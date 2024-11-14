МХП запускає проєкт з організації харчування для інших компаній

Бути виробником якісних та смачних продуктів харчування, які полегшують життя споживачів та допомагають розвиватися іншим бізнесам – завдання МХП як кулінарної компанії. Для цього працює ціла екосистема від зерна, яке вирощують аграрії, до тарілки споживача, де МХП представлена широким асортиментом їжі.

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Як компанія з потужним кулінарним виробництвом, багаторічною експертизою у роботі з продуктами харчування, високими стандартами якості МХП запускає новий food-напрям – MHP Food Service. Він допоможе іншим бізнесам подбати про харчування своїх працівників, а сервісам доставки, операторам їдалень та івент-кейтерингам – масштабуватися.

Для запуску цього напряму фахівці компанії дослідили ринок, втілили схожі проєкти в межах своєї компанії й розробили кілька рішень – від холодильників із порційно запакованими стравами до організації лінії видачі. Уже зараз в межах MHP Food Service компанія МХП пропонує:

● смачну, якісну та безпечну їжу;

● доступний та зрозумілий асортимент із 300 страв;

● тривалий термін зберігання завдяки сучасним технологіям;

● послуги логістики до офісу чи іншої локації по всій Україні;

● доставку фасованої продукції до 60 000 порцій/місяць.

“Ідея запуску проєкту MHP Food Service виникла після того, як МХП реалізувала формат комплексного харчування для своїх логістичних центрів та працівників центрального офісу. Подальший аналіз ринку і досвіду великих компаній щодо забезпечення працівників харчуванням показав, що ця послуга має великий попит. А ось комплексної пропозиції, яка здатна закрити потреби компаній у віддалених регіонах, немає. Тим більше в таких масштабах, як це може забезпечити МХП – безперебійно, якісно, у встановлені строки і максимально комфортно для замовника. В асортимент MHP Food Service увійшли страви тих брендів, які вже встигли вподобати наші споживачі” – розповідає директорка напряму «Кулінарний бізнес» компанії МХП Евеліна Міцкевич, яка курує проєкт MHP FOOD SERVICE.

Бізнесам, які хочуть подбати про працівників, але не можуть організувати доставку харчування у віддалені регіони або не мають в офісі їдальні, MHP Food Service допоможе забезпечити найкращий формат для будь-якої потреби: від холодильників з касою самообслуговування чи доставки порційно запакованої продукції до організації шведської лінії. Власна логістична система дає можливість швидко доставляти замовлення з усіх виробничих майданчиків МХП до підприємств, що розташовані у різних куточках України. Потужні виробничі можливості та широкий асортимент продукції дозволяють компанії забезпечувати якісне харчування працівників кількатисячних команд. Фахівці МХП проконсультують щодо найзручнішого формату саме в вашій компанії, організують комфортну доставку страв та обладнання в офіс.

МХП в межах цього проєкту також має пропозиції для бізнесів, які вже працюють в сфері харчування. Вони будуть цікаві івент-кейтерингам, онлайн-кухням, операторам їдалень, службам доставки – компаніям, які хочуть прискорити й оптимізувати свою роботу, посилити бізнес, розширити базу клієнтів, доповнити свій асортимент, зекономити на придбанні нового обладнання і при цьому зберегти якість страв. Насамперед партнери отримують можливість з одного квадратного метра площі приміщення видавати більшу кількість порцій за той же час без додаткових вкладень і операційних витрат.

Команда MHP Food Service пропонує індивідуальний підхід до кожного клієнта, великий вибір продукції й допомогу з адаптацією асортименту під конкретні потреби клієнта. Безперебійну доставку у будь-який куточок країни гарантують завдяки власній логістичній системі, а ще обіцяють швидко реагувати на форс-мажорні ситуації і забезпечувати партнерів обідами незалежно від зовнішніх обставин.

Довідка:

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко"», "Бащинський", Skott Smeat, РябChick та інші. Спільно з партнерами компанія відкрила по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування, зокрема понад 270 магазинів "Мʼясомаркет" і понад 190 закладів Döner Маркет.