Сергей Вовченко, "Молочный Альянс": хотите напрасно выбросить деньги – постройте новый молокозавод

Проблемы молочной отрасли в Украине давно известны – это сокращение поголовья КРС, отсутствие господдержки, конкуренция с дотационной продукцией из ЕС, низкая покупательная способность населения. Но есть и точки для роста – в этом направлении можно развиваться и зарабатывать при грамотных инвестициях и планировании. О жизни молокопереработчиков подробно рассказал в интервью для Delo.ua Сергей Вовченко – глава наблюдательного совета холдинга "Молочный Альянс", на котором производится продукция под брендами "Яготинское", "Пирятин" и "Славия".

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Сергей Вовченко (64 года): украинский предприниматель. Окончил в 1982 году Запорожский машиностроительный институт (теперь Национальный университет "Запорожская политехника"), а в 1990 – Киевскую Высшую партийную школу. В 1992 году Вовченко вместе с бывшими комсомольскими работниками Федором Шпигом и Александром Деркачем становится соучредителем банка "Аваль", где занимал руководящие должности до продажи финучреждения австрийской группе Raiffeisen в 2005 году. Далее в 2006 году компаньоны создали банк "Престиж", который позже продали австрийскому Erste Bank. Далее Вовченко с партнерами окончательно покинули банковский бизнес и создали холдинг "Молочный Альянс", который включает Яготинский молокозавод, завод детского питания "Яготинское для детей", Пирятинский сырзавод и Золотоношский маслокомбинат. В 2008 году становится председателем набсовета холдинга.

О проблемах молокопереработчиков: деньги, сырье, рентабельность

Баштанский сырзавод в Николаевской области простаивает с начала полномасштабной войны. Планируете возобновить производство?

– Еще 17 марта 2022 года в предприятие прилетела первая ракета. Развалило один корпус. Ракета не сдетонировала, но пробила крышу и застряла между технологическим оборудованием. Через две недели был второй прилет. Понятно, что уже после первого обстрела мы вынуждены были остановить производство, а после второго закрыли предприятие. Следующие два года подтвердили правильность этого решения.

Расфасовка молочной продукции. Это и следующие фото предоставлены холдингом

Дело здесь в сырье. 62% сырого молока мы брали в Херсонской области. Сейчас там коров почти не осталось даже на деоккупированных территориях. В Николаевской области поголовье коров уменьшилось более чем наполовину. Возить сырье из центральной Украины экономически нецелесообразно, потому и возобновлять работу завода нет смысла.



К тому же в Баштанке были сильные бои, город бомбили. Из-за активных боев оттуда выехало до 70% населения, из которых половина потом вернулась. Специалистов в городе нет. Сейчас и в более безопасных регионах их не хватает. Кроме того, россияне постоянно обстреливают Николаев, а от Николаева до Баштанки 45 км. Повторно рисковать персоналом мы не хотим.

Поэтому основное технологическое оборудование мы вывезли на другие предприятия, и там запустили производство продуктов, которые делались Баштанкой.

Хватает ли сырья для других заводов холдинга?

– Без Баштанки наши предприятия в Золотоноше, Пирятине, Яготине и Згуровке могут перерабатывать 1600 тонн сырого молока в сутки. Фактически мы перерабатываем 800 тонн/сутки, предприятия недозагружены. Поэтому мы честно сказали областной и местной администрациям Николаевщины, что у нас не хватит ресурса восстановить сырзавод за счет других заводов. Это строгая правда военного положения.

Линия производства молока на Яготинском маслозаводе

В целом, рынку сейчас хватает молока, но если бы его экспортировали – то с сырьем была бы катастрофа. Сейчас установилось неустойчивое равновесие, когда в закупке сырое молоко стоит 12-15 грн /л без НДС, и это дорого как для экспорта, так и для украинских реалий.

По сыру из ЕС конкурировать сложно. Мы покупаем литр базисного молока за 18 грн/л с НДС. На килограмм сыра нужно 10 кг молока, то есть только сырье стоит 180 грн, а в структуре расходов это 60%. Добавляем еще 40% и получаем себестоимость сыра в 240 грн/кг. Сыр еще должен созреть в камере с соответствующей температурой и влажностью воздуха, его нужно порезать и расфасовать, это тоже деньги.

300 грн/кг Минимальная цена украинского сыра

Мы закладываем рентабельность сыра в 10%, и даем ритейлеру скидку для лучшей оборотности товара. С "накруткой" торговой сети обычный украинский сыр обойдется в 300 грн/кг, тогда как польский лежит на полке по 250 грн/кг.

