Ciklum купує Infogen і розширює свою глобальну присутність

Компанія Ciklum оголосила про придбання Infogen, американського розробника цифрових рішень. Завдяки цій угоді Ciklum планує прискорити свій розвиток на ринку Північної Америки, посилити експертизу в розробці провідних цифрових продуктів, а також розширити свою географічну присутність

Ciklum пропонує розробку технологічних рішень наступного покоління із застосуванням штучного інтелекту та винятковий клієнтський досвід. Компанія має команду із понад 4 000 висококваліфікованих розробників, досвідчених дизайнерів, продакт-менеджерів та консультантів.

Глобальна команда Infogen налічує близько 350 фахівців. Компанія спеціалізується на високих технологіях, зокрема застосуванні імерсивних технологій віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності. Крім цього, Infogen володіє унікальними можливостям щодо проведення R&D та використання Microsoft технологій, що дає їм змогу розробляти найкращі у своєму класі рішення для клієнтів. Досвід Infogen і їх значна присутність на ринку західного узбережжя США допоможуть Ciklum посилити позиції у світі.

Infogen та Ciklum мають спільні підходи до взаємодії з клієнтами та створення виняткового клієнтського досвіду. Експертиза Infogen в створенні рішень для роздрібної торгівлі, фінансової індустрії, а також Hi-Tech сегменту дасть компаніям змогу наростити спільний вплив у цих вертикалях.

“Ciklum та Infogen – це симбіоз взаємодоповнюючих потенціалів та культур задля кращих результатів для наших клієнтів. Об’єднуючись із компанією-однодумцем, такою як Infogen, ми забезпечуємо ширшу географію центрів розробки та відкриваємо доступ до застосування прогресивних технологій в кількох вертикалях”, – говорить Радж Радхакрішнан, CEO Ciklum. - “Ми системно нарощували наші можливості задля подальшої міжнародної експансії, і завдяки нашим партнерам-інвесторам продовжуватимемо створювати ще більше інновацій та технологічних рішень, щоб допомагати клієнтам виводити їхні бізнеси на новий рівень”.

Санджив Кувадекар, CEO Infogen, який продовжить роботу в Ciklum і розвиватиме ключові сервіси Infogen, зазначає: “Ми раді, що знайшли в Ciklum чудових партнерів, з якими можемо вивести на новий рівень усе, що створювали в Infogen протягом останніх років”.

Франциско Де Соуза, Голова Правління Ciklum, співзасновник та керуючий партнер Recognize, найбільшого акціонера Ciklum, прокоментував: “Ciklum співпрацює з одними з найбільш захоплюючих інноваційних бізнесів світу, створюючи унікальні сервіси для цих компаній. Після нашої інвестиції в 2021 році ми спостерігаємо зростаючий попит на цифрові рішення Ciklum, і бачимо потенціал створювати ще більше цінності для глобальних клієнтів Ciklum. Ми продовжуємо використовувати наш досвід і мережу контактів, щоб підтримувати Раджа та команду Ciklum у реалізації їх амбітного плану розвитку, який ми спільно розробили, і оптимістично оцінюємо майбутні перспективи”.