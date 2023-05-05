- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
"Подружить" власть и аграриев: представителей от АПК могут допустить к разработке законов. Почему это важно
Верховная Рада Украины 2 мая поддержала в первом чтении евроинтеграционный законопроект №8149 об объединении сельскохозяйственных товаропроизводителей, который внедряет саморегулирование в области сельского хозяйства и создает условия для дальнейшего делегирования представителям агросектора части выполняемых государством функций. Delo.ua разбиралось, может эта инициатива изменить правила игры в АПК в случае ее принятия?
Принятый в первом чтении евроинтеграционный законопроект №8149 об объединении сельскохозяйственных товаропроизводителей (ОСХТ) будет способствовать существенному расширению прав и полномочий украинских аграриев, считают в профильном парламентском комитете. Кроме того, нормы документа направлены на выполнение нескольких положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Авторы документа отмечают, что проект закона разработан с целью выполнения евроинтеграционных обязательств Украины в части признание государством объединений сельхозпроизводителей, предоставление им статуса репрезентативных, создание условий для саморегулирования работы ее членов, а также условий для делегирования репрезентативным объединениям отдельных полномочий органов государственной власти по регулированию с/х деятельности.
Какие полномочия закон предлагает агросектору?
Руслан Кальницкий, эксперт общественного объединения " Всеукраинская аграрная Рада " (ВАР), пояснил изданию Delo.ua, что документ в случае принятия в парламенте вводит понятие репрезентативного ОСХТ - сельскохозяйственного объединения, в состав которого входят участники рынка соответствующего вида сельхозпродукции, совокупная доля которых на соответствующем рынке сельхозпродукции составляет более 50% от всего рынка такой продукции в пределах Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Согласно пояснительной записке к законопроекту №8149 предлагается предоставить следующие дополнительные права для тех ОСХТ, которые получат статус репрезентативного объединения:
-
Предлагается вести Государственный аграрный реестр (ГАР) с учетом, в том числе, информации об объемах производимой аграриями сельхозпродукции, доли сельхозпроизводства за предыдущий отчетный год, а также сведений, предоставленных объединениями сельхозпроизводителей ;
- Вносить в ГАР указанные сведения от объединений сельхозпроизводителей, которым предоставлен статус репрезентативных, будет Минагрополитики;
-
Проекты регуляторных актов, разрабатываемых органами исполнительной власти, обсуждаются с общественностью с целью получения замечаний и предложений;
-
Органы исполнительной власти, являющиеся разработчиками регуляторных актов, могут быть обязаны проводить консультации с репрезентативными объединениями сельхозпроизводителей и представляют проекты регуляторных актов для их принятия с учетом предоставленных предложений. Результаты обсуждения с репрезентативными ОСХТ предлагается отображать в пояснительной записке в такие проекты регуляторных актов и подавать на заседания Кабинета министров;
- В случае, если такие консультации по ОСХТ не были проведены, регуляторный акт не может быть принят или одобрен уполномоченным на это органом власти или должностным лицом;
-
Государственный надзор за признанием объединений сельхозпроизводителей и предоставление им статуса репрезентативного объединения предлагается осуществлять с учетом особенностей, определенных Законом Украины "Об объединении сельскохозяйственных товаропроизводителей";
- Парламентские законопроекты, касающиеся деятельности репрезентативных объединений сельскохозяйственных товаропроизводителей будут направляться таким объединением для получения соответствующего заключения.
Статус репрезентативного объединения открывает его участникам возможность участия в регуляторной политике государства путем делегирования своих представителей в совет репрезентативных ОСХТ, который, в том числе, будет предоставлять выводы к проектам нормативных актов относительно регулирования соответствующей отрасли агросектора или определенного вида сельхозпродукции. Такие выводы должны прилагаться к каждому проекту нормативного акта и обязательно рассматриваться инициаторами соответствующего проекта.
По словам эксперта, принятый в первом чтении документ необходим для агросектора, поскольку он нормализует саморегулирование в сельском хозяйстве и законодательно устанавливает его общие принципы. При этом в Украине уже есть примеры подобной отраслевой самоорганизации, для которых отдельно прописано свое законодательство. Примерами таких отраслей являются саморегулирование профессиональной деятельности у аудиторов, представителей нотариальной палаты или адвокатов. Также в стране уже существует регулирование хозяйственной деятельности через саморегулируемые организации – архитекторов, инженеров-землеустроителей и т.д.
