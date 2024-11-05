Приобретение элеватора и создание железнодорожного парка нужно для расширения собственного трейдинга, — Георг фон Нолкен, CFG

В 2024 году украинский агросектор наращивает инвестиции, вынужденно поставленные на паузу после полномасштабного российского вторжения. Сейчас большие холдинги покупают логистические и пищевые компании, наращивают парк вагонов-зерновозов, строят экспортную инфраструктуру. Одна из крупнейших компаний в этой области — "Континентал Фармерз Групп" (CFG, ранее — "Мрия"), обрабатывающая 195 тыс. га в западных областях, и считается шестым крупнейшим латифундистом Украины. Холдинг владеет элеваторами большой емкости, является одним из крупнейших украинских производителей зерновых и масличных культур, а также картофеля. В эксклюзивном интервью для Delo.ua CEO "Континентал Фармерз Групп" Георг фон Нолкен рассказал, как компания планирует развивать свой бизнес, куда будет инвестировать, и как покупка крупного элеватора и вагонов-зерновозов усилит ее сегмент трейдинга.

О перспективных направлениях для вложения средств

Господин Георг, сколько инвестировал "Континентал" в 2024 году, превысил ли этот показатель прошлогодние объемы?

— В этом году мы реализовали ряд стратегических инвестиционных проектов, направленных на долгосрочное усиление позиций CFG. В частности, мы купили мощный элеватор во Львовской области, начали строить собственный железнодорожный логистический парк путем приобретения 250 вагонов-зерновозов, а также подписали контракт на внедрение передовой системы управления предприятиями SAP.

В целом, инвестиции в само развитие компании (не учитывая стандартной замены техники, которая происходит регулярно) уже превысили отметку в $50 млн. Таким образом, можем говорить, что общий объем инвестиций в текущем году, который еще даже не закончился, уже точно превысил прошлогодние показатели.

Насколько руководство холдинга свободно в выборе направления инвестиций? Эти решения можете принимать самостоятельно, или их принимает ваша материнская компания SALIC?

— Решения по инвестициям в мощности "Континентал Фармерз Групп" принимаются в процессе тесного сотрудничества с нашей материнской компанией SALIC. Со своей стороны наша команда имеет необходимую экспертизу и понимание рынка, чтобы самостоятельно определять перспективы и искать потенциальные инвестиционные возможности, и разрабатывать на их основе конкретные финансовые модели. А SALIC со своей стороны обеспечивает стратегическое видение и необходимые финансовые ресурсы для реализации определенных инвестиционных проектов для "Континентал". Такая синергия позволяет принимать взвешенные решения, которые отвечают как интересам холдинга, так и общей стратегии группы.

Покупка элеваторного комплекса во Львовской области, это инвестиция "на сейчас" для хранения и экспорта собственного зерна, или холдинг планирует хранить зерно других компаний и строить экспортную сеть?

— Инвестиции в элеваторный комплекс на Львовщине обусловлены не краткосрочными потребностями, поскольку для покрытия временного дефицита мощностей покупка новых элеваторов — это элементарно слишком дорогое решение. Конечно, это приобретение позволяет "Континентал" расширять собственные возможности и повышать свою гибкость в плане хранения и отгрузки зерна разными логистическими путями. Кроме того, это логичный стратегический шаг к диверсификации бизнеса и, как следствие, росту его эффективности, ведь предполагает целевое развитие инфраструктуры, логистики и поддержку нашего собственного трейдинга, который "Континентал" начал развивать в своем регионе.

