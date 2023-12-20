Український сир може не витримати конкуренції з імпортним

Молоко з літа подорожчало вже на чверть, а відпускні ціни на сир вдалося збільшити в середньому на 10%. Рентабельність виробництва сиру в Україні стала зовсім мізерною.

Про це повідомляє Інфагро.

Як зауважують аналітики, для грудня завжди характерним було зростання продажів сиру.

"Навіть нинішнього воєнного року цей тренд певною мірою зберігся. Споживчий попит зріс, хоча, звичайно ж, не так, як це бувало до війни, адже кількість населення далеко не та, що була раніше, доходи скромніші, а ціни як ніколи високі", - констатують в Інфагро.

Аналітики звертають увагу на те, що молоко з літа подорожчало вже на чверть, а відпускні ціни на сир вдалося збільшити в середньому на 10%. Тобто рентабельність бізнесу стала зовсім мізерною.

"Варіантів виходу із ситуації у виробників небагато. Вони могли б ще підняти ціни, але це не так просто. Сир і так досить дорогий, можна втратити в продажах. Крім того, це точно буде стимулювати зростання імпорту. Та й торговельні мережі не будуть закуповувати дорогий товар, який має сумнівні перспективи продажу", - вважають аналітики.

На їхню думку, також можна було б знизити ціни на сировину в будь-який спосіб, нехай навіть за рахунок скорочення обсягів виробництва сиру.

"Аграрії від цього особливо не збідніли б, а вплинути на темпи зростання імпорту можна було б. Але ж такий варіант маловірогідний. Так що сир залишається дорогим", - констатують аналітики.

Зауважимо, найбільше сирів Україна імпортує з Польщі (34%), Німеччини (18%) та Нідерландів (17%).

Як раніше прогнозували аналітики Інфагро, зростання імпорту польського сиру очікується відразу після розблокування кордонів між Україною та Польщею.

В останні роки в українських торгових мережах імпортні сири, в тому числі польські, займають відчутну частину полиць. Українські сировари відчувають значний тиск через зростання конкуренції з польськими сирами. Але, якщо порівнювати ціни українських сирів і товару з Польщі, виявиться, що останній набагато дешевший.

Висока вартість українського сиру обумовлена підвищенням цін на молоко-сировину. Через зниження продуктивності корів і скорочення обсягів надоїв на ринку обмежилася пропозиція сирого молока та загострилася конкуренція за сировину серед переробників, а ціни пішли вгору.

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