Из-за блокады границы Украина уже потеряла 500 млн долларов

Из-за блокады границы польскими фермерами, которая длится уже почти месяц, украинская экономика потеряла примерно 500 млн долларов (2 миллиарда злотых или 18,8 млрд грн). В условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне страны.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"Из-за продолжающейся блокады границы Украина уже серьезно ослаблена, украинская экономика уже потеряла в результате блокады примерно 2 миллиарда злотых. В условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне моей страны, а значит также удар по безопасности Польши", - написал он и призвал фермеров прекратить безосновательное. и вредно для стран блокирования границы.

По словам Зварыча, источником проблем поляков является совсем не Украина и ее агропродовольственная продукция, а РФ. Украина не влияет на мировые цены на продовольствие, они определяются на биржах, где активно играет Россия.

Именно Россия проводит демпинговую политику и использует продовольственный рынок как гибридное оружие для целей агрессии против Украины. Именно Россия последовательно пытается дестабилизировать мировой и европейский рынки, ослабить экономику как Украины, так и европейских стран, а также создать антиукраинские настроения, чтобы взорвать солидарность Европы с по Украине", - пишет посол.

Зварыч считает, что неоправданная блокировка границы с Украиной не идет на пользу ни Польше и польским фермерам, ни Украине и ее обороноспособности. Блокада Украины в условиях российской агрессии выгодна только России, которая обогащается за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции на европейский рынок.

Добавим, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по потерям бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет решена до конца февраля, бюджет потеряет 7,7 млрд грн.

Польше выгодна торговля с Украиной

Он добавил, что из-за блокады границы теряет и польская экономика. Блокада границы серьезно мешает торговле Польши с Украиной, которая в 2023 году составила примерно 13 млрд евро, что более чем вдвое превышает объем украинского экспорта в Польшу.

При этом проблемы польской экономики, связанные с ограничением польского экспорта в Украину, также негативно повлияют на повседневную жизнь поляков.

Заметим, что в 2023 году Украина стала седьмым по размеру экспортным рынком для Польши, уступив только Германию, Чехию, Францию, Великобританию, Италию и Нидерланды, но опередив США. При этом в 2021 году Украина занимала пятнадцатое место среди всех стран, в которые Польша экспортировала свою продукцию.

В последние годы польский экспорт в Украину значительно оживился. В 2020 году он составил почти 23,3 млрд. злотых, в 2022 году – уже 45,6 млрд. злотых, а в 2023 году – почти 52 млрд. злотых.

В то же время Польша угрожает еще больше ограничить экспорт украинской сельскохозяйственной продукции.

"Мяч на поле Украины. Либо вы договариваетесь с Польшей, либо мы будем вынуждены ввести дальнейшие ограничения на импорт украинских товаров", - подчеркнул замминистра сельского хозяйства Польши.

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать для разработки соответствующих защитных механизмов на уровне Европейской Комиссии.