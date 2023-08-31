В Украине запустили акселератор для малого и среднего бизнеса: что предусматривает программа

В Украине запустили национальную акселерационную программу для микро-, малого и среднего бизнеса "Власне", которая предусматривает образовательную, менторскую и финансовую поддержку с общим фондом в 4 миллиона гривен.

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Как отмечается в сообщении ПриватБанка, акселератор будет реализовывать сеть центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" при содействии Министерства цифровой трансформации и государственного учреждения "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" при поддержке международной технологической компании Mastercard и самого ПриватБанка.

"Планируем привлечь к участию как начинающих, так и опытных предпринимателей, которые получат мощную образовательную и материальную базу для развития своего дела. По результатам опроса украинского бизнеса, более 80% его представителей хотят влиять на восстановление послевоенной экономики. Наша задача – поддержать эту амбицию", - отметила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

Отмечается, что образовательная программа проекта объединяет более 15 ведущих спикеров и более 200 менторов из разных сфер бизнеса. Знаниями и экспертизой будут делиться Евгений Клопотенко, Анастасия Владычинская, Валерия Бородина, Елена Залуская и другие.

Онлайн формат содержит 10 образовательных модулей, которые помогут предпринимателям лучше разобраться в вопросах: анализа бизнес-модели, маркетинговой стратегии, привлечения финансирования и экспортной стратегии, построения сервисной системы бизнеса, цифровой трансформации, развития продукта и инноваций.

"Акселерационная программа "Власне" объединит предпринимателей, стремящихся усовершенствовать бизнес-идеи, построить эффективную стратегию развития собственного дела, привлечь клиентов и инвесторов. Уверен, что проект даст участникам возможность добиться мощных бизнес-результатов и стать конкурентоспособными не только на украинском, но и на международном рынке", - отметил директор "Офиса по развитию предпринимательства и экспорта" Андрей Ремизов.

1000 участников, которые будут лучше всего выполнять тестовые задания после каждого модуля, смогут перейти к следующему этапу программы — индивидуальному менторскому сопровождению, который будут внедрять центры поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес". Эта менторская поддержка будет доступна в удобном для участника формате: как офлайн, так и онлайн.

Во время серии Pitch Days в конце обучения участники будут презентовать свои бизнес-концепции, а менторы выберут более 30 победителей, которые получат финансовую поддержку в размере 100 тысяч гривен каждый.

На основе рейтинга 10 самых удачных проектов смогут посоревноваться за звание суперфиналиста на главном событии программы и привлечь главный приз национального акселератора "Власне" - 800 тысяч гривен. Средства можно будет направить на разработку продуктов, проведение маркетинговых исследований, установку нового оборудования и другие нужные инвестиции в развития бизнеса.

Узнать детали условий участия, а также подать заявку на участие в программе в качестве участника или ментора можно на сайте vlasneua.com. Дедлайн подачи заявок - 24 сентября. Старт программы намечен 4 октября, она продлится пять месяцев.

Источник фото: ua.depositphotos.com