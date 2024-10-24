После ОГХК мы можем купить другие титановые активы в Украине, — Владимир Лавренчук, NEQSOL

Группа компаний NEQSOL Holding, владельцем которой является азербайджанец Насиб Гасанов, работает в сфере энергетики, телекоммуникаций, строительства и высоких технологий. В Украине NEQSOL известен прежде всего как владелец одного из крупнейших операторов мобильной связи “Vodafone Украина”. Недавно компания приобрела еще один крупный актив — Объединенную горно-химическую компанию, чем удивила действующих игроков титанового рынка . Фонду госимущества удалось продать ОГХК с четвертой попытки, при этом NEQSOL Holding стал единственным участником конкурса по приватизации.

Руководитель украинского офиса NEQSOL Владимир Лавренчук является одним из самых опытных украинских топ-менеджеров. Более 15 лет он возглавлял "Райффайзен Банк Аваль", а сейчас кроме украинского отделения азербайджанской компании Лавренчук является председателем наблюдательного совета государственного Ощадбанка. Топ-менеджер рассказал Delo.ua, как NEQSOL Holding планирует развивать ОГХК, удастся ли "Vodafone Украина" рассчитаться по своим еврооблигациям, о перспективах внедрения 5G, а также о приватизации государственных банков.

Владимир Лавренчук родился в 1957 году в Киеве. В 1982 году окончил финансово-экономический факультет Киевского института народного хозяйства по специальности экономист (современный Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана). С 1982 по 2019 год работал в банковской сфере. В 1988-1997 годах работал в Ощадбанке Украины и прошел карьерный путь от главного экономиста до заместителя председателя правления. С октября 2005 по октябрь 2019 года — председатель правления крупнейшего иностранного банка Райффайзен Банк Аваль. Начиная с 2021 года, руководит украинским офисом NEQSOL Holding с фокусом на инвестиционную деятельность и является членом наблюдательного совета Vodafone Украина. Он также является членом правления Европейской Бизнес Ассоциации и председателем набсовета Ощадбанка. Увлекается музыкой, это увлечение привело к творческому сотрудничеству с профессиональными музыкантами.

О покупке ОГХК и возможности приобретения других активов

Недавно дочерняя компания NEQSOL Holding купила ОГХК. Скажите, почему вы решили приобрести именно этот актив?

— NEQSOL Holding оперирует на рынках 11 разных стран, включая Украину, Азербайджан, Казахстан, США, Великобританию, ОАЭ, Нидерланды. Компания имеет опыт в разных отраслях: энергетика, добывающая отрасль, строительство, мобильная связь и телекоммуникации, инженерия. В стратегии холдинга заложена амбиция развиваться на разных рынках. К приоритетным рынкам даже во время полномасштабной войны входит и Украина. Имея значительный управленческий опыт и интерес к добывающей отрасли, мы приняли участие в конкурсе по приватизации ОГХК.

Но там ряд проблем связан с исчерпанием запасов сырья и рядом коррупционных скандалов…

— Мы понимаем, что запасов, которыми оперирует ОГХК, хватает на среднесрочную перспективу. Предприятие продолжает свою работу и высокой зависимости от запасов сейчас нет. Дальше мы будем развиваться и искать перспективные месторождения. Сейчас идет реформирование недропользования, процессы становятся более прозрачными и мы уверены, что такие инвесторы, как мы, будут иметь достаточно возможностей для долгосрочных инвестиций.

Относительно возможных судебных споров. Мы получили необходимую информацию по этому предприятию от Фонда государственного имущества. Мы являемся добросовестным участником процесса приватизации. Этого должно быть достаточно. А в случае споров будем использовать юридические возможности для защиты наших интересов.

Кто выступил инициатором участия в конкуре вы или главный офис NEQSOL Holding?

— Мне бы хотелось сказать, что это была моя инициатива, но основным фактором нашего участия стала стратегия холдинга. Как я уже говорил, мы заинтересованы в инвестициях в добывающую отрасль в долгосрочной перспективе.

