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Транспорт
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Украинские перевозчики начинают свою акцию протеста у границы с Польшей

Украинские перевозчики начинают свою акцию протеста у границы с Польшей
Фото: Facebook/ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины"

Украинские перевозчики анонсировали зеркальную акцию протеста в ответ на действия польских фермеров, блокирующих движение грузовиков через украинско-польскую границу. Завтра, 15 февраля, в 09:00 они проведут протест со стороны украинской таможни возле КПП "Ягодин-Дорогуск".

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Об этом говорится в сообщении общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины".

"В связи с блокадой и произволом польских фермеров на границе, украинские международные перевозчики не могут быть в стороне, потому что они являются артериями экономики. Поэтому мы требуем равных условий экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ответ украинские перевозчики анонсируют проведение мирной акции протеста "Украина = Польша" в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Протестующие хотят обратить внимание всего европейского бизнес-сообщества на уничтожение украинской экономики из-за перекрытия пунктов пропуска.

Как рассказал "Суспільному" руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко, участники акции не будут впускать на территорию Украины польских перевозчиков, пересекающих пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск".

"Они будут здесь с нами стоять на своих машинах, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Они ведь в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", - отмечает Коценко.

Он добавил, что продолжительность протеста украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороны границы.

По словам Коценко, проезд рейсовых автобусов на пункте пропуска "Ягодин" протестующие не будут блокировать.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска   "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, а перед пунктом пропуска "Медика" ограничения коснутся и легкового транспорта и автобусов.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

Автор:
Светлана Манько