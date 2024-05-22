Как аграрии готовятся к перебоям с электроэнергией: что мешает построить собственную генерацию

В Украине начали действовать графики стабилизационных отключений , из-за дефицита в энергосистеме в регионах установлены лимиты потребления. Быстро эта проблема не решится и бизнес уже сейчас ищет возможность стабильно работать в 2024 году. Особенно непросто в АПК — зерно надо своевременно сушить перед закладкой на элеватор, а выпекание хлеба или работа птицефермы невозможны без круглосуточных поставок энергии. Поэтому аграрии пытаются построить собственную генерацию, но планы часто буксуют из-за основной проблемы — нехватки средств.

Серия масштабных российских атак на энергосистему уничтожила 8 ГВт украинской генерации, это создало дисбаланс и вернуло страну к условиям осени 2022 — зимы 2023 года. Необратимое разрушение ТЭС и ГЭС поставило вопрос о целесообразности восстановления подобной централизованной генерации энергии и возможности построить вместо них распределенную энергосистему. Речь идет о большом количестве относительно дешевых станций разных типов с мощностью 15-100 МВт. Такие объекты под силу строить бизнесу, как для собственных нужд, так и для обеспечения других промышленных потребителей, жителей ближайших общин, критической и социальной инфраструктуры.

Распределенная генерация имеет ряд преимуществ и недостатков, но в условиях войны любой энергообъект должен соответствовать главному правилу — быть дешевле российских ракет, способных его уничтожить, отмечает глава правления общественного союза Global 100 RE Ukraine Александр Домбровский. Учитывая их стоимость и процент сбития средствами ПВО и ПРО, экономически нецелесообразно атаковать энергостанции дешевле $16 млн. За эти деньги можно построить, например:

Газопоршневые электростанции с КГУ мощностью до 15 МВт;

мощностью до 15 МВт; Газотурбинные электростанции с КГУ (до 15 МВт);

Электростанции и ТЭЦ на пеллетах из биомассы (до 6 МВт электричества + 15 МВт тепла);

Биогазовые электростанции и ТЭЦ (5 МВт + 5 МВт);

солнечные и ветровые электростанции. Их удельная цена на единицу площади относительно невелика, что делает их экономически невыгодными для ракетных атак.

Некоторые из этих электростанций уже используются в украинском агросекторе, хотя классические дизель-генераторы по-прежнему занимают ощутимую долю среди автономных энергосистем.

Экономические параметры объектов распределенной генерации

Дизель-генератор Солнечные панели Газопоршневые станции Паротурбинные станции на пеллетах или биогазе Электрическая мощность 5 кВт - 1 МВт до 1 МВт 10 кВт - 10 МВт 500 кВт - 500 МВт Электрический КПД, % до 80 до 20% 30-45 до 40 Тип топлива дизельное топливо солнечный свет природный газ, биогаз твердое, жидкое, газообразное Удельные капитальные расходы, $/кВт от 1200 700-1300 1500–2900 670-1100, для биомассы - 2000-5000 Приблизительный срок окупаемости, лет до 5 3-5 3–5 около 5

Данные: Александр Домбровский, книги "Производство энергии из биомассы в Украине: технологии, развитие, перспективы", "Современные биогазовые технологии", статья "Оценка окупаемости солнечной электростанции"

Крупные агрокомпании уже обеспечены базовой генерацией

Известные украинские аграрные и пищевые компании уже владеют мощностями для собственной генерации , которые позволяют определенное время обеспечивать полноценную работу во время отключений. Ее сроки зависят от рода деятельности предприятия. Аграрный холдинг может автономно работать на запасах дизтоплива месяц, в то время как завод продуктов питания — около суток.

К возможным отключениям электричества неплохо подготовились предприятия пищевой промышленности. Чаще всего они устанавливают дизель-генераторы. Например, компания "Молочный альянс" прошлой зимой приобрела на каждый свой завод по два генератора. На Яготинском заводе собственная генерация составляет 1,6 МВт, перекрывая потребности предприятия в 1,2 МВт.

Генератор на одной из филий "Нибулона", помощь от проекта USAID. Фото предоставлено компанией

Другой пример - "Киевхлеб". В 2022 году предприятие приобрело дизель-генератор суммарной мощностью 650 кВт, что частично компенсирует потребление от сети. Собственного электричества достаточно для подстраховки в течение 12-24 часов, пока не включится питание в основной сети.

Животноводство тоже пытается обеспечить свои фермы собственной генерацией. Например, скотоводческий сегмент агрохолдинга "Астарта" в 2023 году использовал 34,7 МВт-час, причем 62% энергоресурса произвели ее собственные дизельные генераторы, тогда как остальные 29% составила покупная электроэнергия.

“Наша бизнес-модель работает таким образом, что мы не слишком зависимы от национальной электросети. Сахарные заводы в сезон производят собственную электроэнергию, перерабатывающий завод работает на биогазе собственного производства, элеваторы снабжены резервными дизель-генераторами, сельхозтехника работает на дизеле", — объясняют в "Астарте".

Холдинг является одним из лидеров в Украине по диверсификации энергетических ресурсов. Кроме покупной электроэнергии и газа, он использует уголь, биогаз, дизель, биомассу.

