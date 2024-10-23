Опора бюджета: может ли АПК продолжать генерировать более 70% экспортной выручки

Агросектор остается самой мощной отраслью украинской экономики, в которой задействовано около 17% украинцев, которая производит 19% ВВП и генерирует более 70% валютной выручки. К сожалению, такими эти показатели стали не из-за стабильного развития отрасли, а из-за проседания других секторов экономики в результате российской агрессии. Однако в сельском хозяйстве остается много как точек роста, так и проблемных мест, каких именно – читайте в спецпроекте Delo.ua.

Расчеты американского Института убыточности допускают , что фермерские хозяйства могут работать с убытками в течение максимум трех лет, после чего банкротятся один за другим. Украинский агробизнес продемонстрировал способность адаптироваться не только к военному положению, но и к временной перенастройке экспорта зерна с морского на железнодорожный и автомобильный транспорт, уменьшение рентабельности растениеводства и дефицита площадей для хранения урожая.

Косвенные потери сельского хозяйства Украины за время войны составили $83,1 млрд. Это меньше, чем в ритейле ($450,5 млрд) и промышленности со строительством ($410 млрд). Наибольшие повреждения получили важные для отрасли объекты: портовая инфраструктура, мощные элеваторы, крупные животноводческие фермы и перерабатывающие предприятия, склады с готовыми пищевыми продуктами.

Несмотря на потери, АПК остается ключевой отраслью для формирования ВВП, обеспечения экспортных валютных поступлений и наполнения государственного бюджета Украины. А это в свою очередь влечет за собой регулярные инициативы по изменению регуляторного поля, особенно в чувствительных вопросах налогов, пошлин и других сборов.

Налоговые инициативы власти

Кроме потерь от войны, проблемой для агросектора на будущий год остается неопределенность налоговой нагрузки. Речь идет о возможном повышении военного сбора до 5%, а также минимальном налоге с земельных участков, предусмотренных в законопроекте об общем повышении налогов.

Кроме того, значительное давление на сельскохозяйственный бизнес повлекло за собой поднятие акцизов на горючее, введенное с августа 2024 года. Учитывая, что ежегодно аграрии потребляют более 1,5 млрд. литров дизтоплива, только в 2025 году они будут вынуждены дополнительно оплатить более 5,5 млрд. грн. Тогда не сработала аргументация фермеров, что сельхозтехника не пользуется дорогами общего пользования и не должна платить акциз, из которого, в том числе, финансируется ремонт дорог.

Не менее настороженно бизнес ожидает инициативу по возможному повышению НДС на 2-3% (например, с 20% до 22-23%). В таком случае дополнительные расходы для крупного сельхозпредприятия могут достигать десятков или даже сотен миллионов гривен в зависимости от объемов продаж.

Несмотря на это, аграрии понимают и поддерживают необходимость повышения налогов во времена военного положения. Главное, чтобы это повышение было равномерно распределено между всеми аграриями, а не касалось только "белого" бизнеса.

“Если налоговые новации будут сопровождаться эффективной борьбой государства с черными и серыми игроками, мы готовы платить большие налоги. В противном случае такие инициативы просто разрушат рынок», — рассказывает СЕО холдинга «Континентал Фармерз групп» Георг фон Нолкен .

Топ налогоплательщики в АПК

МХП

Сумма всех налоговых платежей за 2023 год: 6,03 млрд грн

6,03 млрд грн Сумма всех налоговых платежей за 6 мес. 2024: 3,7 млрд грн

3,7 млрд грн Дата основания: 1998

1998 Количество работников на 01.07.24: 32 тыс., из них в Украине — 28 тыс.

О компании: "МХП" – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощьности в Украине и на Балканах, експортирует продукцию в более чем 70 стран мира. Акции МХП представлены на Лондонськой фондовой бирже. Чистая прибыль компании МХП в 2023 году составила $142 млн при выторге $3 млрд, в то же время 2022 год компания завершила с убытком в $231 млн.

