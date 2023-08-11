В Украине запустили три программы грантов для бизнеса от ЕС и Германии: кто может податься и сколько получить

В Украине принимаются заявки по трем программам грантов для бизнеса, объявленным в июле-августе Европейским союзом и правительством Германии через программу международного сотрудничества EU4Business. Они имеют разные требования к предприятиям и разное целевое назначение.

В частности, через Украинский фонд стартапов будет предоставлено 30 грантов в размере до 25 тысяч евро каждый и общей суммой до 750 тысяч евро для малых и средних предприятий со штатом от 11 до 100 сотрудников. Речь идет о компаниях, которые производят продукты и услуги с инновационной составляющей и/или фокусом на расширение экспорта.

Предприятие не должно работать на оккупированных территориях, в РФ, Беларуси и "других странах, включенных в санкционные списки" и должно иметь годовой доход до 10 миллионов евро. Список направлений деятельности предприятий, приглашаемых к участию в конкурсе, доступен по ссылке. Заявки принимаются до 25 августа.

Кроме того, тремя этапами по 250 микрогрантов каждый будут выдавать средства на сумму до 4 тысяч евро микробизнесу в наиболее пострадавших от войны областях (Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской), на деоккупированных территориях в шести областях, а впоследствии – и на всех подконтрольных территориях Украины.

Прием заявок первого этапа продлится до 21 августа, второго – с 22 августа по 4 сентября, а третьего – 5 по 18 сентября. Претендовать на гранты могут бизнесы с количеством работников до девяти и годовым доходом до 2 миллионов евро, которые не получали гранты с февраля 2022 года и существовали по меньшей мере еще за год до того. Список видов деятельности такого микробизнеса доступен по ссылке.

Кроме этого, гранты на сумму до 10 тысяч евро или 400 тысяч в гривневом эквиваленте смогут получить 50 малых предприятий, пострадавших от полномасштабного вторжения и готовых развивать бизнес в сфере поставок товаров первой необходимости.

Деньги нужно будет использовать в течение шести месяцев на: сохранения и создания новых рабочих мест (выплата зарплаты, не более трех работников); закупку оборудования и сырья или материалов; арендную плату за помещение; лизинг оборудования; траты на перемещение бизнеса; консультационные услуги (включая маркетинг и развитие бренда) и услуги сертификации.

Подаваться могут компании, существующие по меньшей мере с конца 2019 года и зарегистрированные на подконтрольной Украине территории, имеющие от 11 до 49 работников, годовой доход до 10 миллионов евро, не работающие на оккупированных территориях, в РФ, Беларуси и "других странах из санкционного списка". Перечень видов деятельности для потенциальных заявителей – по ссылке.

Прием заявок продлится до 25 августа исключительно через портал государственных услуг "Дія". Отбор будет проводиться два этапа. На первом этапе заявки будут проверяться на соответствие правилам. Второй этап – это интервью с представителями предприятия.

Напомним также, что до 1 декабря будет продолжаться прием заявок на получение грантов на повышение кадрового потенциала украинского бизнеса от программы Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины". Их планируется выдать около 20, зато объем значительный – от 35 до 150 тысяч долларов каждый.