Георг фон Нолкен. Фото предоставлено компанией

Вне сомнения, мы видим большие перспективы в направлении услуг хранения и переработки зерна. В этом году в "Континентале" стартовала программа закупки зерновых и масличных культур у фермеров и предоставление им сопутствующих услуг, поскольку новый элеватор может выполнять функции не только хранения, но и транспортного логистического хаба: мы предлагаем услуги складирования, услуги логистики или всю цепь — от покупки зерна, его переработки, сушки, очистки и вплоть до отправки в порт. Среди преимуществ, предлагаемых потенциальным клиентам — конкурентные ценовые предложения на сельскохозяйственную продукцию, гарантия быстрой оплаты, возможность вывоза продукции с хозяйства собственным автотранспортом, сертифицированные лаборатории с современным оборудованием для определения качества зерновых и масличных культур, обеспечение надлежащей доработки и хранения зерна, возможность быстрой отгрузки на автомобильный и железнодорожный транспорт с возможностью формирования маршрутных партий.

Сейчас агрохолдинги активно выстраивают собственные транспортные компании, покупают вагоны-зерновозы, действующие транспортные компании. Работает ли в этом направлении "Континентал" и какую модель логистики считаете лучшей: иметь собственный транспортный парк, приобрести готовую логистическую компанию или отдавать транспортировку на аутсорс другим компаниям?

— "Континентал Фармерз Групп" применяет комбинированную модель логистики, сочетая собственный транспортный парк с услугами посторонних перевозчиков. На наш взгляд, именно такой подход сейчас наиболее экономически оправдан и эффективен.

Для нас собственная логистика целесообразна для обеспечения транспортных нужд прежде всего там, где мы имеем сконцентрированные активы, а значит — стабильные грузопотоки. Да, мы инвестируем в собственные автотранспортные средства и железнодорожные вагоны, и применяем собственный парк таким образом, чтобы избежать простоев в течение года и нецелевого использования активов. Собственной логистикой мы обеспечиваем около 25% общегодового объема перевозок.

Но, исходя из понимания сезонности, активно пользуемся также услугами внешних перевозчиков для покрытия пиковых нагрузок во время уборки урожая. Таких самых больших пиков два: летом, когда мы собираем раннюю зерновую группу и рапс, и осенью — при уборке подсолнечника, сои и кукурузы. Они и составляют остальные 75% от потребности.

Пока мы не покупали никаких транспортных компаний, но я бы не исключал такую вероятность в будущем. Она зависит от возможностей и наличия адекватного предложения на рынке.

Что касается строительства собственного железнодорожного парка, то оно является следующим логическим шагом после приобретения элеватора, имеющего свою железнодорожную ветку. Расширение элеваторных мощностей не только покрыло наш собственный дефицит, но и позволило начать оказывать услуги для третьих сторон. Следовательно, наличие собственных вагонов-зерновозов у компании — важная составляющая в развитии нашей инфраструктуры, в частности — логистической цепи.

О производственных проблемах во время большой войны

Украинские аграрии во время полномасштабной войны вынуждены экономить на восстановлении плодородия почвы и ее защите. Как этот вопрос с 2022 года решал "Континентал", насколько видите проблему деградации почв опасной как для компании, так и для страны в целом?

— Вопрос сохранения и улучшения плодородия почв несомненно является одним из ключевых факторов успеха нашей компании в долгосрочной перспективе. Несмотря на вызовы, связанные с войной, мы не отказались от наших стратегических планов в этом направлении. Конечно, военное положение внесло свои коррективы и в нашу работу: в 2022 году мы столкнулись с определенными трудностями при поставке необходимых ресурсов и, как следствие, сокращениями в технологической карте. Однако мы смогли быстро адаптироваться к новым условиям и уже в 2023 году вернулись к посеву сидератов и проведению других агротехнических мероприятий, направленных на сохранение и восстановление плодородия почв.

На самом деле, мы постоянно ищем возможности улучшить свое производство, в том числе через новые технологии и перспективные агрономические подходы, которые наш R&D отдел тестирует на своих опытных участках. Мы уже несколько лет активно внедряем точное земледелие, отказываемся от глубокого возделывания, заботимся о возобновлении плодородия наших почв и не планируем отходить от такой стратегии.

