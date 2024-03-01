Чем живет бизнес. Какие M&A соглашения проводились в Украине в 2023 году

Украинский рынок M&A (слияния и поглощения) постепенно оживает. В частности, в 2023 году интересные соглашения прошли в ИТ-отрасли, сельском хозяйстве, энергетике, логистике, строительстве. О ключевых трендах, проблемах и перспективах сделок M&A в Украине – редакция Delo.ua эксклюзивно узнала из нового отчета KPMG M&A Radar 2023. Самое интересное читайте дальше.

Как изменился рынок M&A в Украине после 24 февраля

После 24 февраля украинский рынок слияний и поглощений фактически остановился. Тогда было отменено много M&A сделок, стартовавших в конце 2021 года. А в 2022 году бизнес сосредоточился на решении проблем, связанных с войной. Логично, что полномасштабная война почти прекратила инвестиции в украинскую экономику.

Исключение – ИТ-отрасль. В этот сектор экономики инвесторы продолжали вкладывать деньги, поскольку многие айти-компании имеют базу разработчиков в Украине и штаб-квартиры в Европе и США. Таким образом, технологический сектор смог лучше адаптироваться к вызовам войны.

Не только украинский сегмент M&A сделок переживал сложные времена в 2022 году. Мировой рынок слияний и поглощений прошел резкий рост инфляции, повышение процентных ставок и неопределенность экономических перспектив. То есть, полномасштабное вторжение России в Украину всколыхнуло всю глобальную экономику.

"В результате в 2023 году активность на рынке M&A на мировом уровне испытала резкое снижение, достигнув одного из самых низких уровней за последние 10 лет по стоимости сделок. Общая стоимость сделок на мировом рынке упала примерно на 16%, а количество сделок уменьшилось на 18%", - говорится в KPMG M&A Radar 2023.

Как изменялся рынок слияний и поглощений за 10 лет. Источник: KPMG

Несмотря на сложный 2022 год, когда Украина понесла территориальные потери, отток населения и 30% падения ВВП, в 2023-м ситуация стала меняться в положительном направлении. В частности, реальный ВВП вырос около 5%.

Как восстанавливался рынок M&A в Украине в 2023 году

В прошлом году было объявлено 47 M&A сделок. Таким образом, украинский рынок слияний и поглощений вырос почти на 70% по сравнению с 2022 годом.

"Стоимость сделок M&A в Украине превысила уровень 2020 года, удвоив значение 2022 года. Из-за низкой прозрачности сделок (только 60% из них раскрывают стоимость сделок) настоящая стоимость потенциально может быть еще выше", - обращают внимание в KPMG M&A Radar 2023.

Выросла и средняя стоимость M&A сделок в Украине. В частности:

в 2022 году этот показатель составил $26 млн. Это самое низкое достижение со времен Революции Достоинства.

В 2023 году показатель вырос до $44,6 млн. То есть стоимость сделок превысила результаты 2021 года.

"Приобретение компанией NJJ Capital компании Lifecell за $500 млн составило 40% от общей стоимости сделок на рынке M&A в 2023 году. За исключением этого нетипичного соглашения с Lifecell, средняя стоимость сделок составляла бы менее впечатляющие $28 млн, не достигая средней стоимости сделок в размере $40 млн в 2021 году", – говорят аналитики KPMG.

Топ-10 сделок слияний и поглощений в 2023 году. Источник: KPMG

Понятно, что средняя стоимость M&A соглашений существенно не растет из-за осторожной политики инвесторов, поскольку в Украине идет война. В свою очередь, продавцы откладывают сделки, потому что ожидают роста цены на свои активы после войны.

"Осторожные намерения инвесторов, обусловленные войной, проявились в относительно небольшом количестве сделок стоимостью свыше $100 млн в 2023 году - было объявлено только три таких соглашения", - говорится в отчете.

