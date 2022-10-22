Специальные механизмы государственной поддержки по перенастройке агросектора под военные условия работы

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Государственная поддержка украинского бизнеса в военное время чрезвычайно актуальна, поскольку именно от бизнеса зависит во многом будущее не только нашей экономики, но и государства в целом. Поэтому перед украинским правительством встали новые вызовы и задачи, связанные с обеспечением деятельности субъектов хозяйствования, финансовой поддержкой предпринимательства, в том числе сельскохозяйственных товаропроизводителей и т.д.

Активные боевые действия в Украине навсегда запечатлеются в нашей истории одним из самых болезненных событий, а в экономике – периодом наибольшего испытания. В довоенный период украинский бизнес имел большой финансовый ущерб, причиненный пандемией COVID-19, но их не сравнить с тем колоссальным ущербом от полномасштабной войны, которая продолжается в Украине.

Именно поэтому на законодательном уровне активно нарабатываются механизмы создания комфортных условий для развития бизнеса, который является фундаментальной основой экономики и главным источником поступления средств в бюджет. Украинская экономика с начала войны потеряла около 50% производственных мощностей, расположенных на временно оккупированных территориях.

На самом высоком международном уровне уже обсуждают последствия российского вторжения в Украину, в частности, последствия для глобальной продовольственной безопасности, поскольку в Украине пострадало производство зерновых и других основных пищевых продуктов, а Украина, как известно, входила в десяток крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции. Война наносит огромный ущерб бизнесу, всем категориям и группам граждан, а также государству в целом.

Проанализировав ситуацию с общим количеством кредитов, которые были выданы в первые месяцы войны, следует заметить, что государство аккумулирует свои усилия, помогает бизнесу развиваться и держаться на рынке в нынешних условиях, снизив процентную ставку по кредитам, а бизнес хочет развиваться и возобновлять свою деятельность. Больше кредитов было предоставлено предприятиям, занятым в сфере сельского хозяйства, в том числе на посевную.

В условиях жесткого и ограниченного бюджета на 2023 год средств на государственную поддержку агросектора мало. Так что аграриям рассчитывать придется в основном на собственные силы, а также на международную помощь, которую могут направить (как и в этом году) на госпрограммы АПК. Чтобы узаконить донорские средства на нужды агросектора, депутаты предложили принять законопроект №8025.

Законопроект направлен на определение специальных механизмов государственной поддержки сферы сельского хозяйства в условиях военного положения, позволит компенсацию для аграриев, в частности, тела кредита и страхования.

Вместо госпрограмм поддержки правительство предлагает приравнять к ним грантовую помощь от международных организаций. Базовый формат поддержки – льготные кредиты.

Что касается новаций бюджета 2023, предусмотрено кредитование для аграриев, а в отношении традиционных дотаций, то их в первоначальном варианте документа не было. Члены профильного комитета при рассмотрении проекта бюджета представили редактирование, чтобы вернуть поддержку фермерам.

В первую очередь, это касается животноводческого комплекса и переработки. Предусматривается возможность повысить численность зерновозов, прицепов и другой с/х техники, а также обеспечить новые рабочие места для машиностроительных (вагоностроительных, судостроительных) предприятий.

Оставят в силе также программу льготных кредитов «5-7-9», координируемую Минфином.

Правительство Украины объективно оценило опасения украинских аграриев продолжать посевные, однако данная программа будет гарантировать им определенную безопасность и уверенность в том, что ущерб, который может нанести война, будет возмещен. Законопроект позволит ввести специальные механизмы государственной поддержки сельхозпроизводителей, страхователей и производителей техники для максимально оперативного перенастройки отрасли сельского хозяйства под военные условия работы.

Такие действия правительства, в комплексе с уже введенными ранее законодательными изменениями в поддержку агросектора, вполне рациональны и учитывают особенности каждого из видов бизнеса, создают условия для его успешного восстановления и функционирования. При поддержке государства украинский бизнес будет способствовать развитию экономики Украины и наращивать способность государства к скорейшей победе.

Фото: ua.depositphotos.com