Подтверждением нашей заинтересованности в устойчивом развитии и регенеративных практиках является участие "Континентала" в добровольной углеродной программе, по итогам которой мы получили сертифицированное подтверждение соблюдения передовых практик возобновляемого земледелия. Наша компания была среди первопроходцев в направлении внедрения карбоновых сертификатов в Украине, и я считаю это важным шагом для нас как ответственного бизнеса. Мы не останавливаемся на достигнутом и стремимся к более широкому использованию возобновляемых агротехнологий и экологически безопасных методов производства.

Планирует ли холдинг изменения производственной стратегии на следующий сезон?

— Свою стратегию мы уже определили и уверенно ее придерживаемся. Понимаем, что в 2022 году по понятным причинам несколько задержались на пути реализации, поскольку нам нужно было понять, как развивается ситуация. Но от определенных приоритетов не отступали и не планируем их менять, ведь мы уверены в мирном будущем для Украины. Понимаем также, что конкуренты из других стран нас не ждут, поэтому заботимся о собственном развитии. В этом плане мы заручились полной поддержкой инвестора: как я уже отмечал, инвестиции в развитие нашей компании в этом году превысили $50 млн.

Доступность ТМЦ , удобрений, техники, топлива и т.д. Можно ли сказать, что сейчас на западе Украины заказать и получить необходимые товары не сложнее, чем до начала полномасштабной войны?

— Мы понимаем специфику нашего региона по сравнению с остальной территорией Украины, где наши коллеги по сектору действительно испытывают гораздо большие трудности. Но, к сожалению, некоторые проблемы сохраняются и у нас. Также мы четко понимаем, что ситуация может изменяться в любой момент, поэтому неопределенность и другие риски остаются частью реальности, в которой мы работаем.

Страну ждет историческое увеличение налогов. Насколько, по вашим наблюдениям, агросектор готов к повышению сборов всех уровней и акцизов на горючее? Чем грозит увеличение ставок налогов и введение нового сбора?

— Нарастающая потребность государства в дополнительных средствах в условиях военного положения понятна, поэтому вопрос повышения налогов и акцизов на горючее для аграрного сектора действительно является очень актуальным. На наш взгляд, это неприятный, но вынужденный и необходимый шаг. Однако любые изменения должны сопровождаться параллельным решением вопроса теневого сектора и эффективной борьбой государства с "черными" и "серыми" игроками. Иначе подобные инициативы просто разрушат рынок.

Если повышение налогов будет применяться равномерно ко всем участникам рынка, то мы готовы к таким изменениям, хотя понимаем их негативную экономическую компоненту. Однако мы призываем государство к справедливой налоговой политике, которая не будет создавать дополнительных преимуществ для теневого бизнеса. Только при равных правилах игры для всех игроков украинский аграрный бизнес сможет стать реальной поддержкой для государства в сложный период.

Со своей стороны наша компания всегда соблюдает законодательство, работает вполне прозрачно и платит все положенные налоги. Мы готовы и дальше нести свою часть ответственности перед государством, и ожидаем, что государство также выполнит свой долг и создаст благоприятные условия для развития легального бизнеса.

Энергообеспечение. Насколько обеспечена автономность холдинга, какое оборудование было выбрано для генерации?

— Учитывая полученный опыт, с 2022 года мы оборудовали все основные объекты компании дизельными генераторами. Это позволяет нам поддерживать бесперебойную работу производственных мощностей даже при отсутствии централизованного электроснабжения. Конечно, генераторы не могут обеспечить 100% потребностей в таких активах, как, скажем, элеваторы, но они являются надежным резервным источником энергии и могут покрывать среднесрочно минимум 70-80% от наших потребностей. Выбор именно такого оборудования из всех возможных вариантов объясняется очень просто: это было и остается самым быстрым решением. Варианты наподобие зарядных станций EcoFlow не рассматривали вообще, поскольку наши потребности гораздо больше возможностей этого оборудования.

Планируете ли вы покупать импортную энергию, насколько перспективной оцениваете эту услугу?