Какие M&A соглашения проходят в Украине: отраслевой разбор

Война негативно повлияла на настроения инвесторов, интересующихся традиционными сегментами экономики: металлургия, сельское хозяйство, розничная торговля, строительство и т.д. Поэтому фокус сделок сместился в сторону ИТ-сектора, который в целом работает на экспорт и имеет офисы в разных странах мира. Так что давайте узнаем, какие события ждали рынок M&A в разных сегментах украинской экономики в прошлом году. Поговорим о пяти направлениях – агро, логистике, недвижимости, энергетике и ИТ.

Как меняется рынок слияний и поглощений по секторам. Источник: KPMG

Сельское хозяйство: выкуп акций у миноритариев

За последние два года агробизнес столкнулся в Украине со многими проблемами, связанными с войной. В частности, речь идет о:

наличии минных полей,

дефиците рабочей силы,

снижении цен на зерно,

росте логистических издержек.

Эти проблемы спровоцировали сокращение работающих агрокомпаний. По данным "Института аграрной экономики", в 2022 году количество сельхозпредприятий уменьшилось на 31,4% - с 51,8 до 35,6 тыс. Это наибольшее снижение со времен Революции Достоинства в 2013 и 2014 годах.

Отрицательные тренды повлияли и на отечественный агросектор. В результате капитализация наших агрохолдингов снижается. Так, по данным "УкрАгроКонсалт", за год общая капитализация агрохолдингов упала на €1,95 млрд.

В 4 квартале 2022 года показатель составил €12,77 млрд.

В 4 квартале 2023 года он составил 10,8 млрд. евро.

"Этот спад повлиял на активность на рынке M&A в аграрном секторе, что побудило компании к выкупу акций у миноритарных акционеров. К ярким примерам применения этой стратегии можно отнести выкуп компанией Kernel 30,25 млн акций и увеличение доли Fairfax Financial Holdings Limited у компании Ovostar Union (крупнейший производитель яичных продуктов) с 10,4% до 27,5%", - говорится в KPMG M&A Radar 2023.

Таким образом, за прошедший год на сельское хозяйство приходилось почти 14% от общей стоимости и 11% от общего объема украинских соглашений с M&A.

Доставка грузов: увеличение мощностей в портах

Разблокирование черноморских портов позволило агрохолдингам и металлургическим концернам снизить логистические расходы при экспорте своих товаров за границу. Как результат, украинские аграрные конгломераты начали вкладывать больше средств в перегрузочные терминалы, особенно в Одесской области.

По данным KPMG, примерами здесь могут служить соглашения, которые Kernel провела в 2023 году. В частности, компания приобрела:

складские помещения для перевалки растительного масла в порту "Черноморск" за $19,4 млн.

терминал по перевалке подсолнечного масла за $24,75 млн. Он расположен в порту Рени и имеет одновременную мощность хранения 15 тыс. тонн.

100% долю в терминале по перевалке пищевого масла, мощностью хранения 49,4 тыс тонн подсолнечного масла. Объект находится в порту "Южный".

Усиливает складские и логистические мощности и группа компаний "Эпицентр". Для этого в 2023 году этот игрок:

приобрел принадлежащие "Укргазбуду" объекты недвижимости. Они расположены рядом со складскими помещениями "Эпицентра" в Калиновском районе Киевской области.

приватизировал ГП "Укроборонресурсы". Эта компания ранее была связана с оборонной отраслью, а сейчас занимается оптовой торговлей металлоломом. В рамках соглашения "Эпицентр" стал владельцем двух земельных участков в Киеве и Стрые, общей площадью 18,28 га.

Всего в 2023 году в секторе транспорта и инфраструктуры прошло 7 M&A сделок общей стоимостью $75 млн.

Энергетика: новые инвестиции в добычу

Несмотря на постоянные обстрелы Россией энергетических объектов в Украине, украинским энергетикам удалось стабилизировать ситуацию зимой 2022-2023 годов. Таким образом, они смогли не только ликвидировать дефицит электроэнергии, но и добиться ее профицита в марте-2023.