Кернел групп

Сумма всех налоговых платежей за 2023 год: 4,35 млрд. грн.

4,35 млрд. грн. Сумма всех налоговых платежей за 6 мес. 2024: н/д

н/д Дата основания: 1995

1995 Количество работников на 01.07.24: до 11 тыс.

О компании: "Кернел" до полномасштабной войны занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Занимается выращиванием и реализацией агропродукции, одним из крупнейших производителей и продавцов бутилированного масла в Украине. Чистая прибыль "Кернела" за 2023 финансовый год (июль-июнь) составила $299 млн, тогда как предыдущий год компания завершила с чистым убытком $41 млн. Выручка агрохолдинга за 2023 год ФР достигла $3,5 млрд.

Астарта

Сумма всех налоговых платежей за 2023 год: 2,31 млрд. грн.

Сумма всех налоговых платежей за 6 мес. 2024: 1,17 млрд грн

Дата основания: 1993

Количество работников на 01.07.24: до 7 тыс.

О компании: "Астарта" – агропромышленный холдинг, один из крупнейших производителей сахара в Украине и Европе. Производит до 20% промышленного молока в Украине, имеет собственный биогазовый комплекс. В 2023 году получил €62 млн чистой прибыли при €620 млн выручки.

Континентал фармерз групп

Сумма всех налоговых платежей за 2023 год: 1,41 млрд. грн.

1,41 млрд. грн. Сумма всех налоговых платежей за 6 мес. 2024: н/д

н/д Дата основания: 2019

2019 Количество работников на 01.07.24: 2500

О компании: "Континентал Фармерз Груп" управляется компанией SALIC (принадлежит Фонду государственных инвестиций Саудовской Аравии), до 2018 года назывался "Агрохолдинг "Мечта". Занимается выращиванием зерновых и масличных культур, является крупнейшим в Украине производителем картофеля. Сейчас создает собственный железнодорожный парк и расширяет трейдинговый сегмент.

Эпицентр Агро

Сумма всех налоговых платежей за 2023 год: 0,7 млрд. грн.

0,7 млрд. грн. Сумма всех налоговых платежей за 6 мес. 2024: 0,3 млрд грн

0,3 млрд грн Дата основания: 2015

2015 Количество работников на 01.07.24: 4119

О компании: Является обособленным аграрным подразделением компании "Эпицентр К". Занимается выращиванием зерновых и масличных культур, производством муки и молочным скотоводством. Имеет одну из самых больших в Украине сетей элеваторов, занимается зернотрейдингом и имеет собственный логистический парк.

Перспективы и риски АПК

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) оценивает урожай зерновых и масличных в 2024 году в 71,8 млн. тонн, тогда как в 2023 году он составил 82,8 млн. тонн. В таких условиях экспорт этих культур в сезоне 2024/2025 годов достигнет 41 млн тонн, на 16 млн тонн меньше, чем в предыдущем сезоне.

Причина снижения прогноза производства зерна – жаркая и засушливая погода в июле, которая негативно повлияла на потенциальную урожайность поздних зерновых и масличных. Другая тенденция — в 2024 году аграрии уже не надеются на скорейшее окончание войны, в отличие от настроений в 2022-2023 годах. Сейчас в прифронтовых областях многие сельхозпроизводители прекращают сев озимых, кто-то ждет остановки боевых действий.

“Часть фермеров прекратила обработку земли, многие в 2024 году засеяли 30-40% площадей, однако не планируют выходить из бизнеса. В приграничных зонах Черниговщины земля вообще никому не нужна. Даже после окончания боевых действий эти земли могут остаться без обработки на 5-7 лет, потому что люди туда боятся даже заходить”, – рассказывает гендиректор “Росток-Холдинг” Дмитрий Купавцев.

