анализ их результатов, проведение исследований по рынку труда;

- внедрение учебных программ для быстрой перефокусировки МСП на экспорт или увеличения доли экспорта в продажах МСП, в частности, разработку и реализацию таких программ, обновление экспортных бизнес-моделей, на которые повлияли сбои в цепях поставок, обеспечение квалифицированной рабочей силой для развития внешней торговли.

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