В Киеве организуют акселератор для разработчиков инновационных решений возникших в результате обстрелов проблем

В Киеве инициировали создание акселерационного проекта "Стойкий город, цель которого привлечь талантливых инженеров, дизайнеров, градостроителей и других творческих лиц к разработке передовых технологических решений, которые укрепят жилищную инфраструктуру Киева.

Об этом сообщили в КГГА.

Программа предусматривает разработку "Коэффициента Устойчивости" для жилых домов города и проведение конкурса на лучшие разработки в области "Смарт-систем энергомониторинга и программных решений для энергетического менеджмента".

Это будет включать в себя аналитические системы управления энергопотреблением жилых комплексов, программное обеспечение для анализа данных энергопотребления, интерфейсы для визуализации данных энергомониторинга, IoT-системы для сбора информации и алгоритмы машинного обучения для прогнозирования и оптимизации потребления энергии.

"Участие в City Resilience Accelerator – это шанс не только изменить Киев, но и внедрить новые проекты устойчивого и устойчивого развития", – рассказал Петр Оленич, руководитель цифровой трансформации Киева.

Отмечается, что акселераторы начинают Киевская городская администрация, Национальный технический университет Украины имени Игоря Сикорского, Инновационным холдингом Sikorsky Challenge и Klitschko Foundation.

Конкурс состоится 26-27 июня 2024 года в формате онлайн и онлайн, а первые три призовых места получат гранты от организаторов.

Какие проекты можно подавать

Согласно информации, размещенной на сайте, конкурсанты могут подавать следующие проекты:

Аналитические системы энергетического менеджмента жилых построек/кварталов;

Программные решения для анализа данных, полученных от систем учета энергии и других источников, определяющих устойчивость жилых построек/кварталов;

Системы/элементы систем Интернета для обеспечения подключения и сбора данных из разных источников;

Интерфейсы для отображения результатов энергомониторинга и систем энергетического менеджмента жилых построек/кварталов;

Алгоритмы машинного обучения для прогнозирования и оптимизации энергопотребления жилых построек/кварталов;

Другое (в контексте смарт-систем и программных решений энергомониторинга и энергетического менеджмента).

Отмечается, что предпочтение будет отдаваться проектам, технологическая готовность которых находится на уровне от TRL 4 ( технология, проверенная в лаборатории, имеющийся лабораторный прототип ) и выше, а также тем, которые можно запустить в производство.

Напомним, 1 марта бельгийский предприниматель Джером Лекланш совместно с основателем и управляющим партнером AVentures Capital Андреем Колодюком и при поддержке Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) запустили Seven Camp - акселерационную программу для стартапов в отраслях AI, CyberSec, FinTech, IoT, Smart City, IT и Dual, кибербезопасность, связь, hardware)

Источник фото: ua.depositphotos.com