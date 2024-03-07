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В Киеве организуют акселератор для разработчиков инновационных решений возникших в результате обстрелов проблем
В Киеве инициировали создание акселерационного проекта "Стойкий город, цель которого привлечь талантливых инженеров, дизайнеров, градостроителей и других творческих лиц к разработке передовых технологических решений, которые укрепят жилищную инфраструктуру Киева.
Об этом сообщили в КГГА.
Программа предусматривает разработку "Коэффициента Устойчивости" для жилых домов города и проведение конкурса на лучшие разработки в области "Смарт-систем энергомониторинга и программных решений для энергетического менеджмента".
Это будет включать в себя аналитические системы управления энергопотреблением жилых комплексов, программное обеспечение для анализа данных энергопотребления, интерфейсы для визуализации данных энергомониторинга, IoT-системы для сбора информации и алгоритмы машинного обучения для прогнозирования и оптимизации потребления энергии.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Участие в City Resilience Accelerator – это шанс не только изменить Киев, но и внедрить новые проекты устойчивого и устойчивого развития", – рассказал Петр Оленич, руководитель цифровой трансформации Киева.
Отмечается, что акселераторы начинают Киевская городская администрация, Национальный технический университет Украины имени Игоря Сикорского, Инновационным холдингом Sikorsky Challenge и Klitschko Foundation.
Конкурс состоится 26-27 июня 2024 года в формате онлайн и онлайн, а первые три призовых места получат гранты от организаторов.
Какие проекты можно подавать
Согласно информации, размещенной на сайте, конкурсанты могут подавать следующие проекты:
- Аналитические системы энергетического менеджмента жилых построек/кварталов;
- Программные решения для анализа данных, полученных от систем учета энергии и других источников, определяющих устойчивость жилых построек/кварталов;
- Системы/элементы систем Интернета для обеспечения подключения и сбора данных из разных источников;
- Интерфейсы для отображения результатов энергомониторинга и систем энергетического менеджмента жилых построек/кварталов;
- Алгоритмы машинного обучения для прогнозирования и оптимизации энергопотребления жилых построек/кварталов;
- Другое (в контексте смарт-систем и программных решений энергомониторинга и энергетического менеджмента).
Отмечается, что предпочтение будет отдаваться проектам, технологическая готовность которых находится на уровне от TRL 4 ( технология, проверенная в лаборатории, имеющийся лабораторный прототип ) и выше, а также тем, которые можно запустить в производство.
Напомним, 1 марта бельгийский предприниматель Джером Лекланш совместно с основателем и управляющим партнером AVentures Capital Андреем Колодюком и при поддержке Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) запустили Seven Camp - акселерационную программу для стартапов в отраслях AI, CyberSec, FinTech, IoT, Smart City, IT и Dual, кибербезопасность, связь, hardware)
Источник фото: ua.depositphotos.com