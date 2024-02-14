Польські фермери не мають підстав, щоб посилювати протести на кордоні, їх почули - посол

Польські аграрії не мають обґрунтованих причин для загострення протестів на кордоні з Україною, оскільки їхні вимоги вже привернули увагу всієї Європи, яка активно шукає вирішення проблеми.

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Про це розповів український посол у Польщі Василь Зварич у коментарі "Укрінформу".

Зварич підкреслив, що польські фермери повинні уникати загострення протестів, адже їхній голос вже почуто, і триває робота над вирішенням ситуації в інтересах як українських, так і європейських сільгоспвиробників.

Він закликав припинити загострення ситуації та відновити рух вантажівок між країнами, підкреслюючи, що всі питання можливо вирішити шляхом конструктивного діалогу.

"Усі питання, які хвилюють сторони, ми здатні вирішувати в конструктивному і цивілізованому діалозі, словом – по-європейськи, тим паче що невдовзі розпочнуться передвступні переговори між Україною та ЄС", - сказав дипломат.

Посол також вказав на негативні наслідки блокувань та радикальних дій проти українських товарів, називаючи їх шляхом до спільної поразки, яка вигідна лише Москві. За його словами, в той час як польські фермери блокують кордон, сільськогосподарські товари, зокрема зернові, з Росії безперешкодно потрапляють в Європу, що сприяє збагаченню країни-агресора.

Польські фермери планують заблокувати усі пункти пропуску

20 лютого в рамках 30-денного загального страйку польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

"Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й вузли зв’язку та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів", – повідомили протестувальники.

Нагадаємо, польські фермери 9 лютого відновили акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Зазначимо, що протести поляків стають більш агресивними і переходять межі людської моралі. Кілька днів тому поблизу пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" протестувальники пошкодили українські вантажівки та висипали з них зерно.

Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна зазначивши, що воно дається українським фермера ціною власної крові і, навіть, життів.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався 11 лютого, і прокоментував дії польських фермерів.