В таких условиях ДТЭК решил инвестировать 20 млрд грн в подготовку энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, говорится в отчете KPMG. Эти инвестиции направлены на:

проведение значительных ремонтных работ,

восстановление тепловых электростанций и электрических сетей,

усиление внимания к добыче угля и природного газа в дополнение к имеющимся мощностям.

"ДТЭК также проявил активность на рынке M&A в 2023 году, совершив соглашение по приобретению фотоэлектрической электростанции, мощностью 49,38 МВт, у румынского разработчика в сфере альтернативной энергетики Finas Invest с целью диверсификации энергоресурсов и повышения устойчивости к внешним воздействиям", - KPMG M&A Radar 2023 года.

IT-отрасль: много сделок и инвестиций

Во время войны украинский ИТ-сектор остается двигателем экономического роста. Так, в 2023 году эта отрасль обеспечила около 4% ВВП страны. В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что ИТ-услуги составляют 40% украинского экспорта услуг.

Но эксперты KPMG обращают внимание на то, что в 2023 году темпы роста индустрии замедлились: по прогнозам IT Research Ukraine, экспортная выручка должна составить $6,78-7,18 млрд. Этот показатель на 2,3–7,7% меньше по сравнению с объемом экспорта в 2022 году. Но негативная динамика в айти-индустрии не мешает инвесторам демонстрировать заинтересованность в возможности приобрести техноактивы.

Как результат, в ИТ-отрасли M&A сделки совершаются наиболее активно. Так, в 2022 году было объявлено 19 сделок общей стоимостью $440 млн. Этот показатель составил 68% объема всех сделок и 89% стоимости сделок украинского рынка M&A.

"Отчасти на уровень сделок 2022 года повлиял успешный 2021 год, когда было заключено значительное количество сделок как по объему, так и по стоимости. Благодаря особенностям процессов M&A, а также продолжительности заключения сделок, некоторые соглашения, переговоры по которым начались еще в 2021 году, были завершены уже в 2022 году", - говорится в KPMG M&A Radar 2023.

В 2023 году в индустрии наблюдалось снижение стоимости сделок на 40% и уменьшение объема сделок на 26% по сравнению с 2022 годом. Как можно охарактеризовать эти договоренности?

Первое. Большинство сделок в сфере ИТ в Украине (8 из 14) было заключено новыми инвесторами. Шесть из этих восьми новых инвесторов были из США.

"Это неудивительно, ведь базирующиеся в Северной Америке фонды прямых и венчурных инвестиций традиционно занимают доминирующие позиции на рынке M&A в Украине", - говорят в KPMG.

Второе. Около 64% сделок (9 сделок) были инициированы иностранными фондами прямых и венчурных инвестиций. Среди заметных сделок с участием иностранных инвесторов:

Группа инвесторов во главе с Horizon Capital LLP приобрела долю у Preply Inc за счет финансирования серии С. Ее стоимость оценивается в $70 млн (размер доли не разглашается).

Компания Mythical Games (США) приобрела компанию DMarket, украинский маркетплейс виртуальных предметов для видеоигр, основанный на блокчейне. Стоимость сделки оценивается в $70-100 млн.

Digital Media Solutions стала владельцем компании ClickDealer, специализирующейся на performance-маркетинге и создавшей сервис поиска подрядчиков HomeQuote. Стоимость сделки – $45 млн.

Отдельно в KPMG M&A Radar 2023 отмечено, что украинские инвесторы оставались активными в украинских ИТ-компаниях и стартапах. Поэтому здесь можно отметить следующие события на рынке M&A сделок:

Онлайн-школа программирования GoIT привлекла инвестиции от нового фонда Horizon Capital – Growth Fund IV. По оценкам экспертов, инвестиции могут составить $10-15 млн в обмен на миноритарную долю компании в размере 25%.

Украинская компания GSC Game World, являющаяся разработчиком игры STALKER, сменила конечного бенефициара. Им стал Макс Криппа.