Принятие законопроекта №8149 не значит автоматического делегирования репрезентативным ОСГО отдельных полномочий по регулированию сельхоздеятельности, ведь такое делегирование должно происходить для каждой конкретной отрасли путем внесения соответствующих изменений в соответствующие отраслевые законы. Но принятие законопроекта №8149 станет базой, с использованием которой такое делегирование в отдельных отраслевых законах вообще станет возможным.
Примером подобной инициативы Руслан Кальницкий называет законопроекты №9162 и №9163 по внедрению "молочного взноса". Именно для внедрения в действие подобных законов и необходимого внесения в законодательство таких понятий, как объединение сельхозпроизводителей, репрезентативные ОСХТ, а также уточнение их полномочий.
Идея этих законопроектов – введение взноса в 0,5% от общей стоимости реализованной молочной продукции для перерабатывающих предприятий и 0,5% от таможенной стоимости молочной продукции для импортеров. Собранные средства пойдут на отраслевое финансирование программ по продвижению молочной продукции. Получателем и распорядителем взноса является репрезентативная межотраслевая организация, включающая производителей и переработчиков молока. На полученные средства он будет заниматься финансированием инноваций в отрасли, стимулированием сбыта молочных продуктов, борьбой с фальсификатом и другими профильными инициативами.
Подобное самофинансирование производителями молока через созданные самими участниками рынка отраслевые организации более эффективны по сравнению с государственным регулированием. Таким образом, отрасль самостоятельно распределяет деньги на свои нужды, а Минагрополитики проверяет, направляются ли средства по назначению и по инициативе членов такой организации.
В целом эксперт уточняет, что украинские сельхозпроизводители давно нуждались в подобном базовом законе для отраслевого саморегулирования, но помочь ускорению продвижения такой инициативы в парламенте помогли евроинтеграционные обязательства, взятые Украиной в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом Речь идет о Регламенте ЕС №1308/2013 и Делегированном Регламенте №2016/232.
Что еще регулирует законопроект?
Руслан Кальницкий уточняет, что документ предлагает внести в законодательство Украины определение трех видов ОСХТ, а именно:
|Организация производителей (ОВ)
|образуются производителями или переработчиками одного вида сельскохозяйственной продукции
|Ассоциация организаций производителей (АОВ)
|образуются по крайней мере двумя ОВ и регулируют один и тот же вид деятельности (производство или переработка агропродукции), что и все ОВ, являющиеся ее членами
|Межотраслевые организации производителей
|образуются ОВ и/или АОВ и регулируют одновременно производство и переработку сельхозпродукции одного вида
Также важно, что каждая из ОСХТ должна пройти процедуру признания со стороны Минагрополитики. Для этого организации-претенденты должны быть неприбыльными по своему уставу, занимать скупную долю на рынке соответствующего продукта не менее 10%, а все участники объединений должны быть зарегистрированы в ГАР и своевременно уплачивать членские взносы в организации сельхозпроизводителей.
Среди других дополнительных прав, получающих репрезентативные ОСХТ, эксперт ВАР назвал возможность принятия Минагрополитики решения о обязательное распространение правил и стандартов деятельности репрезентативного ОСТГ на других участников рынка агропродукции, не являющихся его участниками. Порядок принятия такого решения будет подробно урегулирован КМУ в случае вступления закона в силу. Таким образом, разработанные большинством участников рынка правила становятся необходимыми для выполнения для всех других представителей отрасли.
Кроме того, репрезентативные ОСХТ в случае принятия законопроекта №8149 получают возможность получить от государства делегированные полномочия по регулированию соответствующей деятельности. Порядок такого делегирования будет определяться в специальных законах, принимаемых для регулирования соответствующей сферы сельскохозяйственной деятельности.
Какие "предохранители" прописаны в документе?
Заинтересованные лица создадут множество маленьких ОСГТ и "запомнят" процесс самоорганизации отрасли.
