"Подружить" власть и аграриев: представителей от АПК могут допустить к разработке законов. Почему это важно

Верховная Рада Украины 2 мая поддержала в первом чтении евроинтеграционный законопроект №8149 об объединении сельскохозяйственных товаропроизводителей, который внедряет саморегулирование в области сельского хозяйства и создает условия для дальнейшего делегирования представителям агросектора части выполняемых государством функций. Delo.ua разбиралось, может эта инициатива изменить правила игры в АПК в случае ее принятия?

Принятый в первом чтении евроинтеграционный законопроект №8149 об объединении сельскохозяйственных товаропроизводителей (ОСХТ) будет способствовать существенному расширению прав и полномочий украинских аграриев, считают в профильном парламентском комитете. Кроме того, нормы документа направлены на выполнение нескольких положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Аграрии в рамках закона смогут справедливо лоббировать свои интересы как сельскохозяйственных товаропроизводителей. Мы, конечно, еще будем дорабатывать этот законопроект до второго чтения, но уже сейчас возлагаем на него большие надежды". Марина Никитина нардеп, член парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики

Авторы документа отмечают, что проект закона разработан с целью выполнения евроинтеграционных обязательств Украины в части признание государством объединений сельхозпроизводителей , предоставление им статуса репрезентативных, создание условий для саморегулирования работы ее членов, а также условий для делегирования репрезентативным объединениям отдельных полномочий органов государственной власти по регулированию с/х деятельности.

Какие полномочия закон предлагает агросектору?

Руслан Кальницкий, эксперт общественного объединения " Всеукраинская аграрная Рада " (ВАР), пояснил изданию Delo.ua, что документ в случае принятия в парламенте вводит понятие репрезентативного ОСХТ - сельскохозяйственного объединения, в состав которого входят участники рынка соответствующего вида сельхозпродукции, совокупная доля которых на соответствующем рынке сельхозпродукции составляет более 50% от всего рынка такой продукции в пределах Украины.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №8149 предлагается предоставить следующие дополнительные права для тех ОСХТ, которые получат статус репрезентативного объединения:

Предлагается вести Государственный аграрный реестр (ГАР) с учетом, в том числе, информации об объемах производимой аграриями сельхозпродукции, доли сельхозпроизводства за предыдущий отчетный год, а также сведений, предоставленных объединениями сельхозпроизводителей ;



; Вносить в ГАР указанные сведения от объединений сельхозпроизводителей, которым предоставлен статус репрезентативных, будет Минагрополитики;

Проекты регуляторных актов, разрабатываемых органами исполнительной власти, обсуждаются с общественностью с целью получения замечаний и предложений;



Органы исполнительной власти, являющиеся разработчиками регуляторных актов, могут быть обязаны проводить консультации с репрезентативными объединениями сельхозпроизводителей и представляют проекты регуляторных актов для их принятия с учетом предоставленных предложений. Результаты обсуждения с репрезентативными ОСХТ предлагается отображать в пояснительной записке в такие проекты регуляторных актов и подавать на заседания Кабинета министров;



с репрезентативными объединениями сельхозпроизводителей и представляют проекты регуляторных актов для их принятия предоставленных предложений. Результаты обсуждения с репрезентативными ОСХТ предлагается в такие проекты регуляторных актов и подавать на заседания Кабинета министров; В случае, если такие консультации по ОСХТ не были проведены, регуляторный акт не может быть принят или одобрен уполномоченным на это органом власти или должностным лицом;

или одобрен уполномоченным на это органом власти или должностным лицом; Государственный надзор за признанием объединений сельхозпроизводителей и предоставление им статуса репрезентативного объединения предлагается осуществлять с учетом особенностей, определенных Законом Украины "Об объединении сельскохозяйственных товаропроизводителей";



предлагается осуществлять с учетом особенностей, определенных Законом Украины "Об объединении сельскохозяйственных товаропроизводителей"; Парламентские законопроекты, касающиеся деятельности репрезентативных объединений сельскохозяйственных товаропроизводителей будут направляться таким объединением для получения соответствующего заключения.

Статус репрезентативного объединения открывает его участникам возможность участия в регуляторной политике государства путем делегирования своих представителей в совет репрезентативных ОСХТ, который, в том числе, будет предоставлять выводы к проектам нормативных актов относительно регулирования соответствующей отрасли агросектора или определенного вида сельхозпродукции. Такие выводы должны прилагаться к каждому проекту нормативного акта и обязательно рассматриваться инициаторами соответствующего проекта.

