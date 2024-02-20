Українські і польські виробники молочної продукції занепокоєні загрозою втратити ринки збуту - спільна заява

Останніми днями через інформацію про можливе закриття українського ринку для польських молочних продуктів. Спілка молочних підприємств України та Польська молочна палата висловили занепокоєння напруженою ситуацією на кордоні між Україною та Польщею, яка перешкоджає зовнішній торгівлі молочними продуктами обох країн.

Про це йдеться в повідомленнях СМПУ та ПМП.

Через хвилі аграрних протестів, які відбуваються на кордоні ПМП та СМПУ направили спільну заяву міністрам сільського господарства обох країн щоб запобігти цій проблемі.

Обговорення цього питання продовжиться цього тижня між Міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським та Міністром сільського господарства і розвитку села Польщі Чеславом Сєкерським.

"Українські торговельні мережі надіслали польським молокопереробникам електронні листи з тривожною інформацією про ризик адміністративного закриття доступу нашої продукції на український ринок", - йдеться в повідомленні ПМП.

Український експорт в 5 разів менший за польський

Сьогодні Польща є великим експортером молочної продукції на український ринок і, незважаючи на труднощі з перетином кордону, поставляє великі обсяги сиру, йогурту та іншої молочної продукції.

"Втрата українського ринку може мати драматичні наслідки для багатьох наших кооперативів і фермерів. Як і для українських імпортерів і споживачів, які цінують і очікують польських молочних продуктів в українських магазинах", - зазначили у ПМП.

Згідно із текстом спільної заяви, скарги на надлишок української молочної продукції на польському ринку абсолютно безпідставні, оскільки, як і в попередні роки, польський експорт молочної продукції в Україну в п’ять разів перевищує український експорт молочної продукції до Польщі.

Зазначено, що питання торгівлі молочною продукцією вже обговорювалося урядами обох країн минулого року і тоді зі списків торгових обмежень було вирішено вилучити молочну продукцію. Відтоді торговий баланс молочної продукції практично не змінився, а загальна ситуація погіршилася.

Молочники потерпають від польського імпорту

Продукція з Польщі витісняє українську продукцію з полиць через дороге сире молоко в Україні, а також потужні європейські дотації для своїх виробників. При цьому в Україні попит на сире молоко перевищує пропозицію і штовхає вгору ціни на нього, тому українська переробна галузь знаходиться в доволі складних умовах.

Іншою проблемою є скорочення виробництва молока населенням — в 2023 році молочна галузь отримала на переробку лише 3,2 млн тонн сирого молока, тоді як її переробні потужності досягають 7 млн тонн щорічно.

Найбільш критична ситуація склалася з твердими сирами, пояснює виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур. В 2023 році з Польщі було імпортовано 7,6 тис. тонн цієї продукції, і ще майже стільки ж завезено неофіційно. В Україні в минулому році вироблено близько 50 тис. тонн твердих сирів, тому частка польського імпорту досягає в цьому сегменті майже 30%.

За його словами, 60-65% поляків підтримують дії своїх протестувальників на кордоні. Вони вважають, що українська модель великого агробізнесу порушує польський суспільний устрій, побудований на дрібних фермах з невисокою рентабельністю. Поляки не готові відмовитись від побудованої на дотаціях "соціальної" моделі агробізнесу, і будуть її активно захищати, тому єдиний вихід для України — домовлятися з ними на умовах win-win.

Протести на кордоні з Польщею

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".Протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого польські фермери посилили протести поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами.

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