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Американская ШИ-компания приобрела украинский стартап онлайн-заказов
Американская компания SoundHound AI приобрела основанный украинцами стартап Allset, разрабатывающий платформу для оформления онлайн-заказов из ресторанов и самовывоза.
Об этом изданию AIN.UA сообщили компании.
Отмечается, что сумма сделки при этом не разглашается.
Компания SoundHound AI разрабатывает голосового ИИ-помощника для клиентов, который может разговаривать на "многих языках". Планируется интеграция этого ассистента в платформу Allset для улучшения сервиса.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Согласно пресс-релизу, помощник с искусственным интеллектом облегчит клиентам заказ еды и напитков в "автомобилях, телевизорах и смартустройствах".
В рамках сделки существующие и новые партнеры Allset будут иметь полный доступ к набору продуктов голосового ИИ от SoundHound для повышения эффективности, снижения издержек и увеличения продаж.
Команда стартапа и соучредители – Стас Матвиенко и Анна Полищук, продолжат работать и применят свой большой опыт работы на рынке.
По словам СЕО и соучредителя SoundHound AI Кейвана Мохаджера, Allset поможет SoundHound предложить решение голосового ИИ еще большему количеству ресторанов, желающих повысить операционную эффективность. Команда Allset обладает богатым опытом работы на рынке и знаниями, которые помогут воплотить в жизнь большое видение экосистемы голосовой коммерции.
"Вместе мы планируем предоставить людям удобные способы заказывать еду и делать другие транзакции, просто разговаривая", - добавил он.
Что известно об Allset
Allset располагает офисами в Киеве, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В августе 2022 года компания сократила 30% штата, уволив 29 специалистов.
В 2020 году Forbes включил Allset в свой рейтинг "Лучшие работодатели стартапов Америки-2020", где компания заняла 263 место среди лучших 500 стартапов, выбранных из более 2500 претендентов.
Фото: ua.depositphotos.com