По словам эксперта, принятый в первом чтении документ необходим для агросектора, поскольку он нормализует саморегулирование в сельском хозяйстве и законодательно устанавливает его общие принципы. При этом в Украине уже есть примеры подобной отраслевой самоорганизации, для которых отдельно прописано свое законодательство. Примерами таких отраслей являются саморегулирование профессиональной деятельности у аудиторов, представителей нотариальной палаты или адвокатов. Также в стране уже существует регулирование хозяйственной деятельности через саморегулируемые организации – архитекторов, инженеров-землеустроителей и т.д.

Принятие законопроекта №8149 не значит автоматического делегирования репрезентативным ОСГО отдельных полномочий по регулированию сельхоздеятельности, ведь такое делегирование должно происходить для каждой конкретной отрасли путем внесения соответствующих изменений в соответствующие отраслевые законы. Но принятие законопроекта №8149 станет базой , с использованием которой такое делегирование в отдельных отраслевых законах вообще станет возможным.

Примером подобной инициативы Руслан Кальницкий называет законопроекты №9162 и №9163 по внедрению "молочного взноса". Именно для внедрения в действие подобных законов и необходимого внесения в законодательство таких понятий, как объединение сельхозпроизводителей, репрезентативные ОСХТ, а также уточнение их полномочий.

Идея этих законопроектов – введение взноса в 0,5% от общей стоимости реализованной молочной продукции для перерабатывающих предприятий и 0,5% от таможенной стоимости молочной продукции для импортеров. Собранные средства пойдут на отраслевое финансирование программ по продвижению молочной продукции. Получателем и распорядителем взноса является репрезентативная межотраслевая организация, включающая производителей и переработчиков молока. На полученные средства он будет заниматься финансированием инноваций в отрасли, стимулированием сбыта молочных продуктов, борьбой с фальсификатом и другими профильными инициативами. Подобное самофинансирование производителями молока через созданные самими участниками рынка отраслевые организации более эффективны по сравнению с государственным регулированием. Таким образом, отрасль самостоятельно распределяет деньги на свои нужды, а Минагрополитики проверяет, направляются ли средства по назначению и по инициативе членов такой организации. Что такое "молочный вклад"? (Приховати)

В целом эксперт уточняет, что украинские сельхозпроизводители давно нуждались в подобном базовом законе для отраслевого саморегулирования, но помочь ускорению продвижения такой инициативы в парламенте помогли евроинтеграционные обязательства , взятые Украиной в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом Речь идет о Регламенте ЕС №1308/2013 и Делегированном Регламенте №2016/232.

По моим оценкам, цель законопроекта №8149 очень проста – повысить качество нормативного регулирования отрасли и уменьшить административную нагрузку на регулирование агробизнеса и, как следствие, уменьшить бюджетные расходы на такое администрирование, поскольку часть функций регуляции может выполняться репрезентативными ОСХТ" Руслан Кальницкий эксперт ВАР

Что еще регулирует законопроект?

Руслан Кальницкий уточняет, что документ предлагает внести в законодательство Украины определение трех видов ОСХТ, а именно:

Организация производителей (ОВ) образуются производителями или переработчиками одного вида сельскохозяйственной продукции Ассоциация организаций производителей (АОВ) образуются по крайней мере двумя ОВ и регулируют один и тот же вид деятельности (производство или переработка агропродукции), что и все ОВ, являющиеся ее членами Межотраслевые организации производителей образуются ОВ и/или АОВ и регулируют одновременно производство и переработку сельхозпродукции одного вида

Также важно, что каждая из ОСХТ должна пройти процедуру признания со стороны Минагрополитики . Для этого организации-претенденты должны быть неприбыльными по своему уставу, занимать скупную долю на рынке соответствующего продукта не менее 10%, а все участники объединений должны быть зарегистрированы в ГАР и своевременно уплачивать членские взносы в организации сельхозпроизводителей.

Среди других дополнительных прав, получающих репрезентативные ОСХТ, эксперт ВАР назвал возможность принятия Минагрополитики решения о обязательное распространение правил и стандартов деятельности репрезентативного ОСТГ на других участников рынка агропродукции, не являющихся его участниками. Порядок принятия такого решения будет подробно урегулирован КМУ в случае вступления закона в силу. Таким образом, разработанные большинством участников рынка правила становятся необходимыми для выполнения для всех других представителей отрасли.

Кроме того, репрезентативные ОСХТ в случае принятия законопроекта №8149 получают возможность получить от государства делегированные полномочия по регулированию соответствующей деятельности. Порядок такого делегирования будет определяться в специальных законах, принимаемых для регулирования соответствующей сферы сельскохозяйственной деятельности.

