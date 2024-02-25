Союз с Польшей важен, но мы будем защищать наш бизнес, - Зеленский о протестах фермеров

Президент Владимир Зеленский считает, что власти Польши способны решить проблему стачек на границе, поскольку "люди там умны и они разберутся", а премьеры обеих стран найдут нужные решения. Если этого не произойдет, то украинские власти будут защищать своих аграриев.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.

Зеленский подчеркнул, что блокировать границы и таким образом использовать Украину как рычаг давления на Европейскую комиссию нельзя.

"Использовать Украину как давление на европейские институции – это просто несправедливо. Вот о чем я говорю. Я считаю, что премьеры найдут соответствующие шаги [ для решения проблемы с забастовками – ред ]. Я, как президент, просто говорю открыто, что для нас очень важно сохранить союз с Польшей. А если шаги не найдутся, то мы будем защищать наш бизнес", - сказал он.

Зеленский также назвал ситуацию, которая происходит на украино-польской границе политическим вопросом и подчеркнул, что не желает, чтобы между народами двух стран возникла граница.

"С апреля месяца я говорю, что это политический вопрос. Наше украинское общество и некоторые медиа критиковали [ поляков - ред ]. Понятно, что есть внутренняя борьба в Польше, но я хотел бы сказать, что мы благодарны польскому обществу, которое с самого начала поддерживало украинцев. И это факт. И очень не хотелось бы, чтобы политики делали сейчас эту границу, которая есть между нами, чтобы она была между нашими обществами. Я в это не верю", - подчеркнул президент.

Он добавил, что общается с польским коллегой и полностью поддерживает рабочие отношения с премьером Польши Дональдом Туском.

"У нас с Туском рабочие отношения и у премьер-министра [ Украина Дениса Шмыгаля – ред] тоже. И эти встречи были. С Дудой была недавно встреча (…) и также с Урсулой фон дер Ляен", - добавил Зеленский.

В Польше не спешат встретиться с Зеленским

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в ближайшее время не будет встреча лидеров Польши и Украины, о чем просил президент Владимир Зеленский. 28 марта в Варшаве состоится встреча представителей правительств двух стран.

Туск подчеркнул, что польское государство обязано защищать интересы польских фермеров и сельхозпроизводителей. В то же время, он напомнил, что Польша с первых дней войны и даже раньше была на стороне Украины и поддерживает Украину всеми доступными средствами.

Также 23 февраля представители польского правительства проигнорировали встречу с украинскими коллегами. Премьер-министр Шмигаль сообщил, что встреча с польскими членами правительства на границе сегодня не состоялась.

"Президент Украины предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равны партнеры и союзники. Но, к сожалению, такая встреча с польскими членами правительства сегодня не состоялась", - написал Шмигаль.