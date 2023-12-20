Украинский сыр может не выдержать конкуренции с импортным

Молоко с лета подорожало уже на четверть, а отпускные цены на сыр удалось увеличить в среднем на 10%. Рентабельность производства сыра в Украине стала совсем мизерной.

Об этом сообщает Инфагро.

Как отмечают аналитики, для декабря всегда характерен рост продаж сыра.

"Даже в нынешнем военном году этот тренд в определенной степени сохранился. Потребительский спрос вырос, хотя, конечно же, не так, как это бывало до войны, ведь количество населения далеко не та, что было раньше, доходы скромнее, а цены как никогда высоки", - констатируют в Инфагро.

Аналитики обращают внимание, что молоко с лета подорожало уже на четверть, а отпускные цены на сыр удалось увеличить в среднем на 10%. То есть рентабельность бизнеса стала совсем мизерной.

"Вариантов выхода из ситуации у производителей немного. Они могли бы еще поднять цены, но это не так просто. Сыр и так достаточно дорог, можно потерять в продажах. Кроме того, это точно будет стимулировать рост импорта. Да и торговые сети не будут закупать дорогостоящий товар, имеющий сомнительные перспективы продажи", - считают аналитики.

По их мнению, можно было бы снизить цены на сырье любым способом, пусть даже за счет сокращения объемов производства сыра.

"Аграрии от этого особо не обеднели бы, а повлиять на темпы роста импорта можно было бы. Но ведь такой вариант маловероятен. Так что сыр остается дорогим", - констатируют аналитики.

Заметим, что больше всего сыров Украина импортирует из Польши (34%), Германии (18%) и Нидерландов (17%).

Как ранее прогнозировали аналитики Инфагро, рост импорта польского сыра ожидается сразу после разблокирования границ между Украиной и Польшей.

В последние годы в украинских торговых сетях импортные сыры, в том числе польские, занимают ощутимую часть полок. Украинские сыровары испытывают значительное давление из-за роста конкуренции с польскими сырами. Но если сравнивать цены украинских сыров и товара из Польши, окажется, что последний намного дешевле.

Высокая стоимость украинского сыра обусловлена повышением цен на молоко-сырье. Из-за снижения продуктивности коров и сокращения объемов надоев на рынке ограничилось предложение сырого молока и обострилась конкуренция за сырье среди переработчиков, а цены пошли вверх.

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