По кисломолочным и цельномолочным продуктам конкурировать проще. У них короткий срок реализации и ЕС не успевает его завезти с запасом по сроку хранения.

В ЕС 30% общего бюджета уходит на поддержку АПК. Там это больше социальный проект, а в Украине животноводство и переработка это чистый бизнес без госдотаций. Поэтому мы лоббируем не перерабатывающую отрасль, а производство молока. Будет в Украине больше молока – будет меньше цена и легче станет конечному потребителю.

Почему тогда переработчики не выращивают КРС самостоятельно?

– Вопрос в том, где взять деньги. Чтобы иметь 800 тонн молока собственного производства в сутки и полностью скачать заводы, нам нужно единоразово вложить $200 млн и через три года получить молоко. У нас таких денег нет, и ни у кого в отрасли столько нет.

Куда инвестирует "Молочный Альянс", и куда бы посоветовали инвестировать молокопереработчикам?

– Если кто-то хочет зря выбросить деньги, можно построить новый молокоперерабатывающий завод. Вкладывать средства нужно именно в модернизацию, усовершенствовать технологии. Мы на 2024 год запланировали капитальные инвестиции примерно на 250 млн грн. Это будет новое технологическое оборудование, замена изношенной оснастки, линии производства новых продуктов.

Линия производства молока на заводе детского питания "Яготинское для детей"

К примеру, мы 14 лет выпускали на заводе детского питания молоко, кефир и йогурты в 200-граммовых стеклянных бутылках. Сейчас спрос на этот формат снизился, всем удобнее носить пластиковые бутылочки. Поэтому хотим приобрести фасовочную линию для пластика, но это дорогая "игрушка" за €1,6 млн. К ней нужна еще линия групповой упаковки бутылок, поэтому весь проект обойдется в €2,3 млн. Переработка – это всегда дорого.

Мы вложили десятки миллионов долларов, чтобы наши предприятия отвечали европейским требованиям. Три завода официально сертифицированы для экспорта в Европу, очень серьезные были проверки подготовки персонала, документации, сырья, оборудования, санитарных норм и т.п.

Может ли молочный бизнес рассчитывать на деньги от программы Ukraine Facility?

– В целом, да. Мы туда подаваться не будем, потому что своими деньгами себя обеспечиваем. Там достаточно сложная система конкурса и отбора получателей, поэтому пока не интересуемся инициативой.

А как насчет государственной "5-7-9%"?

– У нас нет "длинных" денег и ссуд. Мы бывшие банкиры, и очень осторожно к этому относимся.

Мы берем краткосрочные ссуды для пополнения оборотных средств. Среднедневная задолженность торговли перед нами составляет около 950 млн грн, половину из которых мы "перекрываем" собственными средствами, а половину - оборотными средствами банков.

Лимит ссуды по "5-7-9%" - всего 160 млн грн на весь холдинг. Если бы столько было на каждый завод – это было бы прекрасно. У нас в банке Credit Agricole и УкрСиббанке открыты кредитные линии даже на большую сумму. Но у них процентная ставка с комиссией превышает 20% годовых, поэтому 9% от государства - существенная помощь бизнесу.

О том, как и кто должен восстанавливать поголовье коров

Как показала себя инициатива по созданию молочных кооперативов для домохозяйств?

– Это неудобно. В украинских реалиях крупнотоварное производство всегда дает лучшую эффективность, поэтому фермеру с 40-50 голов КРС нереально конкурировать с компанией на 4 тыс. голов. У крупного производителя всегда больше ресурсов, лучше кормовая база, более опытные специалисты.

Практика сбора молока у крестьян, как это было в 2000-х, тоже не работает. Тогда частные предприниматели открывали в селах пункты молокоприемки, а мы цистерной на 20 тонн собирали молоко у предпринимателей. В одном селе удавалось собрать 0,2-0,5 тонны, то есть машина должна была каждое утро объехать 12-15 сел. Это было неудобно, особенно летом, когда температура сырого молока не должна превышать 8 градусов.

Другое дело – работать с крупными холдингами, когда молоковоз на одной ферме набирает полную цистерну сырья со стабильными показателями качества, жирности, белка, микробиологии. Такое молоко стоит дороже, но и сырье от населения нужно доводить до кондиции, поэтому цена выходит по сути та же.

Сейчас для производства сыра мы берем на один из заводов всего 3% молока от населения, все остальное сырье поступает от крупнотоварных производителей.

Поголовье КРС в Украине сокращается уже много лет. Есть ли риск вообще его потерять?