Какие "предохранители" прописаны в документе?

Заинтересованные лица создадут множество маленьких ОСГТ и "запомнят" процесс самоорганизации отрасли.

Руслан Кальницкий напоминает, что аграрии обладают определенным законом правом создавать объединения и общественные союзы. Например, можно создать союз на два человека, осуществляющих хозяйственную деятельность в соответствии с уставом такого союза. Но согласно законопроекту №8149, чтобы получить статус признанной организации сельхозпроизводителей, они должны привлечь не менее 10% совокупной доли участников на соответствующем рынке, а для статуса репрезентативной организации - не менее 50%. Этим не допускается вариант создания большого количества объединений, которые будут препятствовать самоорганизации отрасли для решения собственных вопросов или саботирования важных для своей сферы решений.

Законопроект будет способствовать привлечению аграриев в ГАР, поскольку только зарегистрированные хозяйства могут быть членами ОСХТ.

Эксперт объясняет, что законопроект ставит целью возможность улучшить нормотворческий процесс благодаря привлечению к его разработке тех субъектов хозяйствования, для которых он разрабатывается. Но можно прийти к косвенному выводу о стимуле к регистрации в ГАР. Здесь действует следующая логика: не зарегистрированный в ГАР сельхозпроизводитель не может стать участником ни одного сельскохозяйственного объединения, соответственно не сможет влиять на его деятельность. Это лицо не может быть представлено в репрезентативном объединении и выбирать своего представителя в совет репрезентативных ОСХТ, принимающих участие в нормотворческом процессе. В любом случае, ДАР уже давно является той нормальной практикой и указывает на легального сельхозпроизводителя, отмечает Кальницкий.

Минагрополитики будет предоставлять верификацию выборочно, только "правильным" ОСХТ

По словам эксперта ВАР, он не видит никакого основания для злоупотребления в этом "техническом" вопросе, поскольку непосредственно в законе регламентируются все важные моменты процедуры признания, такие как перечень исчерпывающих требований для признания организации и предельные сроки рассмотрения соответствующих заявлений. В случае, если должностное лицо в министерстве будет действовать вопреки закону, то лицо или общественный союз, считающий, что его права нарушены, может обратиться в суд и обязать ведомство принять соответствующее решение в судебном порядке.

Что нужно усовершенствовать?

Как отмечает председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, в нынешней редакции проекта закона №8149 выявлены отдельные положения, содержащие коррупциогенные факторы .

Так, законопроект уполномочивает Минагрополитики признавать ОСХТ и давать им статус репрезентативных объединений. К таким требованиям относятся, в частности, запрет членам объединения быть связанными между собой лицами (или устанавливается требование к минимальному количеству членов объединения, не являющихся связанными лицами), и размер совокупной доли на рынке сельскохозяйственной продукции.

Однако в документе отсутствуют критерии оценки соответствия указанным требованиям, а также четкая процедура оценки, на основании которой компетентный орган будет принимать решение о признании ОСХТ. Кроме того, документ делегирует Минагрополитики право определять порядок признания ОСХТ и Методику определения соответствия ОСХТ. Это создает потенциальный конфликт интересов, поскольку указанным Порядком и Методикой будет руководствоваться в своей работе одно и то же ведомство.

"Вышеуказанное создает условия для дискреционного признания соответствия требованиям закона и принятия соответствующих решений компетентным органом в условиях потенциального конфликта интересов", – уточняется в заключении Комитета.

Кроме того, в законопроекте есть законодательная коллизия с требованиями антимонопольного законодательства, поскольку предложенные положения в части защиты экономической конкуренции охватывают лишь часть антиконкурентных согласованных действий, предусмотренных Законом Украины "О защите экономической конкуренции".

Подытоживая , законопроект №8149 еще не был рассмотрен в парламенте во втором чтении, но он может стать базовым документом , способным коренным образом изменить подход к законотворчеству и разработке нормативно-правовой документации в АПК.

На сегодняшний день в нынешней редакции документа следует отметить следующие возможности, которые он может внести в законодательное регулирование украинского агросектора:

повышение качества нормативного регулирования в АПК;

Интеграция с европейским законодательством;



Определенный толчок к детенизации агросектора;

Законодательное урегулирование деятельности с/х организаций;

Развитие и "европеизация" лоббизма в с/х;

Ускорение регулирования в АПК благодаря возможности распространять на всю отрасль решения, принятые репрезентативными ОСГТ

Самоорганизация уже действует во многих отраслях экономики, и есть "свое время" в АПК;

В документе есть определенные коррупциогенные факторы, которые должны быть урегулированы до второго чтения.

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