МХП Косюка планирует купить испанского производителя курятины и свинины

Украинский агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" ( МХП ) подал обязывающее предложение по приобретению UVESA Group ("UVESA") — лидера на рынке испанской пищевой промышленности в сфере производства мяса птицы и свинины.

Об этом сообщила пресс-служба МХП.

МХП будет покорять испанский рынок

Отмечается, что соглашение является открытым тендерным предложением, адресованным всем текущим акционерам UVESA, зависящим от выполнения определенных условий, включая, но не ограничиваясь, достижением минимального порога принятия в 50,01%.

В компании отмечают, что если для закрытия сделки понадобится одобрение регуляторных органов, МХП обеспечит выполнение всех требований.

"Это следующий шаг МХП в развитии на международных рынках — мы укрепляем позиции компании как важного игрока на глобальном продовольственном рынке и европейском рынке в частности. Расширение международного присутствия соответствует стратегии трансформации МХП в международную кулинарную компанию с деятельностью на ключевых региональных рынках мира. МХП демонстрирует мировому сообществу устойчивость и способность к росту, масштабируя свои практики на зарубежные активы », – подчеркивают в агрохолдинге.

Там добавляют, что вместе с этим основным приоритетом МХП остается дальнейшее развитие бизнеса в Украине.

У МХП уже есть успешный опыт приобретения и развития компании в Евросоюзе — в 2019 году частью Группы МХП стала Perutnina Ptuj (Словения, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина). EBIDTA Perutnina Ptuj выросла с 34 млн долларов в 2018 году до 91 млн долларов в 2023 году.

Кроме того, МХП уже второй год сохраняет статус крупнейшего производителя птицы в Европе по данным рейтинга WATT Poultry International.

"Этот опыт МХП позволит внести значительный вклад в агро и пищевой секторы Испании. Соглашение будет способствовать удовлетворению растущего спроса на высококачественные и доступные продукты питания в мире. Этот шаг имеет большое значение для укрепления продовольственной безопасности Европейского Союза и полностью отвечает евроинтеграционным стремлениям Украины стать частью единого европейского рынка», – убеждены в МХП.

Про МХП

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит до 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию более чем в 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-5 крупнейших инвесторов страны.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами – несколько сетей, в том числе магазины «Мясомаркет» и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает кулинарный центр.

Основатель и CEO МХП – украинский бизнесмен Юрий Косюк.

В сентябре саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания (SALIC), принадлежащая Фонду государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия, стала акционером агрохолдинга МХП.