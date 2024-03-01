Чим живе бізнес. Які M&A угоди проводили в Україні у 2023 році

Український ринок M&A (злиття та поглинання) поступово оживає. Зокрема, у 2023 році цікаві угоди відбулися в ІТ-галузі, сільському господарстві, енергетиці, логістиці, будівництві. Про ключові тренди, проблеми та перспективи угод M&A в Україні - редакція Delo.ua ексклюзивно дізналася з нового звіту KPMG M&A Radar 2023. Найцікавіше читайте далі.

Як змінився ринок M&A в Україні після 24 лютого

Після 24 лютого український ринок злиття та поглинання фактично зупинився. Тоді було скасовано багато M&A угод, що стартували наприкінці 2021 року. А у 2022 році бізнес зосередився на вирішенні проблем, що були пов’язані з війною. Логічно, що повномасштабна війна майже припинила інвестицій в українську економіку.

Виключення - ІТ-галузь. В цей сектор економіки інвестори продовжували вкладати гроші, оскільки багато айті-компаній мають базу розробників в Україні та штаб-квартири в Європі та США. Таким чином, технологічний сектор зміг краще адаптуватись до викликів війни.

Не тільки український сегмент M&A угод переживав складні часи у 2022 році. Світовий ринок злиття та поглинання пройшов різке зростання інфляції, підвищення відсоткових ставок та невизначеність економічних перспектив. Тобто, повномасштабне вторгнення Росії в Україну сколихнуло усю глобальну економіку.

"У результаті у 2023 році активність на ринку M&A на світовому рівні відчула різке зниження, досягнувши одного з найнижчих рівнів за останні 10 років за вартістю угод. Загальна вартість угод на світовому ринку впала приблизно на 16%, а кількість угод зменшилася на 18%", - сказано в KPMG M&A Radar 2023.

Як змінювался ринок злиття та поглинання за 10 років. Джерело: KPMG

Незважаючи на складний 2022 рік, коли Україна зазнала територіальні втрати, відтік населення та 30% падіння ВВП, у 2023-му ситуація стала змінюватися в позитивному напрямку. Зокрема, реальний ВВП зріс близько на 5%.

Як відновлювався ринок M&A в Україні у 2023 році

В минулому році було оголошено 47 M&A угод. Таким чином, український ринок злиття та поглинання виріс майже на 70%, у порівнянні з 2022 роком.

"Вартість угод M&A в Україні перевищила рівень 2020 року, подвоївши значення 2022 року. Через низьку прозорість угод (лише 60% з них розкривають вартість угод) справжня вартість потенційно може бути ще вищою", - звертають увагу в KPMG M&A Radar 2023.

Зросла й середня вартість M&A угод в Україні. Зокрема:

у 2022 році цей показник склав $26 млн. Це найнижче досягнення з часів Революції Гідності.

У 2023 році показник зріс до $44,6 млн. Тобто, вартість угод перевищила результати 2021 року.

"Придбання компанією NJJ Capital компанії Lifecell за $500 млн становило 40% від загальної вартості угод на ринку M&A у 2023 році. За винятком цієї нетипової угоди з Lifecell, середня вартість угод становила б менш вражаючі $28 млн, не досягаючи середньої вартості угод у розмірі $40 млн у 2021 році", - говорять аналітики KPMG.

Топ-10 угод злиття та поглинання у 2023 році. Джерело: KPMG

Зрозуміло, що середня вартість M&A угод суттєво не зростає через обережну політику інвесторів, оскільки в Україні йде війна. Своєю чергою, продавці відкладають угоди, тому що очікують зростання ціни на свої активи після війни.

"Обережні наміри інвесторів, обумовлені війною, проявилися у відносно невеликій кількості угод вартістю понад $100 млн у 2023 році - було оголошено лише три такі угоди", - зазначено у звіті.

