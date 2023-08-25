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- Бизнес
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Предприниматели из трех областей смогут получить $3000 на развитие бизнеса
60 малых и средних предприятий смогут пройти обучение и получить финансовую помощь для возобновления деятельности благодаря образовательно-грантовой программе "Прочность".
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Помогаем предпринимателям из Харьковской, Днепропетровской, Одесской областей, которые пострадали от российского вторжения. Хотим, чтобы они получали новые знания и восстанавливали бизнес. Сильные предприниматели – основа экономики страны", - отметил Федоров.
По его словам, в центрах "Дія.Бизнес" состоятся образовательные ивенты с воркшопами, мастер-классами, лекциями и семинарами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Эксперты помогут прокачать уровни по планированию бизнеса, маркетингу, международной торговле, развитию инноваций, психологической устойчивости и т.д. Создайте стратегии по возобновлению бизнеса и новых рабочих мест", - подчеркнул Федоров.
Он добавил, что авторы 20 лучших стратегий получат грант в $3000 на поддержку своего дела.
Как присоединиться к программе:
- Офлайн в центрах поддержки предпринимателей Дія.Бизнес в Одессе и Кривом Роге;
- Онлайн от центра Дія.Бизнес в Харькове.
Подать заявку на участие можно до 8 сентября по ссылке.
Напомним, в Украине принимаются заявки по трем программам грантов для бизнеса, объявленным в июле-августе Европейским союзом и правительством Германии через программу международного сотрудничества EU4Business. Они имеют разные требования к предприятиям и разное целевое назначение.
Источник фото: ua.depositphotos.com