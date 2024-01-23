На украинско-польской границе могут открыться еще 4 пункта пропуска

Украинское и польское правительства рассматривают возможность установления еще четырех пунктов пропуска на границе между странами.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с польским коллегой Дональдом Туском.

"С премьер-министром Польши Дональдом Туском мы обсудили вопрос беспрепятственного движения товаров через наши границы. Считаем, что на сегодняшний день вопрос решен, граница разблокирована, а совместная работа дает результат", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что также было обсуждено введение совместного пограничного контроля и модернизации пунктов пропуска.

"Имеем амбицию создать еще четыре новых пункта пропуска в дополнение к уже имеющимся 14-ти", - заявил премьер-министр Украины.

Также, по словам Шмыгаля, Туск поддержал инициативу по привлечению польского бизнеса к строительству автобана Краковец—Львов—Броды—Ровно на концессионных условиях.

Дональд Туск со своей стороны заявил, что новые процедуры, заработавшие на границе для перевозчиков, повлекли за собой "очень качественные изменения на пересечении границы".

Напомним, Туск прибыл с визитом в Киев в День Соборности, 22 января. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым обсудили новый пакет оборонной поддержки и присоединение Польши к гарантиям безопасности Украины, сформулированным странами "Большой семерки".

Кроме того, Туск сообщил о назначении уполномоченного Польши по восстановлению Украины. Им стал Павел Коваль, прибывший с Туском в Киев в составе делегации.