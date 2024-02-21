В Польше пригрозили усилением ограничений экспорта из Украины

Польша может еще больше ограничит экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. Сейчас "мяч на поле Украины" и польские чиновники ожидают конструктивных переговоров.

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в эфире Polsat News.

Он снова обвинил Киев "в отсутствии сотрудничества".

"Мяч на поле Украины. Либо вы договариваетесь с Польшей, либо мы будем вынуждены ввести дальнейшие ограничения на импорт украинских товаров", - подчеркнул Колодзейчак.

Он сообщил, что 21 февраля министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский должен провести переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским.

"Посмотрим, как поведут украинцы, какую политику будут проводить по экспорту в Польшу, захотят ли они договориться", - заявил Колодзейчак.

По его словам, переговоры с протестующими польскими фермерами начнутся на следующей неделе.

Заметим, в настоящее время в Польшу аграрии не могут импортировать пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс.

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать для разработки соответствующих защитных механизмов на уровне Европейской Комиссии.

Украина может запретить импорт агропродукции из Польши

Украинские власти рассматривают варианты запрета импорта агропродукции из Польши в ответ на блокаду границы. Об этом в комментарии Forbes рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

"Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать", - сказал Сольский.

По его словам, решение может быть принято в течение двух недель. "Посмотрим, что будет происходить", - добавил он.

Руководство Украины пока не решило, какие именно ограничительные меры могут ввести. Речь может идти об ограничении или полном запрете ввоза в Украину польских молочных продуктов и фруктов, уточнил собеседник Forbes в правительстве.

"Будем вести активные переговоры с польской стороной, и исходя из их результативности будем принимать решения", - добавил Сольский.

Напомним, 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной. Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях. Украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

Также из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что протесты на польско-украинской границе не состоялись, если бы не агрессия России. В то же время, он подчеркнул, что блокирование границы является лишь решением фермеров, а не польского правительства.