Компенсировать сокращение посевных площадей и урожайности сможет рост цен на сельхозсырье. В сентябре 2024 года индекс продовольственных цен ФАО вырос до 124 пунктов, что является самым большим за последние два года. Вслед за ним растут и закупочные цены в украинских портах: кукуруза уже пересекла психологическую отметку в $200 за тонну, тогда как в прошлом году она стоила едва $125/тонна. Поэтому, несмотря на ухудшение ожиданий урожая в 2025 году, аграрии в целом настроены выйти в плюс.

Стабильность логистических путей

В 2024 году аграрии все меньше упоминают о проблемах с экспортом зерна после начала большой войны, когда в марте-2022 удалось вывезти всего 300 тыс. тонн зерна. Тогда проблемы с экспортом побуждали политиков искать политические пути для открытия зернового коридора с участием ООН и Турции, а военных уничтожить или отогнать российские корабли от основных торговых маршрутов.

В свою очередь бизнес инвестировал в расширение портов Дуная и интенсификацию сухопутной автомобильной и железнодорожной логистики через ЕС, в чем достиг значительного прогресса. В августе 2023 года Украина восстановила полноценный доступ к своим морским портам, которые и сейчас остаются приоритетным торговым направлением. Но в стране уже построена и работает широкая сеть речных портов на Дунае, наземных зерновых терминалов на границе с ЕС, агропроизводители закупают собственный вагонный парк, а трейдеры грузовики.

За два года в стране возникли и развились сотни зернотрейдинговых компаний: брокерской и трейдинговой деятельностью теперь занимаются почти все агрохолдинги, большинство логистических компаний, финучреждения, фермерские кооперативы, многие обычные фермеры попытались самостоятельно продать урожай за границу.

Благодаря всем этим факторам стоимость перевозок зерна значительно уменьшилась: логистика водным транспортом и железной дорогой дешевле на 35-45%, чем в прошлом году в зависимости от направления доставки. Кроме того, в 2024 году значительно сократились очереди на пересечение границы.

Однако стабильной логистике продолжает угрожать ряд факторов: от регулярных обстрелов россиянами портовой инфраструктуры и судов с зерном до протестов фермеров стран ЕС, которые могут возобновиться в ближайшее время.

В целом собеседники издания отмечают, что надеются благодаря синхронной логистике "отыграть" в 2024-2025 годах ущерб, полученный за два года войны.

Мобилизация и бронирование

Дефицит работников в агросекторе с каждым годом войны ощущается все сильнее. Особенно велик дефицит водителей фур, которых чаще всего мобилизуют в ВСУ. Уже сейчас их недостаток достигает 30 тыс., то есть более 25% потребности.

«Главная проблема на сегодняшний день — массовые увольнения водителей, которые боятся, что ТЦК их остановит на блокпостах и сразу мобилизует. Поэтому кто-то уезжает за границу, кто-то прячется”, — рассказывает владелец логистической компании Балк-Транс Александр Шатайло.

Некоторые из них даже выезжают на грузовики компании в страны ЕС, где бросают транспорт и просят убежища. "Укртрансбезопасность" аннулирует компаниям лицензии на перевозку, с начала года уже более 200 компаний лишено доступа к системе "Путь", но проблема бегства военнообязанных остается. Ее частично решают подготовкой женщин на должность водителей автотранспорта, однако эта практика до сих пор не стала массовой.

Нардеп Артем Черноморов отмечает в комментарии для издания, что агросектору все больше не хватает работников, но самые большие сложности существуют с поиском трех категорий высококвалифицированных специалистов: агрономов, трейдеров со знанием иностранных языков и операторов сельхозтехники.

Большинство сельхозкомпаний не жалуются на перекосы в призыве, когда у одного предприятия мобилизуют больше рабочих, чем у соседнего. Не критическая проблема и бронирование до 50% военнообязанных работников. Однако, ожидается усиление нехватки кадров, поэтому уже сейчас актуальны программы профильного обучения в компании и переманивание специалистов у конкурентов.