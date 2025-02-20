$1,1 млрд на M&A в Украине: самые громкие сделки 2024 года

Украинский рынок M&A (соглашений слияния и поглощения) в 2024 году продолжил адаптироваться к условиям полномасштабной войны. Его драйверами стали IТ-отрасль, АПК, энергетика и строительство, также возросла значимость приватизации. Однако инвестиции могут быть больше, если Украине удастся сохранить международную помощь, поддержать энергосистему и внедрить структурные реформы, но главный вызов — стабилизация ее геополитического положения. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании KMPG в Украине M&A Radar 2024, которым она поделилась с Delo.ua.

По ее данным, за три года войны отечественный бизнес несколько адаптировался и ищет возможности в Украине, в то время как иностранные инвесторы приняли более осторожный подход и ждут сигналов к активным действиям.

Сложные глобальные геополитические и финансовые условия побуждают иностранные компании сосредоточиться на стратегических инвестициях и осторожно относиться к рискованным предприятиям. Однако за первые девять месяцев 2024 года в мире наблюдалось возрождение соглашений M&A: сумма сделок с раскрытой стоимостью от $5 млн, статистикой которых здесь и дальше оперирует KMPG в Украине, выросла на 16% к аналогичному периоду 2023 года. Главной причиной роста стало увеличение количества крупных транзакций в США.

В Украине сохраняется относительная стабильность соглашений M&A на фоне умеренного обновления ВВП на 3,6%. В прошлом году их количество сохранилось на уровне 2023 года (по 49 сделок), а раскрытая общая стоимость сделок достигла $1,1 млрд. Номинально это на 15,7% меньше по сравнению с 2023 годом. Однако если исключить из расчета самые дорогие транзакции (стоимостью свыше $500 млн), которые могут исказить сравнение, нормализованная общая стоимость сделок в 2024 году превысила уровень 2023 года на 40,5%. Фактическая цифра может быть значительно выше, поскольку в прошлом году участники сделок раскрыли стоимость только 65% транзакций.

Динамика изменения количества и стоимости сделок M&A в Украине в 2024 году

Эта тенденция, вызванная разнообразием небольших и средних транзакций, свидетельствует об адаптации украинского рынка M&A к новым экономическим условиям и наличии потенциала для роста в 2025 году.

Аналогично, средняя стоимость сделки в 2024 году составила $32,9 млн, что номинально меньше $44,6 млн в 2023 году. Однако из-за приобретения Lifecell компанией NJJ Capital за $500 млн, в 2023 году скорректированная средняя стоимость транзакции составила $27,7 млн или на 18,6% меньше по сравнению с 2024 годом.

Откуда и куда шли средства для сделок M&A

Распределение соглашений M&A по отраслям в 2024 году. Источник: M&A Radar 2024

Соглашения внутри страны: сокращение на 10%

На сделки M&A, проведенные отечественными компаниями в Украине, в 2024 году приходилось 53,1% от общего количества сделок, и 38,6% от их стоимости. Количество осталось относительно стабильным: 26 против 25 в 2023 году, тогда как их стоимость снизилась на 10,2% — с $452 млн в 2023 году до $406 млн в прошлом году. Также средняя стоимость транзакции сократилась на 20,7%, до $24 млн.

В 2024 году около $297 млн расходов (73%) отечественных компаний на M&A было сосредоточено на трех ключевых отраслях: недвижимость и строительство, промпроизводство, а также сельское хозяйство.

"Постоянный вклад, который вносят внутренние соглашения M&A, отражает устойчивость украинского бизнеса, а также его ориентацию на реинвестирование и консолидацию на украинском рынке. Эта динамика подчеркивает решающую роль внутренних соглашений в поддержании общей активности на рынке M&A в период экономической стабилизации и регуляторных ограничений", — отмечается в отчете KMPG в Украине.

Половина инвестиций из-за границы пришлась на ИТ

В прошлом году на M&A-транзакции иностранных компаний в Украину составили более половины стоимости от всех сделок в стране, и четверть всего количества. ИТ-сектор оставался центром внимания иностранных инвесторов, обеспечив почти половину всех входящих сделок: семь транзакций суммарно на $287 млн.