Получили ли вы какие-либо гарантии или страхование военных рисков от украинского правительства?

— Очевидно, что когда инвестор заходит в Украину во время войны, ведется много дискуссий на предмет получения гарантий или страхования военных рисков. В условиях, предложенных на этот конкурс, таких гарантий не было.

Определились ли вы с кандидатами на должность операционных руководителей ОГХК и когда вы планируете менять менеджмент?

— В наших принципах построить конструктивный диалог с существующим менеджментом, чтобы в дальнейшем определить структуру управления и роль каждого из участников. Мы со временем подготовим нашу управленческую команду и презентуем ее, как только завершатся все необходимые процедуры.

Как вы собираетесь развивать эту компанию? Есть ли у Вас предварительная оценка суммы необходимых инвестиций? Сколько планируете инвестировать и в какие сроки?

— Сами условия конкурса предполагают обязать покупателя внести инвестиции в капитальные расходы, которые на сегодня измеряются в 400 миллионов гривен. Мы осознаем эти обязательства, но не ограничиваемся ими, мы понимаем что нужны значительно большие инвестиции. Рассчитываем на дальнейшую либерализацию валютного регулирования Национального банка, чтобы привлечь заимствования с международных рынков и средства для инвестиций в ОГХК. Точные суммы, очевидно, будут нам более известны, как мы зайдем в компанию и будем иметь более точное представление об инвестиционных потребностях.

Рассматриваете ли вы возможность приобретения других активов в данной области? Недавно правительство включило в список приватизации принадлежавший российскому олигарху Шелкову Никопольский завод "Титан Украина" и Демуринский ГОК. Будете ли вы участвовать в приватизации этих активов?

— Как стратегический инвестор, мы заинтересованы в дальнейшем развитии ОГХК в направлении увеличения объемов, эффективности управления и более глубокой переработки сырья в Украине. Все это может быть для нас актуально. Сейчас, после завершения процесса приватизации, мы сосредоточимся на развитии именно ОГХК.

Перед полномасштабной войной вы вели переговоры о покупке Ивано-Франковскцемента. Соглашение почти завершилось, но вы вышли из него. Сохраняете ли вы интерес к этому активу? Есть ли у вас интерес к приобретению других активов в цементной отрасли?

— Это соглашение действительно было почти закрыто. Но не мы вышли из соглашения из-за войны, а война вытеснила нас из этого соглашения, поскольку закрылись все возможные инструменты финансирования. Сейчас даже опираясь на то, что одним из столбов холдинга являются стройматериалы и цемент, мы пока сосредоточены на ОГХК. Как только все процедуры будут пройдены, мы сможем начинать управление и определим, что этот процесс имеет уже постоянную перспективу развития, мы будем открыты к инвестициям в другие отрасли.

То есть предприятие вам интересно?

— Если Украина является нашей стратегической страной для нашего развития, а это так, то очевидно для нас интересны отрасли, в которых мы имеем опыт. Я бы не конкретизировал интерес относительно отдельных предприятий.

О "Vodafone Украина" и развитии в области телекоммуникаций

Недавно была новость, что "Vodafone Украина" не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации бондов на общую сумму $400 млн. Главной причиной проблем называют ограничение НБУ на вывод валюты из Украины. На рынке говорят, что покупка такого актива, как ОГХК, а также невозможность вывода денег из-за ограничений НБУ могут быть связаны. Скажите так ли это?

— Здесь очень важно отметить, что компания Vodafone Украина имеет высокую рентабельность и хорошее финансовое состояние. Она предоставляет услуги почти 16 млн. абонентам. Это сильный, эффективный и финансово стабильный институт, который уже сформировал достаточный резерв наличных денег, чтобы оплатить всю сумму наших долговых обязательств в феврале 2025 года. Вопрос невозможности расчетов связан с регламентами НБУ. Относительно использования этих средств на покупку ОГХК это однозначно не так.

