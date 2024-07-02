"Континентал" приобрел элеватор во Львовской области мощностью хранения 120 тысяч тонн

Компания "Континентал" наращивает свои элеваторные мощности и приобрела элеваторный комплекс линейного типа во Львовской области. Общий объем всех мощностей хранения зерна компании увеличился до 634 тыс. тонн.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что зернохранилище рассчитано на работу со всеми зерновыми и масличными культурами.

Мощность одноразового хранения элеватора составляет 120 тыс. тонн , из которых 77 тыс. тонн – хранение в металлических силосах, и 43 тыс. тонн – в сборных железобетонных силосах и на складах.

Таким образом, общий объем всех мощностей хранения "Континентал" вырос до 634 тыс. тонн .

С приобретением этого объекта компания также получила возможность существенно оптимизировать свою логистику: новый элеватор находится в районе большого железнодорожного узла и имеет возможность отгрузки по железной дороге до 45 вагонов зерна в сутки.

Как сообщается, элеваторный комплекс современный, многофункциональный и полностью автоматизированный, поэтому компания не понесла лишних затрат на модернизацию или дополнительное оборудование, что тоже важно.

В "Континентал Фармерз Груп" отмечают, что расширение произошло в регионе, который, учитывая весомый объем земельного банка, был недостаточно покрыт собственными зернохранилищами: до сих пор на Львовщине работало лишь три небольших сушильно-зерновых комплекса "Континентал" общей мощностью 31 тыс.

"Континентал" продолжает реализовывать свою стратегию развития и инвестирует в дополнительные мощности хранения даже несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. Ведь мы понимаем, что одну из ключевых ролей в цепи поставки продукции растениеводства играет именно инфраструктура, - прокомментировал генеральный директор "Континентал Фармерз Групп" Георг фон Нолкен.

Отметим, "Континентал Фармерз Групп" обладает элеваторными мощностями в Тернопольской и Ивано-Франковской областях. С приобретением элеватора во Львовской области компания получила возможность также предоставлять комплекс услуг по приему зерна, определение его количества и качества, доведение кондиционных и контрактных показателей, хранение и отгрузку на автомобильный и железнодорожный транспорт.