- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
JobCannon объявил о приобретении стартапа Adsme
Украинско-британский стартап в сфере рекрутинга JobCannon объявил о приобретении маркетинговой компании Adsme. Соглашение предусматривает полное поглощение Adsme и интегрирование ее технологии в рекрутинговую ИИ-платформу JobCannon.
Об этом пишет издание Forbes.
Детали соглашения между компаниями не разглашаются, однако известно, что оно будет профинансировано несколькими траншами.
Указано, что технология Adsme будет интегрирована в платформу JobCannon для усовершенствования алгоритмов подбора кандидатов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Целью приобретения является усиление возможностей JobCannon в сфере рекрутинга путем внедрения передовых маркетинговых инструментов на базе искусственного интеллекта.
Издание пишет, что соучредитель Adsme Виктор Левченко присоединится к команде JobCannon и занял должность технического директора.
“Благодаря объединению технологических наработок ИИ, сделанных Adsme и JobCannon, мы сможем изменить привычные алгоритмы на рынке найма и усовершенствовать его бизнес-модель в целом. Главная цель – стать главным ресурсом, который объединит сильнейших кандидатов и лучшие компании», - рассказал Левченко.
Маркетинговый стартап Adsme был основан в 2022 году украинцами Виктором Левченко и Данилой Орловым. Компания разработала ШИ-алгоритмы для анализа и прогнозирования эффективности визуальной и текстовой рекламы в Facebook и Instagram. По оценкам Adsme была оценена до $1 млн.
JobCannon также был создан в 2022 году тремя украинцами: Андреем Чередниченко, Алексом Молодиком и серийным предпринимателем Питером Коломийцем, бывшим соучредителем IT-компании IdeaSoft. В начале 2024 года стартап привлек $500 000 от казахского венчурного фонда White Hill Capital при поддержке Всемирного банка. В целом, инвестиции JobCannon сейчас составляют около $1 млн.
В пресс-службе JobCannon отметили, что в своей технологии компания использует искусственный интеллект для упрощения поиска идеальных кандидатов для компаний.
Недавно чешско-украинский стартап в сфере foodtech Choice закрыл новый раунд инвестиций на сумму 2,5 миллиона долларов и открывает офисы в четырех новых странах: Казахстан, Грузия, Венгрия и Румыния. Ключевой инвестор этого раунда выступила J&T Ventures, также к соглашению присоединились Presto Ventures и Reflex Capital.