Які M&A угоди відбуваються в Україні: галузевий розбір

Війна негативно вплинула на настрої інвесторів, яких цікавлять традиційні сегменти економіки: металургія, сільське господарство, роздрібна торгівля, будівництво та ін. Тому фокус угод змістився в бік ІТ-сектору, який загалом працює на експорт та має офіси в різних країнах світу. Тож давайте дізнаємося, які події чекали на ринок M&A в різних сегментах української економіки в минулому році. Поговоримо про п’ять напрямків - агро, логістику, нерухомість, енергетику та ІТ.

Як змінюється ринок злиття та поглинання за секторами. Джерело: KPMG

Сільське господарство: викуп акцій у міноритаріїв

За останні два роки агробізнес зіткнувся в Україні з багатьма проблемами, що пов'язані з війною. Зокрема, мова йде про:

наявність мінних полів,

дефіцит робочої сили,

зниження цін на зерно,

зростання логістичних витрат.

Ці проблеми спровокували скорочення працюючих агрокомпаній. За даними "Інституту аграрної економіки", у 2022 році кількість сільгосппідприємств зменшилась на 31,4% - з 51,8 до 35,6 тис. Це найбільше зниження з часів Революції Гідності у 2013 та 2014 роках.

Негативні тренди вплинули й на вітчизняний агросектор. В результаті капіталізація наших агрохолдінгов знижується. Так, за даними "УкрАгроКонсалт", за рік загальна капіталізація агрохолдингів впала на €1,95 млрд. Тобто:

У 4 кварталі 2022 року показник становив €12,77 млрд.

У 4 кварталі 2023 року він склав €10,8 млрд.

"Цей спад вплинув на активність на ринку M&A в аграрному секторі, що спонукало компанії до викупу акцій у міноритарних акціонерів. До яскравих прикладів застосування цієї стратегії можна віднести викуп компанією Kernel 30,25 млн акцій та збільшення частки Fairfax Financial Holdings Limited у компанії Ovostar Union (найбільшому виробнику яєчних продуктів) з 10,4% до 27,5%", - зазначено в KPMG M&A Radar 2023.

Таким чином, протягом минулого року на сільське господарство припадало майже 14% від загальної вартості та 11% від загального обсягу українських угод з M&A.

Доставка вантажів: збільшення потужностей в портах

Розблокування чорноморських портів дозволило агрохолдінгам та металургійним концернам зменшити логістичні витрати під час експорту своїх товарів за кордон. Як результат, українські аграрні конгломерати почали вкладати більше коштів у перевантажувальні термінали, особливо в Одеській області.

За даними KPMG, прикладами тут можуть слугувати угоди, які Kernel провела у 2023 році. Зокрема, компанія придбала:

складські приміщення для перевалки рослинної олії в порту "Чорноморськ" за $19,4 млн.

термінал з перевалки соняшникової олії за $24,75 млн. Він розташований у порту Рені та має одночасну потужність зберігання 15 тис. тонн.

100% частку в терміналі з перевалки харчової олії, потужністю зберігання 49,4 тис тонн соняшникової олії. Об’єкт розташовано в порту "Південний".

Посилює складські та логістичні потужності й група компаній "Епіцентр". Для цього у 2023 році цей гравець:

придбав об'єкти нерухомості, що належали "Укргазбуду". Вони розташовані поруч із власними складськими приміщеннями «Епіцентру» в Калинівському районі Київської області.

приватизував ДП "Укроборонресурси". Ця компанія раніше була пов'язана з оборонною галуззю, а зараз займається оптовою торгівлею металобрухтом. В рамках угоди "Епіцентр" став власником двох земельних ділянок в Києві та Стрию, загальною площею 18,28 га.

Загалом у 2023 році в секторі транспорту та інфраструктури пройшло 7 M&A угод, загальною вартістю $75 млн.

Енергетика: нові інвестиції у видобуток

Незважаючи на постійні обстріли Росією енергетичних об’єктів в Україні, українським енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію взимку 2022-2023. Таким чином, вони змогли не тільки ліквідувати дефіцит електроенергії, а й досягти її профіциту в березні-2023.

