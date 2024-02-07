Ciklum покупает Infogen и расширяет свое глобальное присутствие

Компания Ciklum объявила о приобретении Infogen, американского разработчика цифровых решений. Благодаря этому соглашению Ciklum планирует ускорить свое развитие на рынке Северной Америки, усилить экспертизу по разработке ведущих цифровых продуктов, а также расширить свое географическое присутствие.

Ciklum предлагает разработку технологических решений следующего поколения, используя искусственный интеллект и исключительный клиентский опыт. Компания имеет команду из более 4000 высококвалифицированных разработчиков, опытных дизайнеров, продакт-менеджеров и консультантов.

Глобальная команда Infogen насчитывает около 350 профессионалов. Компания специализируется на высоких технологиях, включая применение иммерсивных технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. Кроме того, Infogen обладает уникальными возможностями для проведения R&D и использования Microsoft технологий, что позволяет им разрабатывать лучшие в своем классе решения для клиентов. Опыт Infogen и их присутствие на рынке западного побережья США помогут Ciklum усилить позиции в мире.

Infogen и Ciklum имеют общие подходы к взаимодействию с клиентами и созданию исключительного клиентского опыта. Экспертиза Infogen в создании решений для розничной торговли, финансовой индустрии, а также сегмента Hi-Tech позволит компаниям нарастить совместное влияние в этих вертикалях.

“Ciklum и Infogen – это симбиоз взаимодополняющих потенциалов и культур для лучших результатов для наших клиентов. Объединяясь с компанией-единомышленником, такой как Infogen, мы обеспечиваем более широкую географию центров разработки и открываем доступ к применению прогрессивных технологий в нескольких вертикалях”, – говорит Радж Радхакришнан, CEO Ciklum. - Мы системно наращивали наши возможности для дальнейшей международной экспансии, и благодаря нашим партнерам-инвесторам будем продолжать создавать еще больше инноваций и технологических решений, чтобы помогать клиентам выводить их бизнесы на новый уровень.

Санджив Кувадекар, CEO Infogen, который продолжит работу в Ciklum и будет развивать ключевые сервисы Infogen, отмечает: "Мы рады, что нашли у Ciklum отличных партнеров, с которыми можем вывести на новый уровень все, что создавали в Infogen в последние годы".

Франциско Де Соуза, Председатель Правления Ciklum, соучредитель и управляющий партнер Recognize, крупнейшего акционера Ciklum, прокомментировал: “Ciklum сотрудничает с одними из самых увлекательных инновационных бизнесов мира, создавая уникальные сервисы для этих компаний. После нашей инвестиции в 2021 году мы наблюдаем растущий спрос на цифровые решения Ciklum и видим потенциал создавать еще больше ценности для глобальных клиентов Ciklum. Мы продолжаем использовать наш опыт и сеть контактов, чтобы поддерживать Раджа и команду Ciklum в реализации амбициозного плана развития, который мы совместно разработали, и оптимистично оцениваем будущие перспективы”.