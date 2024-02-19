Орбан закликає не допускати українську агропродукцію на ринок ЄС

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що Брюссель позбавляє європейських фермерів засобів до існування і закликав ЄС закрити ринок для української агропродукції.

Про це пише Magyar Nemzet.

"Проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель встановлює правила, які роблять виробництво дедалі дорожчим для них. Аналогічно відбувається і в Угорщині, але водночас вони дозволяють імпортувати сільськогосподарську продукцію в Європу з країн, де такі ж правила не діють", – заявив Орбан.

На думку очільника уряду Угорщини, правила потрібно змінити, тому що "ніхто не слухає фермерів, які відчувають прірву між ними й тими, хто приймає рішення в Брюсселі".

"Українська агропродукція не повинна потрапляти на європейський ринок", - наголосив Орбан.

Також провладна угорська партія "Фідес", яку очолює Орбан, поширила у мережі ролик, де критикує керівництво Європейського Союзу за військову підтримку України та надлишок українського зерна, через що, начебто, зазнають збитки фермери європейський країн.

Конфлікт з сусідами довкола експорту зерна

Нагадаємо, що 15 вересня Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Її було запроваджено ще 2 травня замість відповідних односторонніх національних обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія розкритикувала як неприйнятні.

Проте Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

15 січня Міністерство сільського господарства Угорщини повідомило, що п’ять східних країн Європейського Союзу звернулись до Європейської комісії з проханням запровадити імпортне мито на зерно з України через нібито недобросовісну конкуренцію.

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Польща прагне запровадити механізм, "який би захистив польських фермерів".

За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як і польський, так і європейський ринки.

Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє "регіональні захисні заходи".

Як повідомило Міністерство сільського господарства Польщі, заборона на імпорт української агропродукції діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.

Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.

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