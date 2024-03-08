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Агро
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Сейм Польши призывает Еврокомиссию заблокировать импорт агропродукции из РФ и Белоруссии

Сейм Польши призывает Еврокомиссию заблокировать импорт агропродукции из РФ и Белоруссии
Заседание Сейма Польши. Фото: Twitter нижней палаты польского парламента

Сейм Республики Польша принял резолюцию о введении санкций в связи с импортом российских и белорусских продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, а нижняя палата парламента страны призывает Еврокомиссию запретить импорт российской и белорусской продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Евросоюз.

Об этом пишет польское радио.

В резолюции польский Сейм отмечает, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Республики Беларусь продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран.

По словам корреспондента Польского радио Томаша Зеленкевича, "за" проголосовал 441 депутат, еще двое воздержались от голосования.

"Это наша моральная обязанность – прекратить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению способности России и Беларуси, которая ее поддерживает, продолжать войну с Украиной. Тем более, что российский импорт может содержать зерно, украденное с оккупированных территорий Украины", — отмечается в резолюции.

Отмечается, что депутат Марта Вцисло отметила, что Польша должна убедить все европейское сообщество противостоять режимам и быть солидарной с Украиной, однако, не за счет аграриев.

"Резолюция отвечает потребностям польских и европейских фермеров, является голосом польского парламента, а в то же время усиливает позицию польского правительства в переговорах с Европейским Союзом. Документ призывает Евросоюз вернуться к правилам, действовавшим в торговле с Украиной и другими странами вне Сообщества до начала (полномасштабной), – ред.) войны, отвечающей основным требованиям польских фермеров", — сообщила Вцесло.

Еще один депутат Витольд Туманович заявил о поддержке резолюции, но считает, что   конкретные действия должно предпринять правительство.

Латвия первой в ЕС запретила импорт зерна из РФ

В конце февраля Сейм Латвии в двух чтениях одобрил запрет на ввоз русского и белорусского   сельскохозяйственной продукции в страну как минимум до июля 2025 года. Также страна запретила импорт из РФ фруктов, орехов, овощей и кормового сырья для животных.

Таким образом, Латвия стала первой страной Европейского Союза, которая законодательно ввела ограничения на использование сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

Запрет на импорт будет распространяться на сельскохозяйственную и животноводческую продукцию, которая остается в Латвии, а не на продукцию, транспортируемую в другие страны-члены Европейского Союза.

Министр экономики Латвии Виктор Валайнис высказал мнение, что все санкции, примененные к России, в том числе и национальные, должны быть эффективными, и если Латвия вводит запрет на импорт российского зерна, то это должно касаться не только Латвии, но и всего Евросоюза.

Напомним, в январе 2024 года страны Балтии предложили запретить импорт русского и белорусского зерна в ЕС. При этом, литовское издание   Delfi написало, что через Литву транзитом перевозится мало российского зерна, большая его часть идет именно через Латвию, а топим попадает и в Литву.

Ранее Вloomberg писало, что премьер-министр Польши Дональд Туск планировал обсудить аналогичный запрет на встречи с   протестующими фермерами, поскольку проблема избытка предложения и неравной конкуренции возникает не только из-за торговли с Украиной, но и от экспорта из России и Беларуси.

Украина примет ограничения на торговлю с ЕС, но Брюссель должен запретить импорт российского зерна

Торговый представитель Тарас Качка рассказал, что Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить яростный спор с Польшей, но призывает блок запретить импорт российского зерна.

"Может быть, на такой переходный период… Управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно. Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия", – сказал Качка.

Автор:
Татьяна Гойденко