Украинские и польские производители молочной продукции обеспокоены угрозой потерять рынки сбыта – совместное заявление

В последние дни из-за информации о возможном закрытии украинского рынка для польских молочных продуктов. Союз молочных предприятий Украины и Польская молочная палата выразили обеспокоенность напряженной ситуацией на границе между Украиной и Польшей, препятствующей внешней торговле молочными продуктами обеих стран.

Об этом говорится в сообщениях СМПУ и ПМП.

Из-за волн аграрных протестов, происходящих на границе ПМП и СМПУ направили совместное заявление министрам сельского хозяйства обеих стран чтобы предотвратить эту проблему.

Обсуждение этого вопроса продолжится на этой неделе между Министром аграрной политики и продовольствия Николаем Сольским и Министром сельского хозяйства и развития села Польши Чеславом Секерским.

"Украинские торговые сети направили польским молокопереработчикам электронные письма с тревожной информацией о риске административного закрытия доступа нашей продукции на украинский рынок", - говорится в сообщении ПМП.

Украинский экспорт в 5 раз меньше польского

Сегодня Польша является крупным экспортером молочной продукции на украинский рынок и, несмотря на трудности пересечения границы, поставляет большие объемы сыра, йогурта и другой молочной продукции.

"Потеря украинского рынка может иметь драматические последствия для многих наших кооперативов и фермеров. Как и для украинских импортеров и потребителей, которые ценят и ожидают польских молочных продуктов в украинских магазинах", - отметили в ПМП.

Согласно тексту совместного заявления, жалобы на избыток украинской молочной продукции на польском рынке абсолютно безосновательны, поскольку, как и в предыдущие годы, польский экспорт молочной продукции в Украину в пять раз превышает украинский экспорт молочной продукции в Польшу.

Отмечено, что вопрос о торговле молочной продукцией уже обсуждался правительствами обеих стран в прошлом году и тогда из списков торговых ограничений было решено изъять молочную продукцию. С этого времени торговый баланс молочной продукции практически не изменился, а общая ситуация ухудшилась.

Молочники страдают от польского импорта

Продукция из Польши вытесняет украинскую продукцию с полок из-за дорогого сырого молока в Украине, а также мощные европейские дотации для своих производителей. При этом в Украине спрос на сырое молоко превышает предложение и толкает вверх цены на него, поэтому украинская перерабатывающая отрасль находится в достаточно сложных условиях.

Другой проблемой является сокращение производства молока населением — в 2023 году молочная отрасль получила на переработку всего 3,2 млн. тонн сырого молока, тогда как ее перерабатывающие мощности достигают 7 млн. тонн ежегодно.

Наиболее критична ситуация сложилась с твердыми сырами, объясняет исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур. В 2023 году из Польши было импортировано 7,6 тыс. тонн этой продукции и еще почти столько же завезено неофициально. В Украине в прошлом году произведено около 50 тыс. тонн сыров, поэтому доля польского импорта достигает в этом сегменте почти 30%.

По его словам, 60-65% поляков поддерживают действия своих протестующих на границе. Они считают, что украинская модель крупного агробизнеса нарушает польское общественное устройство, построенное на мелких фермах с невысокой рентабельностью. Поляки не готовы отказаться от построенной на дотациях "социальной" модели агробизнеса и будут ее активно защищать, поэтому единственный выход для Украины — договариваться с ними на условиях win-win.

Протесты на границе с Польшей

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля польские фермеры ужесточили протесты вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях. Украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, рассыпано украинское зерно на железнодорожных путях в Польше – очередная политическая провокация, направленная на раскол между нашими народами.

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