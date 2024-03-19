Украина потеряет 1,2 млрд евро: Франция и Польша предлагают ограничить ввоз украинских продуктов в ЕС

Франция поддержала призывы Польши к ограничению экспорта сельскохозяйственных продуктов из Украины в Европейский союз.

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Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились на саммите Веймарского треугольника в пятницу и выступили с совместным заявлением о поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.

В то же время, оба лидера также договорились выступить с общей позицией относительно новых ограничений на поставку украинских сельхозпродуктов в ЕС – вопрос, который будет обсуждаться на саммите европейских лидеров в Брюсселе 19 марта.

Эти переговоры направлены на устранение разногласий, возникших в последний момент между странами ЕС и Европейским парламентом по торговле с Украиной.

Согласно оценкам Еврокомиссии, на которые ссылались два анонимных дипломата, это изменение обойдется Украине в 1,2 миллиарда евро доходов от торговли.

"Это огромная потеря для страны, которая требует всей возможной помощи. Те же члены ЕС, которые больше всего демонстрируют поддержку Украине, в то же время наносят этой стране наибольший вред", - заявил один из дипломатов.

В Париже угрожают сорвать переговоры о продлении свободной торговли Киева с ЕС еще на год.

Как пишет издание, позиция Франции и Польши призвана успокоить фермеров, которые в последние месяцы неоднократно проводили акции протеста, в частности, выступая против поставок дешевого продовольствия из Украины и сложных бюрократических процедур.

Еврокомиссия недавно предложила ограничить поставки в ЕС украинского сахара, курятины и яиц, но оставить экспорт других видов сельхозпродукции без ограничений.

Однако, по данным Politico, Польша и Франция настаивают на введении лимитов на экспорт в ЕС украинских злаковых культур и меда.

Венгрия призывает не допускать украинскую агропродукцию на рынок ЕС

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что Брюссель лишает европейских фермеров средств к существованию и призвал ЕС закрыть рынок для украинской агропродукции

15 сентября Европейская комиссия решила не продолжать запрет импорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена еще 2 мая вместо соответствующих односторонних национальных ограничительных мероприятий в этих странах, которые Еврокомиссия раскритиковала как неприемлемые.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

15 января Министерство сельского хозяйства Венгрии сообщило, что пять восточных стран Европейского Союза обратились в Европейскую комиссию с просьбой ввести импортную пошлину на зерно из Украины из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров".

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продолжении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, позволяющее "региональные защитные меры".

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать для разработки соответствующих защитных механизмов на уровне Европейской Комиссии.

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК. Впрочем, и после смены правительства по результатам прошедших в октябре 2023 года выборов Польша на уступки Украине в этом вопросе пока не идет.

Источник фото: ua.depositphotos.com