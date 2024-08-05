Intellias усиливает экспертизу в сфере финансовых услуг, приобретя британскую NorthLink Digital

Глобальная IT компания Intellias объявила о приобретении британской IT компании NorthLink Digital, специализирующейся на консалтинге и технологических решениях в сфере финансовых услуг и страхования (FS&I). Об этом говорится в пресс-релизе Intellias.

Отмечается, что соглашение позволит Intellias расширить линейку своих услуг и сервисов в области FS&I, а также усугубит присутствие компании в Великобритании.

Компания NorthLink Digital, основанная в 2016 году, имеет офисы в Лондоне и городе Тис Уэлли. Она сосредотачивается на ИТ-консалтинге, разработке программного обеспечения и цифровом дизайне, имея глубокую экспертизу в сфере финансовых услуг и страхования. Среди ее клиентов – FinTech-компании, хедж-фонды и международные банки, а также компании по отраслям электронной коммерции, транспорта и логистики.



"Сегодня банки во всем мире находятся под значительным давлением. Им необходимо постоянно улучшать клиентский опыт, используя только те решения, которые отвечают многочисленным регуляторным требованиям. NorthLink Digital имеет многолетнюю экспертизу в области цифровой трансформации, веб и мобильной разработки, а также визуального и UX- дизайна. Это актуально для всех наших клиентов в сфере предоставления финансовых услуг в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке . и соучредитель Intellias Виталий Седлер.

Отмечается, что британская компания войдет в структуру Intellias, а CEO и соучредитель NorthLink Digital Грэхэм Оррелл возглавит бизнес девелопмент FS&I вертикали Intellias в должности вице-президента. Ранее он занимал руководящие должности в Credit Suisse, Merrill Lynch и Barclays, а также консультировал финансовые учреждения как UBS и HSBC.

Напомним это уже второе соглашение, которое Intellias совершил в 2024 году. В апреле компания приобрела американскую IT компанию C2 Solutions, специализирующуюся на цифровой медицине и разработке технологий для медицинского оборудования.

Также, это второе подобное соглашение в Великобритании. В сентябре 2022 года Intellias приобрел IT компанию Digitally Inspired, специализирующуюся на отраслях розничной торговли и электронной коммерции, с головным офисом недалеко от Лондона.

О Intellias

Intellias уже более 20 лет является игроком на рынке FS&I, сосредотачиваясь на банковских операциях, платежных системах, рынках капитала, страховании и кредитовании.

Среди клиентов Intellias в данной области швейцарская банковская группа Swissquote, платежное приложение NabyPay, Resolute Asset Management и платформа финансирования FinCompare.

Также в пул действующих FS&I клиентов компании входят маркетплейсы 360T и CRX Markets, предлагающие решения для торговли на валютном рынке и финансирования оборотного капитала соответственно.