– На сегодняшний день такой проблемы нет. Мы закончили 2023 год с прибылью, и наша рентабельность составила всего 7%, в то время как рентабельность производства сырого молока достигает 42%. Бизнес это понимает, потому крупные молочные компании наращивают производство.

Поголовье КРС сокращается за счет хозяйств населения. Но там производство не равняется переработке, на заводы всегда поступало меньше половины надоенного во дворах молока.

до 12 тыс. л в год надои от эффективных пород коров

В крупнотоварном секторе поголовье немного сократилось с началом войны, но возросла продуктивность коров. Сегодня никто не хочет держать коров с производительностью менее 7 тыс. л/год, стада формируют из скота, дающего 10-12 тыс. л/год. Если еще будет государственная поддержка – отрасль будет однозначно развиваться.

В Украине сейчас не 50 млн. населения, а ориентировочно 35 млн, поэтому сырья людям хватит. Молодежь не хочет заниматься животноводством, а старшему поколению здоровье не позволяет. Сейчас в каждом райцентре есть магазины, и селянам удобнее закупиться молоком на неделю и не возиться с коровой.

Видите ли вы дисбаланс в пользу производителей молока со стороны государственной политики? Имею в виду законопроекты №9162 и №9163 о "молочном взносе", когда переработчики делятся прибылью для популяризации потребления молока.

– Мы перехватили эту инициативу у АВМ и ВАР, это они хотели рекламировать потребление молока за деньги перерабатывающей отрасли. Нет смысла через СМИ мотивировать людей покупать молоко, это можно сделать только путём его удешевления.

Раньше АВМ была инициатором всех слушаний в отрасли, но мы сменили тренд. Сейчас в СМПУ входят не только молокопереработчики, среди наших членов и крупные производители, такие как "Астарта" и УМК. Мы объединили усилия, чтобы показать пример, как обеспечить будущие поколения здоровой пищей. Человек так устроен, что без молока здоровые дети не вырастут, а растительный белок никогда не заменит животный.

Обычно мнение о проблемах отрасли озвучивает СМПУ. Совпадает ли во всем позиция "Молочного Альянса" и ассоциации?

– Я – активный член Совета директоров СМПУ. Буду откровенным, без моего согласования решения не принимаются, поэтому, конечно, я согласен с позицией союза. Ее позицию формируют крупнейшие молокоперерабатывающие холдинги - "Молочный Альянс", "Люстдорф", "Галичина", "Молокия", "Терра Фуд", Белоцерковский молочный комбинат, "Волошковое поле".

Линия упаковки твердого сыра на Пирятинском сырзаводе

Среди задач организации, например, переговоры с Польшей. Мы недавно провели переговоры с исполнительным директором Европейской молочной ассоциации (EDA) Александром Антоном о блокировании границ и продлении беспошлинного ввоза продукции на территорию Европы до июня 2025 года. Будем приглашать его для дальнейших переговоров в Украину, в одну из западных областей или в Киев, если позволит ситуация с безопасностью.

О молокопереработке во время войны

Сейчас любому бизнесу не хватает рабочих рук. Как "Молочный Альянс" решает вопросы персонала, мобилизации, бронирования?

– Наши предприятия отнесены к перечню критически важных и 50% мужского персонала у нас бронируются.

ТЦК приходят практически каждый день и пересматривают списки работников с дефицитными военными специальностями: мол, нам нужен этот человек, потому что он служил танкистом или артиллеристом. Или нужен оператор дронов, а у нас есть ИТ-шник. Конечно, мы с пониманием к этому относимся, потому что государство нужно защищать.

У нас 124 человека из холдинга воюют. К большому сожалению, есть погибший и раненные.

Дефицит сотрудников однозначно есть. Водителей очень не хватает. Мотивируем мужчин за 60 лет, чтобы они продолжали работать, если здоровье разрешает. Можно в крупнотоннажный молоковоз посадить и женщину за руль, но это уже от полной безысходности. Ей, условно, нужно детей утром в детсад или школу отправить, а она будет вынуждена в 4 утра ехать на ферму забирать молоко с утренней дойки. Это тяжелая работа.

Сейчас по женскому персоналу ситуация стабилизировалась – кто-то уехал из Украины, другие продолжают работать. В молочной отрасли профильные специалисты, технологи и лаборанты в основном женщины, поэтому там легче. Применительно к КИП несколько сложнее. Там работали достаточно молодые мужчины, поэтому сейчас на месте переучиваем старших мужчин и женщин для замещения этих вакансий.