Компании Kernel удалось уладить ситуацию с погашением своих евробондов. Скажите, есть ли сейчас прогресс в переговорах с властями, включая НБУ относительно предоставления "Vodafone Украина" разрешения на выплату основной суммы облигаций? Как вы оцениваете шансы договориться с НБУ?

— Я не проинформирован в деталях, каким образом компании Kernel удалось рассчитаться. Без сомнения это очень хороший сигнал всем, что украинские компании выполняют свои обязательства. Как я уже говорил, в "Vodafone Ukraine" накопили уже большую сумму средств и способны рассчитаться.

В банковском секторе я работаю уже очень давно и поэтому не сомневаюсь в конструктивности подхода НБУ в таком диалоге. Мы надеемся, что по мере дальнейшей либерализации мы получим возможность урегулировать все вопросы с нашими бондхолдерами. Мы сейчас в процессе переговоров, если бы мы не верили в эти переговоры, мы вряд ли бы их вели.

Еще во время летних блэкаутов операторов мобильной связи обязали обеспечить 10-часовую бесперебойную работу оборудования, отвечающего за мобильную связь и интернет. Удалось ли вам приблизиться к целевым показателям?

С начала 2022 года "Vodafone Украина" уже смонтировала более 51 тысячи аккумуляторных батарей, которые обеспечивают 4-6 часов автономности. Дополнительно еще около 54 тысяч батарей сейчас законтрактовано, поэтому количество часов будет увеличено. Снабжение этих и монтаж этих батарей требует времени. Конечно, часть оборудования находится в прифронтовых зонах, что затрудняет работу. Также введены в эксплуатацию солнечные станции. Инвестиции в направление подготовки компании к блэкаутам уже составляют более 900 млн. гривен. Акционеры и наблюдательный совет содействуют инвестированию максимальных средств для капиталовложений. Поскольку география оборудования разная и нагрузка на сеть в зависимости от локаций разное нельзя определить какую-то "среднюю температуру по больнице", то есть время работы во время блэкаута.

В мае 2024 г. состоялся тестовый запуск технологии 5G. Когда украинцы могут рассчитывать на полноценный запуск 5G, возможно ли это до окончания полномасштабной войны?

Действительно был тест "Vodafone Украина" совместно с NOKIA провела этот текст с компанией "Промпрылад" в Ивано-Франковске, сигнал был прекрасно передан. Считается, что полноценный запуск технологии возможен только после окончания военного положения.

А вы уже к этому готовитесь?

Идет общая подготовка. Кроме оборудования, важно выделение частот, проведение тендера и планирование сети. В настоящее время идет совместная работа Минцифры, операторов, НКРСИ и других участников рынка. Мы в своих расчетах готовимся для того, чтобы определить нужные капиталовложения, оборудование и т.д.

А сколько будет стоить для оператора, вот как вы собственно переход на эту технологию 5G?

Ну, если вы позволите, у меня в голове такой цифры нет, чтобы я вам отвечу сейчас. Это зависит от стоимости частот, слотов, результатов тендеров, от планирования сети, так что пока рано называть любые цифры. Но их порядок можно понять оценивая существующие инвестиционные планы Vodafone Ukraine, который заявлял о планах инвестиций в развитие технологий и сетей 10 млрд грн в 2024-2025 гг., а также общую стоимость развертывания цифровых технологий передачи данных (3G\4G), которая уже достигла почти 22 млрд грн.

Среди ваших активов есть также компания-провайдер "Фринет", которую в прошлом году приобрела "Vodafone Украина", не планируете ли вы увеличивать свое присутствие в этой нише? Недавно малых интернет-провайдеров перевели на общую сумму налогообложения и эксперты говорят, что в результате много мелких провайдеров не сможет работать. Видите ли в этом возможности для себя?

У Vodafone Ukraine большие амбиции в этой нише – миллион абонентов оптической сети технологии GPON. Компания использует эту технологию, и именно она является драйвером амбиций. И в тех районах, где оператор предоставляет фиксированный интернет через GPON сеть долгое время работала во время блэкаутов (обычно при наличии резервного питания и у клиентов).

