Дональд Туск официально стал премьер-министром Польши: чего ждать Украине от нового правительства

В среду, 13 декабря, Дональд Туск принял присягу премьер-министра Польши. Теперь он стал полноправным главой польского правительства.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Отмечается, что церемония принесения присяги Туска началась в президентском дворце около 09:00.

На ней присутствовали не только президент Анджей Дуда и члены правительства Дональда Туска, но и спикеры Сейма и Сената и депутаты всех парламентских партий.

Напомним, Сейм Польши в понедельник, 11 декабря, отправило в отставку правительство Матеуша Моравецкого и избрал нового премьер-министра Дональда Туска.

Что означает Туск для Украины

Еще во время избирательной кампании Дональд Туск не раз подчеркивал свою позицию: всесторонняя поддержка Украины и возобновление полноценного сотрудничества с ЕС.

"В национальных интересах Польши, безусловно, победа Украины. Это повлияет и на экономические вопросы, и проблему беженцев. Польское государство не должно ни на йоту сдвинуться с места в этом вопросе, военная поддержка Украины не должна подвергаться сомнению", - отмечал политик.

Соответственно после избрания на должность премьер-министра Дональда Туска может гарантировать Украине и украинцам постоянную и непоколебимую поддержку со стороны дружественной Польши.

В ситуации с нынешним блокированием границы польскими перевозчиками и фермерами Туск также готов искать решение проблемы. Он пообещал, что немедленно займется исправлением таких проблем, как блокирование грузовых перевозок на границе Польши с Украиной, где с польской стороны накопились многокилометровые очереди с тысячами грузовиков, назвав этот инцидент просчетом правительства Матеуша Моравецкого.

По словам Туска, он будет действовать в интересах польских перевозчиков, но будет добиваться решения вопросов так, чтобы блокада границы была прекращена.

По общераспространенному мнению среди экспертов есть то, что с Туском у Киева отношения будут лучше, чем с нынешним правительством, которое запретило импорт украинской пшеницы и сделало много резких заявлений в адрес Украины и лично Зеленского.

Что касается отношения к войне в Украине, то, как ожидается, Туск и его партия будут ориентироваться в этом вопросе на позицию ЕС и стран Запада – США, Германии и Франции, и меньше будут заявлять об "особой" роли Польши в поддержке Украины.

Кто такой Дональд Туск

Свою политическую деятельность Туск начал в 80-х годах из родного Гданьска.

Переломным в политической работе Дональда Туска стал 2005 год, когда он участвовал сразу в двух выборах в Польше: парламентских и президентских. На парламентских его партия заняла второе место и ушла в оппозицию. А в первом туре президентских выборов Туск занял первое место с 38% голосов, тогда как во втором туре уступил количество голосов Леху Качинскому.

В октябре 2007 г. во время досрочных парламентских выборов Дональда Туска выдвинули на должность премьер-министра страны. Это была его первая каденция в качестве премьера.

А уже в 2011 году политик во второй раз стал премьером Польши.

Еще во время второй премьерской каденции на заседании Европейского Совета Туск был избран в должности Президента Европейского Совета на два с половиной года.