Руслан Кальницкий напоминает, что аграрии обладают определенным законом правом создавать объединения и общественные союзы. Например, можно создать союз на два человека, осуществляющих хозяйственную деятельность в соответствии с уставом такого союза. Но согласно законопроекту №8149, чтобы получить статус признанной организации сельхозпроизводителей, они должны привлечь не менее 10% совокупной доли участников на соответствующем рынке, а для статуса репрезентативной организации - не менее 50%. Этим не допускается вариант создания большого количества объединений, которые будут препятствовать самоорганизации отрасли для решения собственных вопросов или саботирования важных для своей сферы решений.
Законопроект будет способствовать привлечению аграриев в ГАР, поскольку только зарегистрированные хозяйства могут быть членами ОСХТ.
Эксперт объясняет, что законопроект ставит целью возможность улучшить нормотворческий процесс благодаря привлечению к его разработке тех субъектов хозяйствования, для которых он разрабатывается. Но можно прийти к косвенному выводу о стимуле к регистрации в ГАР. Здесь действует следующая логика: не зарегистрированный в ГАР сельхозпроизводитель не может стать участником ни одного сельскохозяйственного объединения, соответственно не сможет влиять на его деятельность. Это лицо не может быть представлено в репрезентативном объединении и выбирать своего представителя в совет репрезентативных ОСХТ, принимающих участие в нормотворческом процессе. В любом случае, ДАР уже давно является той нормальной практикой и указывает на легального сельхозпроизводителя, отмечает Кальницкий.
Минагрополитики будет предоставлять верификацию выборочно, только "правильным" ОСХТ
По словам эксперта ВАР, он не видит никакого основания для злоупотребления в этом "техническом" вопросе, поскольку непосредственно в законе регламентируются все важные моменты процедуры признания, такие как перечень исчерпывающих требований для признания организации и предельные сроки рассмотрения соответствующих заявлений. В случае, если должностное лицо в министерстве будет действовать вопреки закону, то лицо или общественный союз, считающий, что его права нарушены, может обратиться в суд и обязать ведомство принять соответствующее решение в судебном порядке.
Что нужно усовершенствовать?
Как отмечает председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, в нынешней редакции проекта закона №8149 выявлены отдельные положения, содержащие коррупциогенные факторы .
Так, законопроект уполномочивает Минагрополитики признавать ОСХТ и давать им статус репрезентативных объединений. К таким требованиям относятся, в частности, запрет членам объединения быть связанными между собой лицами (или устанавливается требование к минимальному количеству членов объединения, не являющихся связанными лицами), и размер совокупной доли на рынке сельскохозяйственной продукции.
Однако в документе отсутствуют критерии оценки соответствия указанным требованиям, а также четкая процедура оценки, на основании которой компетентный орган будет принимать решение о признании ОСХТ. Кроме того, документ делегирует Минагрополитики право определять порядок признания ОСХТ и Методику определения соответствия ОСХТ. Это создает потенциальный конфликт интересов, поскольку указанным Порядком и Методикой будет руководствоваться в своей работе одно и то же ведомство.
"Вышеуказанное создает условия для дискреционного признания соответствия требованиям закона и принятия соответствующих решений компетентным органом в условиях потенциального конфликта интересов", – уточняется в заключении Комитета.
Кроме того, в законопроекте есть законодательная коллизия с требованиями антимонопольного законодательства, поскольку предложенные положения в части защиты экономической конкуренции охватывают лишь часть антиконкурентных согласованных действий, предусмотренных Законом Украины "О защите экономической конкуренции".
Подытоживая, законопроект №8149 еще не был рассмотрен в парламенте во втором чтении, но он может стать базовым документом, способным коренным образом изменить подход к законотворчеству и разработке нормативно-правовой документации в АПК.
На сегодняшний день в нынешней редакции документа следует отметить следующие возможности, которые он может внести в законодательное регулирование украинского агросектора:
- повышение качества нормативного регулирования в АПК;
-
Интеграция с европейским законодательством;
- Определенный толчок к детенизации агросектора;
- Законодательное урегулирование деятельности с/х организаций;
- Развитие и "европеизация" лоббизма в с/х;
- Ускорение регулирования в АПК благодаря возможности распространять на всю отрасль решения, принятые репрезентативными ОСГТ
- Самоорганизация уже действует во многих отраслях экономики, и есть "свое время" в АПК;
- В документе есть определенные коррупциогенные факторы, которые должны быть урегулированы до второго чтения.
Фото: ua.depositphotos.com