Привлекательность украинских ИТ-компаний для иностранных инвесторов специалисты KMPG в Украине объясняют тем, что эта отрасль преимущественно работает на международных рынках и имеет мобильную рабочую силу, а значит, менее уязвима к военным рискам.

Европа и Северная Америка продолжали доминировать в сфере приобретения украинских активов иностранными инвесторами в 2024 году, на них приходилось 73% раскрытой стоимости сделок. Однако некоторые заметные транзакции с участием иностранных инвесторов происходили из менее традиционных для инвестиций стран Азербайджана и Саудовской Аравии. Эти соглашения демонстрируют растущую диверсификацию интереса инвесторов к украинскому рынку слияний и поглощений.

$85 млн из Украины на покупку бизнесов за границей

Относительно приобретения иностранных активов украинскими инвесторами, то отечественные компании продолжают диверсифицировать свои вложения и использовать возможности на международных рынках. Транзакции по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами составили 20,4% общего количества сделок в 2024 году. За границей совершено 10 транзакций против семи в 2023 году.

Такие соглашения в 2024 году касались таких отраслей: по три соглашения для IT-сектора и энергетики, два – для фармацевтики, по одному – для промышленности, АПК и потребительских рынков. Суммарная стоимость транзакций с раскрытой стоимостью — $85 млн, что почти в восемь раз больше по сравнению с 2023 годом.

По данным организации, украинские компании рассматривают покупку бизнесов за границей как стратегический шаг для интеграции в ЕС, диверсификации портфолио и обмена знаниями с европейскими странами.

Что происходит в ключевых секторах украинской экономики

Доля основных отраслей в сделках M&A за 2022-2024 гг. Источник: M&A Radar 2024

Инновации и технологии: до сотни сделок в год

Несмотря на сокращение доходов, ІТ-отрасль в 2024 году сгенерировала 4,4% ВВП страны. Однако уверенность инвесторов сталкивается с рядом вызовов, среди которых ограничения на международные поездки для определенных бизнес-групп, бронирование и мобилизация. Поэтому доходы от экспорта ІТ-сектора снизились в прошлом году на 4–6% по сравнению с 2023 годом.

Иностранные инвесторы в 2024 году завершили семь сделок (64%) в украинском секторе инноваций и технологий, в основном через фонды прямых и венчурных инвестиций. Заметные входные транзакции включают:

соглашение Sapphire Ventures в инвестиционном раунде на $200 млн для американской Creatio, специализирующейся на платформах для управления процессами и CRM;

приобретение SoundHound AI онлайн-маркетплейса Allset, основанного украинцами, за $35–40 млн;

завершение сервисом автокредитования Carmoola раунда финансирования в размере $19,5 млн под руководством QED Investors, VentureFriends и InMotion Ventures.

Активность отечественных инвесторов в ІТ-секторе была относительно слабой в 2024 году, хотя Horizon Capital придерживался проактивной стратегии. Он объявил об инвестициях в Viseven, поставщика технологических маркетинговых решений для фармацевтической и медико-биологической промышленности. Это уже третья инвестиция нового фонда Horizon Capital Growth Fund IV в Украину.

Украинские ІТ-компании продолжают диверсифицировать инвестиции и выходить на международные рынки — это постоянная тенденция, которая сохранилась и в 2024 году: 27% от общего количества сделок (три транзакции) были совершены за рубежом местными украинскими инвесторами. Основные внешние сделки включали:

приобретение Ciklum американской компании по цифровым инженерным услугам Infogen за $15–30 млн;

приобретение Intellias американской C2 Solutions за $15–20 млн и британской NorthLink Digital;

В прошлом году ІТ-сектор в Украине наблюдал значительную активность в небольших транзакциях: 74 сделки стоимостью до $5 млн суммарно на $58 млн, если учитывать сделки с раскрытой стоимостью. Это подчеркивает динамичный характер украинского ІТ-рынка и способность сектора привлекать инвестиции в сложных экономических и геополитических условиях.

АПК: стабильная работа с перспективами роста

В прошлом году сельское хозяйство Украины сохранило позицию традиционно привлекательного сектора для инвесторов. На него приходится 12% количества сделок в 2024 году и около 9% от их общей стоимости. Самыми заметными M&A в сегменте стали:

приобретение за $54 млн саудовской сельхозкомпанией SALIC 12,6% акций пищевой компании МХП.

