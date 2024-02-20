- Тип
- Важно
- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
На границе с Польшей ограничено движение транспорта: где пропускают авто и автобусы
Польские забастовщики приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной. В некоторых пунктах пропуска движение ограничено для всего вида транспорта.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
В ведомстве предоставили информацию о ситуации на пунктах пропуска на границе с Польшей на 13.00.
В пункте пропуска "Медика-Шегини" польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска. Срок завершения такой блокировки не сообщался.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Возле пункта пропуска «Долгобычев-Угринов» протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 20 февраля.
В КПП «Зосин-Устилуг» с 13.00 до 16:00 протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью.
До 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши на пункте пропуска «Корчева-Краковец», кроме тех, которые перевозят критические грузы. При этом автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно.
Протестующие с 13:00 20 февраля полностью заблокировали движение в обоих направлениях на КПП «Гребене-Рава-Русская» всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь.
До 19:00 организаторы протеста намерены полностью заблокировать движение грузовиков на КПП «Дорогуск-Ягодин» в обоих направлениях.
Напомним, 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной. Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.
Заметим, из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.
Возобновление забастовки на границе
Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.
Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.
В зависимости от КПП протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.
20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.