В то же время, я хочу сказать, что наличие большого количества мелких участников рынка нас не пугает. Мы за то, чтобы у них было свое развитие. Я думаю, что конкуренция в этой сфере будет не в количестве, а в технологиях. Кто будет иметь лучшие технологии будет иметь больше перспектив.

Об Ощадбанке и изменениях в банковском секторе

Вы также являетесь председателем наблюдательного совета Ощадбанка. Скажите, что происходит с приватизацией государственных банков? Законодательная база готова, происходят ли какие-либо процессы в этом направлении?

Меморандум по МВФ предусматривает приватизацию государственных банков. Два меньших государственных банка (Сенс Банк, Укргазбанк — Delo.ua) названы как приоритетные для возможной приватизации. Насколько я проинформирован, идет подготовка к их приватизации с привлечением экспертов, советников согласно Закону по приватизации госбанков.

Что касается Ощадбанка, то его приватизация во время полномасштабной войны маловероятна, учитывая его роль во время войны в поддержке и функционировании экономики и значении для людей, которые пользуются его сервисами. Особенно если говорить о регионах, близких к зоне боевых действий. Банк делает невероятно большую работу по обеспечению функционирования местных общин и людей, обеспечивает их наличными, кредитами, платежами и другими услугами.

NEQSOL заинтересована в приватизации в банковской сфере в Украине?

В своих стратегиях мы не определяем банковский сектор как приоритетный для инвестиций.

Недавно в Минфине заявили, что с начала года бизнес получил льготные кредиты 5-7-9 на общую сумму 69 млрд. гривен. Правительство уже одобрило продолжение этой программы на следующий год. Как вы думаете, будет ли увеличиваться объем такого кредитования в следующем году?

За период функционирования этой программы Ощадбанк выдал 15 тысяч таких кредитов на общую сумму 42 млрд. гривен. То есть 15 тысяч предприятий получили финансовую поддержку, когда это было чрезвычайно сложно сделать, а кредиты за рыночные условия кредитования были недоступны для большинства бизнесов.

Программа продолжает существовать, но на 2025 год в нее внесены изменения относительно частичного увеличения процентной ставки и уменьшения объемов таких кредитов. В нашем портфеле Сбербанка может быть уменьшение объемов примерно на 10%.

Если экстраполировать это на весь сектор в целом, то я могу сказать, что программа будет существовать, а объемы кредитов несколько снизятся. Но не важно.

Недавно парламент проголосовал во втором чтении закон, предусматривающий 50% на прибыль банков. Как это повлияет на Ощадбанк и банковский сектор в целом?

Здесь нельзя исключать гражданскую позицию. Это решение можно критиковать, но мы все осознаем, что бюджет нуждается в деньгах для обороны. Но у такого решения есть последствия, которые также стоит озвучить.

Увеличение налогов до уровня 50% очевидно уменьшит сумму прибыли, остающуюся в распоряжении банков. Зачем банкам нужна эта прибыль? Во-первых, банкам нужно осуществлять масштабные капиталовложения в технологии и оборудование для обеспечения непрерывности функционирования сектора, ведь агрессор атакует не только на фронте, но и в сети.

Во-вторых, экономика растет вместе с банками. Возможно не все знают, что кредиты выдаются из капитала и привлеченных депозитов, размер привлечения которых строго лимитирован размером капитала в соотношении 1 к 10. Растущие потребности экономики требуют большего капитала банков. и взять его можно прежде всего на прибыль. Что касается Ощадбанка, то даже с учетом такой нормы налога в 2024 году мы имеем запас капитала на обеспечение потребностей клиентов в финансировании на ближайшие годы.

Кроме того, нестабильность налогового законодательства создает непредсказуемость для потенциального инвестора, входящего в Украину. Это такой сигнал, над которым нужно в дальнейшем работать с инвесторами и объяснять им об экстраординарности последних двух лет. Мы надеемся, что эта акция носит разовый характер, не системный и это можно будет объяснить инвесторам, которые могут прийти в Украину.