приобретение "МХП" переработчика мясных продуктов "Мясной хутор" и производителя овощей "Овочева скарбниця";

приобретение Continental Farmers Group элеваторного комплекса во Львовской области;

приобретение местных сельхозпроизводителей для диверсификации активов, как пример — соглашение группы "ОККО" по покупке неизвестной доли "Укрполфрукт" и "Гадз-Агро".

Украинский агробизнес в 2024 году преимущественно использовал созданные за пределами Украины средства для дальнейшей экспансии на европейские рынки. Между тем, средства, сгенерированные внутри страны, обычно инвестируются обратно в местный рынок. Как пример, вместе с инвестициями в Украине, МХП продолжает приобретение UVESA Group, ведущего испанского производителя мяса птицы и свинины.

Центральная роль сельского хозяйства в экономике Украины и его привлекательность для инвесторов будут расти и дальше, отмечается в отчете KMPG в Украине.

Энергетика: инвестиции, несмотря на обстрелы

Сектор электроэнергетики и коммунального хозяйства Украины во время полномасштабной войны вынужден противостоять постоянным атакам России, одновременно адаптируясь и развиваясь. К примеру, ведущая украинская энергетическая компания ДТЭК вкладывает €140 млн в энергоаккумулирующие установки общей мощностью 200 МВт, которые планируется ввести в эксплуатацию до октября 2025 года. Последующие ее инвестиции будут связаны с Полтавской ВЭС мощностью 650 МВт.

Международные инвесторы в 2024 году продемонстрировали уверенность в потенциале возобновляемой энергетики Украины: Elementum Energy инвестировала $300 млн в ветроэлектростанцию мощностью 200 МВт на западе Украины, а украинская Eco-optima и чешская компания по возобновляемой энергетике MND создали совместное предприятие. Другими значительными соглашениями слияния и поглощения в 2024 году стали:

Приобретение "дочкой" ДТЭК DRI проекта аккумуляторных накопителей энергии Trzebinia в Польше, а также проекта солнечных электростанций в Италии мощностью 166 МВт. Сейчас DRI имеет портфель проектов в Хорватии, Италии, Польше и Румынии суммарной мощностью около 1,4 ГВт;

Оператор АЗС "ОККО" приобрел проект ветроэлектростанции в Волынской области. Также компания за €20 млн реализовала проект накопителя энергии мощностью 20 МВт, с планами нарастить ее еще на 20 МВт.

Недвижимость и строительство: в фокусе гостиницы и ТРЦ

Сегмент недвижимости и строительства демонстрировал устойчивый интерес инвесторов, за 2024 год совершено 12 сделок на общую сумму $209 млн.

Существенные транзакции включали:

приобретение Dragon Capital торгового центра Karavan Outlet Mall у DCH Group за $40–60 млн;

приобретение компанией "Аврора" логистического состава West Gate у Dragon Capital;

приобретение производителем дверей "Новый стиль" складского комплекса Amtel в Киевской области за $35-40 млн, что свидетельствует о динамической активности логистических активов в 2024 году.

В прошлом году инвесторы интересовались приватизацией недвижимости. Так, "Ола Файн" Максима Криппы приобрела за 2,5 млрд грн гостиницу "Украина" , что стало одним из трех крупных приватизационных соглашений 2024 года. ООО "Надежда" Сергея Сподина приобрело гостиницу "Казацкая" за 400 млн грн, что является еще одним доказательством уверенности инвесторов в долгосрочном потенциале удорожания украинской недвижимости.

Приватизация набирает обороты

Кроме сделок между частными бизнесами, в 2024 году выросли поступления от приватизации госимущества. В прошлом году доход государственного бюджета от приватизации достиг рекордных 12 млрд грн, что существенно больше 3,3 млрд грн в 2023 году. Самыми заметными соглашениями стали:

NEQSOL Holding 100% акций Объединенной горно-химической компании, крупнейшего в Украине производителя титанового сырья за 3,9 млрд грн. Холдинг также обязался инвестировать минимум 400 млн грн в ее модернизацию;

Вышеупомянутая приватизация гостиниц "Украина" и "Казацкий";

Приватизация газобетонной компании Aeroc компанией BGV Геннадия Буткевича за 1,9 млрд. грн. Это первая продажа имущества подсанкционной компании из госсобственности, сигнализирующая о потенциале приватизации замороженных активов как средства облегчения экономических проблем в условиях войны.