Полностью обеспечил энергетическую автономность и крупный производитель свинины KSG Agro, рассказывает совладелец агрохолдинга Сергей Касьянов. Компания установила в своих хозяйствах в Днепропетровской области более десяти дизель-генераторов общей мощностью 2,2 МВт. Оборудование работает для обеспечения работы свинокомплекса, холодильного оборудования, станции водоснабжения и маслоэкстракционного завода. Также от них питается головной офис и критическая инфраструктура села, в котором расположены фермы.

Проекты альтернативного электроснабжения мы начали готовить весной 2022 года. С весны и начала лета 2022 года понимали, что без воды, корма и вентиляции на свинокомплексе животные через сутки-два начнут страдать и погибать. Успели установить генераторы еще до массированных ракетных обстрелов”. Сергей Касьянов совладелец KSG Agro

Топливо из отходов агропроизводства может стать хорошим способом решить вопрос зависимости от природного газа, добавляет он. Поэтому KSG Agro в 2012-2013 годах начал заниматься производством топлива на биомассе. Сейчас компания использует пеллетный цех мощностью до 10 тыс. тонн продукции в год, которая производится из соломы и послеуборочных остатков зерновых и масличных культур.

Переход на альтернативную систему позволил KSG Agro обеспечить теплом не только свой свинокомплекс, но и котельные в сельских школах соседних территориальных общин. По состоянию на 2024 год холдинг вообще не использует природный газ.

Топливные пеллеты KSG Agro. Фото предоставлено компанией

Суммарный энергетический потенциал пеллетного завода составляет около 254,5 тыс. МВт/ч, что равнозначно использованию 28,7 млн. кубометров природного газа. Экономия от использования такого типа топлива по сравнению с газом серьезно снижает себестоимость продукции, отмечает Сергей Касьянов.

Зернотрейдер "Нибулон" полностью обеспечен собственными генераторами на случай возможных блекаутов, подчеркивает директор технического департамента холдинга Юрий Хорунжий. Большинство оборудования приобрели самотоятельно, а три генератора AKSA мощностью по 420 кВт недавно поступили от проекта USAID "Экономическая поддержка Украины". При отсутствии электричества они используются для сушки, хранения и отгрузки зерна.

В компании начали прорабатывать направления сушки на альтернативном топливе и планируем и дальше развивать это перспективное направление”. Юрий Хорунжий директор технического департамента компании "Нибулон"

В нескольких филиалах холдинг реализует проекты с солнечными станциями, в первую очередь, для поддержания имеющихся мощностей генерации. Автотранспортное предприятие компании и филиал в Одесской области используют специальные котлы на отработанном машинном масле и бытовых отходах. Эта генерация нужна для бытовых целей сотрудников компании.

Как агросектор модернизирует энергообъекты в 2024 году

Не все агрокомпании могут вкладываться в генерацию энергии в условиях войны и низких цен на сельхозпродукцию. К примеру, владелец холдинга с земельным банком 15 тыс. га сообщил изданию на условиях анонимности, что в 2024 году на это просто нет свободных средств.

”Сейчас мы никак не готовимся к возможным отключениям электричества. Мне просто нечего ответить. В 2022 году приобрели дизель-генератор, и на том пока все. Не вижу смысла фантазировать, какое оборудование мы бы еще хотели установить, на это просто нет денег”, — констатировал он.

Несколько других небольших фермеров сообщили, что не планируют в 2024 г. устанавливать дополнительное оборудование для генерации. В 2022 году они приобрели небольшие бензиновые или дизельные генераторы для особо важных направлений производства. Полное самообеспечение своей генерацией обойдется значительно дороже, поэтому в этом году они не будут расширять энергетические мощности.

Критические потребности с энергообеспечением большая часть агросектора решила в первый год полномасштабной войны, рассказал эксперт аналитически-коммуникационного агентства "Маркет.Инфо" Александр Голиздра. В 2024 году речь идет скорее об обеспечении собственной энергией вспомогательных направлений деятельности .

Кроме того, большинство сельхозпроизводителей уже оборудовало дополнительные емкости для хранения дизтоплива, чтобы как можно дольше обеспечивать работу сельхозтехники и критически важных производственных мощностей.

По словам эксперта, в 2024 году аграрии преимущественно покупают оборудование для собственной генерации, чтобы не использовать природный газ для сушки зерна на элеваторах. Альтернатива в виде пеллет пользуется спросом уже не первый год, и переход фермеров на это топливо является частью долгосрочного тренда. Кроме того, аграрии, которые уже обеспечили автономность производственного процесса, сейчас создают комфортные рабочие условия для своих работников или крестьян, работающих в холдинге.

Вряд ли война с РФ закончится через год или два, считает собеседник издания. Поэтому, по его мнению, у Украины нет альтернативы распределенной генерации . По всей стране необходимо строить небольшие газотурбинные и газопоршневые ТЭС, солнечные станции и т.д. Одним из центров такой энергетики могут выступать сельхозпредприятия, которые смогут зарабатывать не только на продовольственных товарах, но и на предоставлении энергоресурсов потребителям из соседних общин.

Агрокомпании должны "закольцевать" генерацию на свою общину, чтобы в случае отключений она могла работать в режиме энергоострова. К этому нужно идти уже сейчас, кроме аграриев, этим должно заниматься государство, облэнерго, ОСР и т.д". Александр Голиздра эксперт аналитически-коммуникационного агентства "Маркет.Инфо"

Он подчеркивает, что для развития распределенной генерации в Украине нужно решить несколько вопросов: