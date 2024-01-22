Защитный пакет и присоединение к гарантиям безопасности. Зеленский рассказал о результатах встречи с Туском

22 января во время встречи в Киеве президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили новый пакет оборонной поддержки и присоединения Польши к гарантиям безопасности Украины, сформулированным странами "Большой семерки".

Об этом сообщили в офисе президента.

По словам Зеленского, был обсужден новый подход к сотрудничеству, который сосредоточен на повышении масштабов закупки оружия для Украины и кредит, который предоставляет Польша для этих целей, а также возможности совместного производства вооружения.

"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд. Это польский кредит для Украины. Обсудили мы сегодня с господином Премьер-министром и возможности совместного будущего производства оружия ", – сообщил Президент Украины.

Зеленский также рассказал, что они обсудили гарантии безопасности и присоединение Польши к Совместной декларации "Группы семи", которая была согласована в Вильнюсе.

"Благословен за готовность начать работу по двустороннему соглашению между нашими государствами. Отдельно хочу поблагодарить и за совместную работу с Польшей по Формуле мира - Польша поддерживает глобальные усилия, участвует в соответствующих встречах. Это важно", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Польша присоединилась к декларации G7

Во время встречи Туск отметил, что все политические силы в Польше разделяют убеждение, что Украину следует поддержать всеми доступными средствами в борьбе с российской агрессией.

"Польша будет пытаться помочь во всех аспектах процесса вступления в ЕС так, чтобы полное членство Украины в Евросоюзе быстро стало фактом. Мы будем также сотрудничать во всех других форматах, поэтому я сообщил господину президенту, что Польша присоединилась сегодня к Совместной декларации G7, которая была сформирована на саммите НАТО в Вильнюсе", – отметил глава правительства Польши.

Туск назначил уполномоченного по восстановлению Украины

Туск также сообщил о назначении уполномоченного Польши по восстановлению Украины. Им стал Павел Коваль, прибывший с Туском в Киев в составе делегации.

"В состав моей делегации также входит господин Павел Коваль, которого правительство назначит уполномоченным по вопросам восстановления Украины. Мы хотим активно участвовать не только в помощи Украине в войне с Россией, но и в процессе восстановления", - сказал Туск.

Гарантии от G7

Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.

Подписавшиеся декларации пообещали работать с Украиной над конкретными обязательствами и договоренностями, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.

Эти обязательства будут предусматривать в частности:

постоянное предоставление современной военной техники и вооружения;

повышение оперативной совместимости со странами НАТО;

поддержку дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;

подготовку и обучение украинских сил;

обмен разведывательными данными;

укрепление экономической устойчивости и устойчивости Украины.

Также в декларации говорится, что в случае новой вооруженной атаки России в будущем, члены G7 намерены немедленно проконсультироваться с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов.