Україна втратить 1,2 млрд євро: Франція та Польща пропонують обмежити ввезення українських продуктів в ЄС

Франція підтримала заклики Польщі до обмеження експорту сільськогосподарських продуктів з України до Європейського союзу.

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Про це повідомляє Politico, посилаючись на власні джерела у дипломатичних колах.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілися на саміті Веймарського трикутника в п'ятницю та виступили із спільною заявою про підтримку України у її боротьбі проти російської агресії.

Водночас, обидва лідери також домовилися виступити зі спільною позицією щодо нових обмежень на постачання українських сільгосппродуктів до ЄС – питання, яке обговорюватиметься на саміті європейських лідерів у Брюсселі 19 березня.

Ці переговори спрямовані на усунення розбіжностей, що виникли в останній момент між країнами ЄС та Європейським парламентом щодо торгівлі з Україною.

Згідно з оцінками Єврокомісії, на які посилалися два анонімних дипломати, ця зміна коштуватиме Україні 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі.

""Це величезна втрата для країни, яка потребує всієї можливої допомоги. Ті ж члени ЄС, які найбільше демонструють підтримку Україні, водночас завдають цій країні найбільшої шкоди", - заявив виданню один з дипломатів.

Наразі у Парижі погрожують зірвати переговори про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС ще на рік.

Як пише видання, позиція Франції та Польщі покликана заспокоїти фермерів, які протягом останніх місяців неодноразово проводили акції протесту, зокрема виступаючи проти постачання дешевого продовольства з України та складних бюрократичних процедур.

Єврокомісія нещодавно запропонувала обмежити постачання до ЄС українського цукру, курятини та яєць, але залишити експорт інших видів сільгосппродукції без обмежень.

Проте, за даними Politico, Польща та Франція наполягають на запровадженні лімітів на експорт до ЄС українських злакових культур та меду.

Угорщина закликає не допускати українську агропродукцію на ринок ЄС

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що Брюссель позбавляє європейських фермерів засобів до існування і закликав ЄС закрити ринок для української агропродукції.

15 вересня Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Її було запроваджено ще 2 травня замість відповідних односторонніх національних обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія розкритикувала як неприйнятні.

Проте Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

15 січня Міністерство сільського господарства Угорщини повідомило, що п’ять східних країн Європейського Союзу звернулись до Європейської комісії з проханням запровадити імпортне мито на зерно з України через нібито недобросовісну конкуренцію.

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Польща прагне запровадити механізм, "який би захистив польських фермерів".

За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як і польський, так і європейський ринки.

Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє "регіональні захисні заходи".

Як повідомило Міністерство сільського господарства Польщі, заборона на імпорт української агропродукції діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.

Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК. Втім, і після зміни уряду за результами виборів, що пройшли в жовтні 2023 року, Польща на поступки Україні в цьому питанні поки не йде.

Джерело фото: ua.depositphotos.com