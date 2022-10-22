Спеціальні механізми державної підтримки, щодо переналаштування агросектору під воєнні умови роботи

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Державна підтримка українського бізнесу у воєнний час є надзвичайно актуальною, оскільки саме від бізнесу залежить великою мірою майбутнє не тільки нашої економіки, але й держави загалом. Тож, перед українським урядом постали нові виклики та завдання, пов’язані із забезпеченням діяльності суб’єктів господарювання, фінансовою підтримкою підприємництва, зокрема сільськогосподарських товаровиробників, тощо.

Активні бойові дії в Україні назавжди закарбуються в нашій історії однією із найболючіших подій, а в економіці періодом найбільшого випробування. У довоєнний період український бізнес мав великі фінансові збитки, спричинені пандемією COVID-19, але їх не порівняти з тими колосальними збитками від повномасштабної війни, яка триває наразі в Україні.

Саме тому на законодавчому рівні активно напрацьовуються механізми щодо створення комфортних умов для розвитку бізнесу, який є фундаментальною основою економіки та головним джерелом надходження коштів у бюджет. Українська економіка від початку війни втратила близько 50% виробничих потужностей, які були розташовані на тимчасово окупованих територіях.

На найвищому міжнародному рівні вже обговорюють наслідки російського вторгнення в Україну, зокрема, наслідки для глобальної продовольчої безпеки, оскільки в Україні постраждало виробництво зернових та інших основних харчових продуктів, а Україна, як відомо, входила в десяток найбільших експортерів сільськогосподарської продукції. Війна завдає величезних збитків бізнесу, всім категоріям і групам громадян, а також державі в цілому.

Проаналізувавши ситуацію із загальною кількістю кредитів, які були видані в перші місяці війни слід зауважити, що держава акумулює свої зусилля, допомагає бізнесу розвиватись та триматись на ринку в нинішніх умовах, знизивши відсоткову ставку за кредитами, а бізнес має бажання розвиватись та відновлювати свою діяльність. Найбільше кредитів було надано підприємствам, зайнятим у сфері сільського господарства, зокрема на посівну.

В умовах жорсткого і обмеженого бюджету на 2023 рік коштів на державну підтримку агросектору обмаль. Тож аграріям розраховувати доведеться здебільшого на власні сили, а також – на міжнародну допомогу, яку можуть спрямувати (як і цьогоріч) на держпрограми АПК. Аби узаконити донорські кошти на потреби агросектору, депутати запропонували прийняти законопроект № 8025.

Законопроект спрямований на визначення спеціальних механізмів державної підтримки сфери сільського господарства в умовах воєнного стану, дозволить компенсацію для аграріїв, зокрема тіла кредиту та страхування.

Тож, замість держпрограм підтримки уряд пропонує прирівняти до них грантову допомогу від міжнародних організацій. Базовий формат підтримки – пільгові кредити.

Щодо новацій бюджету 2023, передбачено кредитування для аграріїв, а щодо традиційних дотацій, то їх у первісному варіанті документа не було. Члени профільного комітету при розгляді проєкту бюджету подали редагування, щоб повернути підтримку фермерам.

Насамперед, це стосується тваринницького комплексу та переробки. Передбачатиметься моливість збільшити чисельність зерновозів, причепів та іншої с/г техніки, а також забезпечити нові робочі місця для машинобудівних (вагонобудівних, суднобудівних) підприємств.

Залишать чинною також програму пільгових кредитів «5-7-9», що координована Мінфіном.

Уряд України цьогоріч об’єктивно оцінив побоювання українських аграріїв продовжувати посівні, проте дана програма гарантуватиме їм певну безпеку і впевненість в тому, що збитки, які може завдати війна будуть покриті. Законопроєкт, дозволить запровадити спеціальні механізми державної підтримки сільгоспвиробників, страхувальників та виробників техніки для максимально оперативного переналаштування галузі сільського господарства під воєнні умови роботи.

Такі дії уряду, у комплексі із вже запровадженими раніше законодавчими змінами на підтримку агросектору, є цілком раціональними і враховують особливості кожного з видів бізнесу, створюють умови, для його успішного відновлення та функціонування. За підтримки держави український бізнес буде сприяти розвитку економіки України і нарощувати спроможність держави до якнайшвидшої перемоги.

Фото: ua.depositphotos.com