— Что касается импорта электроэнергии из-за границы, то, конечно, его можно рассматривать как дополнительную опцию. Однако энергетическая безопасность сейчас — слишком комплексная проблема, поэтому существуют определенные ограничения. Во-первых, импорт исключает только один риск — это вопрос генерации энергии, но никак не решает проблемы с логистикой: имеющиеся энергосети не рассчитаны на значительное увеличение импорта электроэнергии. Во-вторых, угроза обстрелов не только генерирующих станций, но и всей энергетической инфраструктуры (распределительных подстанций, сетей транспортировки и доставки к потребителям) остается остро актуальной, поэтому даже при импорте все равно существует риск перебоев с электроснабжением.

Какие у компании самые дефицитные профессии, чувствуете ли нехватку разнорабочих и специалистов? Насколько справедливо утверждение, что Западная Украина лучше обеспечена кадрами, чем другие регионы, поэтому найти здесь специалиста легче?

— Вопрос обеспечения кадрами является одним из самых актуальных для аграрного сектора в условиях войны: мобилизация, переселение, отток трудовых ресурсов за границу и общая нестабильность на рынке труда привели к появлению дефицита квалифицированных специалистов, что ощущается на всех уровнях, а не в отдельно взятой отрасли или категории персонала.

Что касается запада Украины, то здесь ситуация несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд. С одной стороны, мы наблюдаем приток людей из регионов, которые находятся ближе к зоне боевых действий, и потенциально это могло бы закрыть часть вакансий. Но, с другой стороны, релокация бизнеса и перераспределение экономической нагрузки в западном регионе создают дополнительный спрос на рабочую силу — здесь открывается примерно в 2,5-3 раза больше новых вакансий, чем на востоке страны.

Видите ли смысл в найме трудовых мигрантов, и какие успехи имеет "Континентал" в релокации украинцев?

— Что касается привлечения мигрантов, то мы, как украинская компания, ориентированы, прежде всего, на трудоустройство украинцев. Такой подход является частью нашей философии, и именно украинские работники – это наш самый ценный ресурс, в развитие которого мы инвестируем и предпочитаем. Если рассматривать в целом, процесс легализации иностранных специалистов очень сильно усложнен и бюрократизирован. В частности, процедура признания иностранных документов об образовании, опыте работы, права на вождение определенных категорий транспортных средств является слишком длительной и сложной. Это значительно ограничивает возможность привлечения квалифицированных специалистов из других стран.

То же касается вопросов переквалификации — упрощение процедуры и сокращение сроков могло бы обеспечить еще один реальный инструмент покрытия дефицита кадров для отрасли. Поэтому здесь необходимы совместные усилия государства и бизнеса: государство должно упростить процедуры трудоустройства, оказать поддержку в профессиональном образовании и переквалификации, а бизнес со своей стороны должен создавать благоприятные условия для работы и развития своих сотрудников.

Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что за последние несколько лет нам удалось выстроить в "Континентале" очень мощную и стабильную команду на всех наших активах. Доля людей, покидающих компанию, минимальна. Мы запустили и уже несколько сезонов активно реализуем программу развития "Будущее Континентал" для молодого поколения специалистов. Также готовим к запуску программу внутреннего развития персонала "Лига Континентал". Это прекрасное свидетельство того, что наши сотрудники — это наш капитал, являющийся первоочередным залогом успеха. Мы всячески поддерживаем налаживание еще более эффективного сотрудничества между коллегами, заботимся об их профессиональном росте, развиваем корпоративную культуру отношений внутри коллектива.

Но также следует понимать, что мы развиваемся — у нас появляются новые производственные мощности и целые новые направления работы, поэтому перед "Континенталом" стоит задача не просто содержать существующий штат, но и развивать его. Мы уверенно предлагаем и нашей текущей команде, и тем, кто к ней присоединится, не только конкурентные условия труда и рыночный уровень зарплаты, но и устойчивую систему ценностей, доброжелательную атмосферу и возможности для развития.