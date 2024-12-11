- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
МХП Косюка планує купити іспанського виробника курятини та свинини
Український агрохолдинг “Миронівський хлібопродукт” (МХП) подав зобов’язуючу пропозицію щодо придбання UVESA Group (“UVESA”) — лідера на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва м'яса птиці та свинини.
Про це повідомила пресслужба МХП.
МХП підкорюватиме іспанський ринок
Зазначається, що угода є відкритою тендерною пропозицією, адресованою всім поточним акціонерам UVESA, що залежить від виконання певних умов, включаючи, але не обмежуючись, досягненням мінімального порогу прийняття в 50,01%.
У компанії наголошують, що якщо для закриття угоди знадобиться схвалення регуляторних органів, МХП забезпечить виконання всіх вимог.
"Це наступний крок МХП у розвитку на міжнародних ринках — ми зміцнюємо позиції компанії як важливого гравця на глобальному харчовому ринку та європейському ринку зокрема. Розширення міжнародної присутності відповідає нашій стратегії трансформації МХП у міжнародну кулінарну компанію з діяльністю на ключових регіональних ринках світу. МХП демонструє світовій спільноті стійкість і спроможність до зростання, масштабуючи свої практики на закордонні активи", - підкреслюють в агрохолдингу.
Там додають, що разом з цим, основним пріоритетом МХП залишається подальший розвиток бізнесу в Україні.
МХП вже має успішний досвід придбання та розвитку компанії в Євросоюзі — у 2019 році частиною Групи МХП стала Perutnina Ptuj (Словенія, Сербія, Хорватія, Боснія та Герцеґовина). EBIDTA Perutnina Ptuj зросла з 34 млн доларів у 2018 році до 91 млн доларів у 2023 році.
Крім того, МХП вже другий рік поспіль зберігає статус найбільшого виробника птиці в Європі за даними рейтингу WATT Poultry International.
"Цей досвід МХП дозволить зробити значний внесок у агро й харчовий сектори Іспанії. Угода сприятиме задоволенню зростаючого попиту на високоякісні та доступні продукти харчування у світі. Цей крок має велике значення для зміцнення продовольчої безпеки Європейського Союзу та повністю відповідає євроінтеграційним прагненням України стати частиною єдиного європейського ринку", - переконані в МХП.
Про МХП
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.
МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни.
Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини «Мʼясомаркет» і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.
Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.
У вересні саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія (SALIC), що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія, стала акціонером агрохолдингу МХП.