Предприниматели из трех областей смогут получить $3000 на развитие бизнеса

60 малых и средних предприятий смогут пройти обучение и получить финансовую помощь для возобновления деятельности благодаря образовательно-грантовой программе "Прочность".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Помогаем предпринимателям из Харьковской, Днепропетровской, Одесской областей, которые пострадали от российского вторжения. Хотим, чтобы они получали новые знания и восстанавливали бизнес. Сильные предприниматели – основа экономики страны", - отметил Федоров.

По его словам, в центрах "Дія.Бизнес" состоятся образовательные ивенты с воркшопами, мастер-классами, лекциями и семинарами.

"Эксперты помогут прокачать уровни по планированию бизнеса, маркетингу, международной торговле, развитию инноваций, психологической устойчивости и т.д. Создайте стратегии по возобновлению бизнеса и новых рабочих мест", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что авторы 20 лучших стратегий получат грант в $3000 на поддержку своего дела.

Как присоединиться к программе:

Офлайн в центрах поддержки предпринимателей Дія.Бизнес в Одессе и Кривом Роге;

Онлайн от центра Дія.Бизнес в Харькове.

Подать заявку на участие можно до 8 сентября по ссылке.

Напомним, в Украине принимаются заявки по трем программам грантов для бизнеса, объявленным в июле-августе Европейским союзом и правительством Германии через программу международного сотрудничества EU4Business. Они имеют разные требования к предприятиям и разное целевое назначение.

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