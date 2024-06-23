Американская ШИ-компания приобрела украинский стартап онлайн-заказов

Американская компания SoundHound AI приобрела основанный украинцами стартап Allset, разрабатывающий платформу для оформления онлайн-заказов из ресторанов и самовывоза.

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Об этом изданию AIN.UA сообщили компании.

Отмечается, что сумма сделки при этом не разглашается.

Компания SoundHound AI разрабатывает голосового ИИ-помощника для клиентов, который может разговаривать на "многих языках". Планируется интеграция этого ассистента в платформу Allset для улучшения сервиса.

Согласно пресс-релизу, помощник с искусственным интеллектом облегчит клиентам заказ еды и напитков в "автомобилях, телевизорах и смартустройствах".

В рамках сделки существующие и новые партнеры Allset будут иметь полный доступ к набору продуктов голосового ИИ от SoundHound для повышения эффективности, снижения издержек и увеличения продаж.

Команда стартапа и соучредители – Стас Матвиенко и Анна Полищук, продолжат работать и применят свой большой опыт работы на рынке.

По словам СЕО и соучредителя SoundHound AI Кейвана Мохаджера, Allset поможет SoundHound предложить решение голосового ИИ еще большему количеству ресторанов, желающих повысить операционную эффективность. Команда Allset обладает богатым опытом работы на рынке и знаниями, которые помогут воплотить в жизнь большое видение экосистемы голосовой коммерции.

"Вместе мы планируем предоставить людям удобные способы заказывать еду и делать другие транзакции, просто разговаривая", - добавил он.

Что известно об Allset

Allset располагает офисами в Киеве, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В августе 2022 года компания сократила 30% штата, уволив 29 специалистов.

В 2020 году Forbes включил Allset в свой рейтинг "Лучшие работодатели стартапов Америки-2020", где компания заняла 263 место среди лучших 500 стартапов, выбранных из более 2500 претендентов.

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