В таких умовах ДТЕК вирішив інвестувати 20 млрд грн у підготовку енергосистеми України до осінньо-зимового періоду 2023-2024, говориться у звіті KPMG. Ці інвестиції спрямовані на:

проведення значних ремонтних робіт,

відновлення теплових електростанцій та електричних мереж,

посилення уваги до видобутку вугілля та природного газу на додаток до наявних потужностей.

"ДТЕК також проявив активність на ринку M&A у 2023 році, здійснивши угоду з придбання фотоелектричної електростанції, потужністю 49,38 МВт, у румунського розробника в сфері альтернативної енергетики Finas Invest з метою диверсифікації енергоресурсів та підвищення стійкості до зовнішніх впливів", - звернули увагу у KPMG M&A Radar 2023.

IT-галузь: багато угод та інвестицій

Під час війни український ІТ-сектор залишається рушієм економічного зростання. Так, у 2023 році ця галузь забезпечила близько 4% ВВП країни. Зокрема, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що ІТ-послуги складають 40% українського експорту послуг.

Але експерти KPMG звертають увагу на те, що у 2023 році темпи зростання індустрії уповільнилися: за прогнозами IT Research Ukraine, експортна виручка має скласти $6,78-7,18 млрд. Цей показник на 2,3–7,7% менше, порівняно з обсягом експорту 2022 року. Але негативна динаміка в айті-індустрії не заважає інвесторам демонструвати зацікавленість в можливості придбати техноактиви.

Як результат, в ІТ-галузі M&A угоди відбуваються найбільш активно. Так, у 2022 році було оголошено 19 угод загальною вартістю $440 млн. Цей показник склав 68% обсягу всіх угод і 89% вартості угод українського ринку M&A.

"Частково на рівень угод 2022 року вплинув успішний 2021 рік, коли було укладено значну кількість угод як за обсягом, так і за вартістю. Завдяки особливостям процесів M&A, а також тривалості укладення угод, деякі угоди, переговори по яким розпочалися ще у 2021 році, були завершені вже в 2022 році", - говориться у KPMG M&A Radar 2023.

У 2023 році в індустрії спостерігалося зниження вартості угод на 40% та зменшення обсягу угод на 26%, порівняно з 2022 роком. Як можна охарактеризувати ці домовленості?

Перше. Більшість угод у сфері ІТ в Україні (8 з 14) були укладені новими інвесторами. Шість із цих восьми нових інвесторів були з США.

"Це не дивно, адже фонди прямих і венчурних інвестицій, що базуються в Північній Америці, традиційно посідають домінуючі позиції на ринку M&A в Україні", - кажуть в KPMG.

Друге. Майже 64% угод (9 угод) були ініційовані іноземними фондами прямих та венчурних інвестицій. Серед помітних угод за участі іноземних інвесторів:

Група інвесторів на чолі з Horizon Capital LLP придбала частку в Preply Inc за рахунок фінансування серії С. Її вартість оцінюється в $70 млн (розмір частки не розголошується).

Компанія Mythical Games (США) придбала компанію DMarket, український маркетплейс віртуальних предметів для відеоігор, заснований на блокчейні. Вартість угоди оцінюється в $70-100 млн.

Digital Media Solutions стала власником компанії ClickDealer, яка спеціалізується на performance-маркетингу та створила сервіс пошуку підрядників HomeQuote. Вартість угоди - $45 млн.

Окремо в KPMG M&A Radar 2023 зазначено, що українські інвестори залишалися активними в українських ІТ-компаніях та стартапах. Тому тут можна відмітити такі події на ринку M&A угод:

Онлайн-школа програмування GoIT залучила інвестиції від нового фонду Horizon Capital - Growth Fund IV. За оцінками експертів, інвестиції можуть скласти $10-15 млн, в обмін на міноритарну частку компанії в розмірі 25%.

Українська компанія GSC Game World, що є розробником гри S.T.A.L.K.E.R., змінила кінцевого бенефіціара. Ним став Макс Кріппа.

