Intellias посилює експертизу в сфері фінансових послуг, придбавши британську NorthLink Digital

Глобальна IT компанія Intellias оголосила про придбання британської ІT компанії NorthLink Digital, що спеціалізується на консалтингу і технологічних рішеннях у сфері фінансових послуг та страхування (FS&I). Про це йдеться у пресрелізі Intellias.

Зазначається, що угода дозволить Intellias розширити лінійку своїх послуг та сервісів у галузі FS&I, а також посилить присутність компанії у Великій Британії.

Компанія NorthLink Digital, заснована у 2016 році, має офіси в Лондоні та місті Тіс Веллі. Вона зосереджується на ІТ-консалтингу, розробці програмного забезпечення та цифровому дизайні, маючи глибоку експертизу у сфері фінансових послуг та страхування. Серед її клієнтів – FinTech-компанії, хедж-фонди та міжнародні банки, а також компанії з галузей електронної комерції, транспорту та логістики.



"Сьогодні банки в усьому світі перебувають під значним тиском. Їм необхідно постійно покращувати клієнтський досвід, використовуючи лише ті рішення, які відповідають чисельним регуляторним вимогам. NorthLink Digital має багаторічну експертизу в галузі цифрової трансформації, веб та мобільної розробки, а також візуального та UX-дизайну. Це актуально для всіх наших клієнтів з галузі надання фінансових послуг у Європі, Північній Америці та на Близькому Сході. Крім того NorthLink є експертами у питаннях дотримання технологічних вимог директиви ЄС MiFID II, що особливо важливо для наших європейських клієнтів", – сказав CEO і співзасновник Intellias Віталій Седлер.

Зазначається, що британська компанія увійде в структуру Intellias, а CEO та співзасновник NorthLink Digital Грехем Оррелл очолить бізнес девелопмент FS&I вертикалі Intellias на посаді віцепрезидента. Раніше він обіймав керівні посади в Credit Suisse, Merrill Lynch та Barclays, а також консультував такі фінансові установи як UBS та HSBC.

Нагадаємо це вже друга угода, яку Intellias здійснив у 2024 році. У квітні компанія придбала американську IT компанію C2 Solutions, що спеціалізується на цифровій медицині і розробці технологій для медичного устаткування.

Також, це друга подібна угода у Великій Британії. У вересні 2022 року Intellias придбав IT компанію Digitally Inspired, що спеціалізується на галузях роздрібної торгівлі та електронної комерції, з головним офісом неподалік Лондона.

Про Intellias

Intellias вже понад 20 років є гравцем на ринку FS&I, зосереджуючись на банківських операціях, платіжних системах, ринках капіталу, страхуванні та кредитуванні.

Серед клієнтів Intellias в цій галузі швейцарська банківська група Swissquote, платіжний додаток NabyPay, Resolute Asset Management та платформа фінансування FinCompare.

Також до пулу діючих FS&I клієнтів компанії входять маркетплейси 360T і CRX Markets, що пропонують рішення для торгівлі на валютному ринку і фінансування оборотного капіталу відповідно.