"Также в секторе инноваций и технологий в 2023 году произошло около 79 сделок со средней стоимостью сделки ниже порога $5 млн. Совокупная стоимость таких сделок составила $43 млн., при этом менее половины таких транзакций раскрывали цену сделки публично", - говорится в отчете KPMG.

Розничная торговля: стабилизация и рост

В ходе войны в Украине удалось снизить уровень инфляции и обеспечить рост доверия потребителей. Это помогло отечественным торговым центрам увеличить объемы товарооборота по результатам 2023 года. Что интересно, в этот период количество покупателей даже превысило уровень 2021 года.

По данным Ассоциации ритейлеров Украины, в прошлом году в крупнейших торговых центрах страны гривневый товарооборот вырос на 40-100%. Такой тренд частично можно объяснить внутренним перемещением людей из зон боевых действий в крупные города.

В этих условиях сегмент розничной торговли даже сумел продемонстрировать новый рост в 2023 году. Среди ключевых тенденций можно отметить следующие:

Крупнейший украинский ритейлер АТБ увеличил сеть на 2,2% в первом полугодии 2023 года. Общее количество торговых точек возросло до 1187 года.

Вторая по количеству магазинов продовольственная сеть "Фоззи Групп" выросла на 2,5% и составила 709 точек. При этом в первом полугодии 2023 года было открыто 17 магазинов.

Стабилизация в сферах розничной торговли и недвижимости способствовали заключению новых M&A соглашений в Украине. В частности, инвестиции были привлечены в следующие проекты:

Инвестор Андрей Иванов завершил сделку по приобретению 33,35% акций ТРЦ "Оушен Плаза" у компании UPD Holding Limited Василия Хмельницкого.

Владелец киберспортивной команды NAVI и киберигры STALKER Максим Криппа стал конечным бенефициарным владельцем компании "Передовые технологии плюс", фактически приобретя бизнес-центр "Парус" (Киев) у народного депутата Украины Вадима Столара. Сумма сделки – $100 млн.

"Складские и производственные помещения, логистические объекты, крайне необходимые для поддержки украинской розничной торговли и пострадавших от российского вторжения гуманитарных поставок, также стали объектом увеличения инвестиций. Например, ЕБРР взял на себя обязательство инвестировать 35% акционерного капитала, или $24,5 млн, в проект Львовского индустриального парка на трассе М10", - говорится в KPMG M&A Radar 2023.

Следует отметить, что в 2022 году было два M&A соглашения в секторе недвижимости и строительства, однако их стоимость не была разглашена. А в 2023 году общая стоимость инвестиций достигла $ 193 млн по 4 сделкам.

Что ждет украинский рынок M&A сделок в 2024 году

Эксперты KPMG считают, что в 2023 году украинский рынок M&A сделок начал постепенно расти, и такой тренд может продолжиться в 2024 году. Но такой оптимизм должен быть осторожным, поскольку состояние нашей экономики зависит от таких факторов, как:

успешное развитие событий в текущей войне,

реформа судебной системы для борьбы с коррупцией,

дальнейшая поддержка международных партнеров.

"Эти неотложные вопросы имеют большой вес и будут предметом пристального внимания инвесторов в следующем году", - отмечают в KPMG.

В целом позитивный образ Украины для стимулирования инвестиций и заключения соглашений активно поддерживает наше бизнес-сообщество. И в этом направлении есть много успешных кейсов:

Создан Фонд развития Украины при поддержке ведущих американских инвестиционных компаний BlackRock и JPMorgan.

USAID и АО "Укрзализныця" подписали общий меморандум о присоединении Львова к трансъевропейской транспортной сети.

"Это означает прорыв, который повлияет на логистику, который будет ощущаться еще долго после окончания войны, увеличивая скорость наземного экспорта по железной дороге и развивая более тесные связи между Украиной и ее соседями с ЕС", - отмечается в KPMG M&A Radar 2023.