"Також в секторі інновацій та технологій у 2023 році відбулося близько 79 угод з середньою вартістю угоди нижче порога $5 млн. Сукупна вартість таких угод склала $43 млн., при цьому менше половини таких транзакцій розкривали ціну угоди публічно", - говориться у звіті KPMG.

Роздрібна торгівля: стабілізація та зростання

Під час війни в Україні вдалося знизити рівень інфляції та забезпечити зростання довіри споживачів. Це допомогло вітчизняним торговельним центрам збільшили обсяги товарообігу за результатами 2023 року. Що цікаво, в цей період кількість покупців навіть перевищила рівень 2021 року.

За даними Асоціації рітейлерів України, в минулому році в найбільших торгових центрах країни гривневий товарообіг зріс на 40-100%. Такий тренд частково можна пояснити внутрішнім переміщенням людей із зон бойових дій до великих міст.

В цих умовах сегмент роздрібної торгівлі навіть зумів продемонструвати нове зростання у 2023 році. Серед ключових тенденцій можна відмітити такі:

Найбільший український рітейлер АТБ збільшив мережу на 2,2% у першому півріччі 2023 року. Загальна кількість торгових точок зросла до 1187.

Друга за кількістю магазинів продовольча мережа "Фоззі Груп" зросла на 2,5% та склала 709 точок. При цьому в першому півріччі 2023 року було відкрито 17 магазинів.

Стабілізація у сферах роздрібної торгівлі та нерухомості сприяли заключенню нових M&A угод в Україні. Зокрема, інвестиції були залучені в такі проєкти:

Інвестор Андрій Іванов завершив угоду з придбання 33,35% акцій ТРЦ "Оушен Плаза" у компанії UPD Holding Limited Василя Хмельницького.

Власник кіберспортивної команди NAVI та кібергри S.T.A.L.K.E.R. Максим Кріппа став кінцевим бенефіціарним власником компанії "Передові технології плюс", фактично придбавши бізнес-центр «Парус» (Київ) у народного депутата України Вадима Столара. Сума угоди - $100 млн.

"Складські та виробничі приміщення, логістичні об'єкти, які вкрай необхідні для підтримки української роздрібної торгівлі та гуманітарних поставок, що постраждали від російського вторгнення, також стали об'єктом збільшення інвестицій. Наприклад, ЄБРР взяв на себе зобов'язання інвестувати 35% акціонерного капіталу, або $24,5 млн, у проєкт Львівського індустріального парку на трасі М10", - говориться у KPMG M&A Radar 2023.

Варто зазначити, що у 2022 році було дві M&A угоди в секторі нерухомості та будівництва, однак їх вартість не була розголошена. А в 2023 році загальна вартість інвестицій досягла $193 млн за 4-ма угодами.

Що чекає на український ринок M&A угод в 2024 році

Експерти KPMG вважають, що у 2023 році український ринок M&A угод почав поступово зростати, і такий тренд може продовжитися в 2024-му. Але такий оптимізм має бути обережним, оскільки стан нашої економіки залежить від таких факторів, як:

успішний розвиток подій у поточній війні,

реформа судової системи для боротьби з корупцією,

подальша підтримка від міжнародних партнерів.

"Ці нагальні питання мають велику вагу і будуть предметом пильної уваги інвесторів наступного року", - зазначають в KPMG.

Загалом позитивний образ України для стимулювання інвестицій та укладання угод активно підтримує наша бізнес-спільнота. І в цьому напрямку є багато успішних кейсів:

Створено Фонд розвитку України за підтримки провідних американських інвестиційних компаній BlackRock та JPMorgan.

USAID та АТ "Укрзалізниця" підписали спільний меморандум про приєднання Львова до транс'європейської транспортної мережі.

"Це означає прорив, який матиме вплив на логістику, який відчуватиметься ще довго після закінчення війни, збільшуючи швидкість наземного експорту залізницею та розбудовуючи тісніші зв'язки між Україною та її сусідами з ЄС", - зазначено у KPMG M&A Radar 2023.