По зарплатам мы всегда ориентируемся на средний размер по отрасли и региону, стараемся платить больше среднего по региону. На "минималке" у нас никто не работает, а все зарплаты "белые". Даниил Гетманцев писал, что "Яготинский маслозавод" уплатил больше всех в отрасли налогов за 2023 год, а весь холдинг – около 600 млн грн.

Недавно страна-агрессор возобновила атаки по энергообъектам. Как компания подготовилась к возможным отключениям электричества?

– До полномасштабной войны на всех заводах были резервные дизель-генераторы мощностью до 100 кВт. Этого было достаточно, чтобы выкачать молоко из емкостей и перевезти на другой завод. В Яготине был старый корабельный генератор мощностью около 500 кВт.

Из-за обстрелов пришлось на каждый завод приобрести по два генератора, теперь суммарная номинальная мощность генерации на Яготинском заводе у нас 1,6 МВт. Это с запасом, потому что для стабильной работы завод у нас достаточно 1,2 МВт. Есть емкости для дизтоплива, поэтому можем работать автономно. Единственный недостаток – стоимость собственной генерации гораздо дороже энергии из сети.

Какие новые продукты следует ожидать в 2024 году?

– Рынок и потребитель побуждает нас создавать что-нибудь новое. Поэтому каждую неделю работает дегустационная комиссия: технологи разрабатывают, маркетологи советуют новые направления. Поэтому каждый месяц у нас выходят новые продукты: направления сливочных и питьевых йогуртов, а также расширяются линейки безлактозной продукции.

Сырный цех на Пирятинском сырзаводе

В прошлом году мы выпустили безлактозный кисломолочный творог и безлактозное масло двух видов жирности. Оно пользуется спросом, хотя и стоит дороже. В 2024 году продолжим работу, чтобы соответствовать требованиям рынка.

Как логистические проблемы повлияли на объем экспорта компании?

– К сожалению, Польша нас выдавила с многих рынков, мы не конкурируем с ними по цене. Поэтому в ЕС продаем преимущественно для экспатов, желающих украинского и не смотрящих на цену. К примеру, в США мы экспортируем до 35-40 тонн "молочки" в месяц. В основном для диаспоры, потому что многие ее считают самой вкусной и просят о поставках.

45-47 дней Едет молочная продукция из Украины в Казахстан

Россияне нас вытеснили и с рынка Казахстана. Если до войны экспортировали туда до тысячи тонн сыра в месяц, то сейчас за счастье отправить 300 тонн. Причина в стоимости логистики – раньше через РФ она занимала 12-14 дней, а сейчас везем через Румынию, Турцию, Грузию и Азербайджан. Далее машины паромом пересекают Каспийское море и попадают в Казахстан. То есть, продукт едет 45-47 дней в одну сторону, и такая логистика добавляет $1 на килограмм сыра.

Стабильно экспортируем в Молдову цельномолочную продукцию и сыры. Но емкость этого рынка невелика, туда везем около 60 тонн молочных продуктов в месяц.

Во сколько вы оцениваете потери от блокады польской границы?

– Конкретно мы не пострадали, поскольку через Польшу у нас нет логистики. В 2023 году незначительные объемы везли через Румынию – сухие молочные продукты, в основном сыворотку.

Кризис на границе создал другую проблему. В Украине в конце прошлого года возник дефицит сливочного масла. Для нашего потребителя нам хватало того, что производится в Яготине и Золотоноше. А вот для производства плавленых сыров мы вынуждены были закупить 200 тонн масла в Европе. Поставка должна была состояться через две недели, а пришел товар через два месяца . Это заставило нас немного понервничать, что придется свои запасы пускать на плавленые сыры и, соответственно, меньше отгружать на прилавки торговых сетей. Поэтому мы пострадали в ритмичности снабжения, но в деньгах убытки еще не подсчитали.

Какая ситуация для "Молочного Альянса" по импорту и экспорту?

– Осенью 2022 года мы активно везли продукцию в ЕС. Тогда там была тяжелая ситуация, из-за засухи и дорого сырья их масло и сыры стали дороже украинских. У нас их активно покупали, потому что по качеству мы не уступаем европейцам. 2022 год в условиях войны мы закончили с прибылями: внутренний рынок с убытком, а экспорт с прибылью. В результате мы перекрыли убытки и немного заработали.

И наоборот, в 2023 году благоприятных условий на внешнем рынке не было, потому экспортные операции завершили с убытком. Внутренний рынок дал доходы, суммарно перекрывшие убытки, поэтому свой процент рентабельности мы смогли заработать. По поводу 2024 года еще посмотрим – ситуация может очень сильно меняться.