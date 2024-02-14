Українські перевізники розпочинають власну акцію протесту біля кордону із Польщею

Українські перевізники анонсували дзеркальну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Завтра, 15 лютого, о 09.00 вони проведуть протест з боку української митниці біля КПП “Ягодин-Дорогуськ”.

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Про це йдеться у повідомленні громадської організації «Міжнародні автомобільні перевізники України», представники якої ініціювали мирний протест.

"У звʼязку з блокадою та свавіллям польськиих фермерів на кордоні, українські міжнародні перевізники не можуть бути осторонь, бо вони є артеріями економіки. Тому ми вимагаємо рівних умов економічної співпраці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у відповідь українські перевізники анонсують проведення мирної акції протесту «Україна=Польща» в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Протестувальники хочуть звернути увагу всієї європейської бізнес-спільноти на знищення української економіки через перекриття пунктів пропуску.

Як розповів "Суспільному" керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко, учасники акції не впускатимуть на територію України польських перевізників, які перетинатимуть пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

"Вони будуть тут з нами стояти на своїх машинах, поки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", - зазначає Коценко.

Він додав, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону.

За словами Коценко, проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску "Ягодин" протестувальники не блокуватимуть.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, а перед пунктом пропуску "Медика" обмеження торкнутся і легкового транспорту та автобусів.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.