Увеличение поступлений от приватизации в 2024 году подчеркивает стремление украинского правительства привлекать инвестиции, и является положительным показателем успешных стратегий экономического обновления, отмечает KMPG в Украине.

Десять самых дорогих сделок M&A в 2024 году. Источник: M&A Radar 2024

Прогноз на 2025 год

"Ожидается, что украинский рынок слияний и поглощений справится со сложными внутренними и глобальными вызовами в 2025 году. Хотя на протяжении последних лет рынок характеризовался устойчивостью и адаптацией, война, макроэкономическая неопределенность и изменение геополитической динамики будут влиять на активность в 2025 году", — прогнозирует KMPG в Украине.

Через три года Украина существенно оправилась от первоначального шока полномасштабного вторжения РФ, но и в дальнейшем ее инвестиционная среда будет зависеть от дальнейшей международной финансовой помощи, способности стабилизировать энергетический сектор и последовательного внедрения структурных реформ. Украина в целом справляется с этими трудностями, но на ее способность привлекать инвестиции будет влиять несколько факторов:

Международная поддержка. Украина входит в 2025 год с большей финансовой уверенностью по сравнению с 2024 годом. Хотя ее бюджет предусматривает дефицит в размере около 19% ВВП, запланированные $38,4 млрд. международной помощи покроют подавляющую часть этого дефицита. Внешнее финансирование, составляющее 40% общих бюджетных расходов, будет оставаться критически важным для поддержки социальных и не связанных с обороной расходов; Экономические факторы. Ожидается, что в 2025 году рост ВВП замедлится до 2,7% против 3,5% в 2024 году, преимущественно из-за повреждений энергосистемы страны и нехватки рабочей силы. Также будет влиять обесценение гривни до 45 грн/доллар, что повлечет за собой повышение цен; Страхование в условиях войны. Расширение страхования инвестиций от военных рисков в 2023 г. стало шагом в правильном направлении, хотя реальный прогресс был ограничен. В 2024 году добавились две инициативы по страхованию военных рисков: поддержка инвесторов, малых и средних предприятий в сотрудничестве с международным перестраховым брокером AON, а также механизм гарантий восстановления Украины (URGF) от ЕБРР; Устойчивость энергетического сектора. Сохранение угрозы российских ракетных и беспилотных ударов по Украине требует ускорения реформы энергосектора, создания распределенной системы генерации, повышения энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики Украинский оборонно-промышленный комплекс. Он уже является одной из движущих сил в стране, в которой продолжают расти военные расходы. В госбюджете-2025 на оборону предусмотрено 26,3% прогнозируемого ВВП, или 2,23 трлн грн — на 47,6 млрд грн больше по сравнению с 2024 годом. Украинская промышленность может производить оружия более чем на $10 млрд ежегодно, и имеет существенный неиспользованный потенциал. Чтобы преодолеть этот разрыв, Украина и дальше должна приобщать иностранных партнеров к закупке отечественной военной техники; Готовность к инвестициям. У 80% украинских предприятий нет достаточной инвестиционной культуры, что ограничивает их способность привлекать капитал и стратегических партнеров. Местный бизнес склонен отдавать приоритет инвестициям в собственные операции, а не изучению возможностей роста через M&A; Неопределенное будущее. Внутренние вызовы и потенциальные глобальные изменения однозначно повлияют на экономический и безопасный ландшафт Украины в 2025 году, особенно после изменений в администрациях ключевых международных партнеров Украины. На инвестиционные решения влияет неопределенность как сроков, так и условий любого потенциального прекращения огня или жизнеспособность дальнейших мирных переговоров.

Следовательно, возобновление соглашений M&A будет зависеть от четких признаков стабильности и экономического обновления, констатирует KMPG в Украине. Страна доказала свою способность преодолевать неопределенность, обеспечивать международную финансовую поддержку и создавать совместные инициативы, что будет иметь решающее значение для формирования нарратива экономического роста в 2025 году.