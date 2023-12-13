Дональд Туск офіційно став прем'єр-міністром Польщі: чого очікувати Україні від нового уряду

У середу, 13 грудня, Дональд Туск склав присягу прем'єр-міністра Польщі. Тепер він став повноправним головою польського уряду.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Зазначається, що церемонія складання присяги Туска почалася в президентському палаці близько 09:00.

На ній були присутні не лише президент Анджей Дуда та члени уряду Дональда Туска, а й спікери Сейму та Сенату і депутати від всіх парламентських партій.

Нагадаємо, Сейм Польщі у понеділок, 11 грудня, відправив у відставку уряд Матеуша Моравецького та обрав новим прем'єр-міністром Дональда Туска.

За результатами парламентських виборів у Польщі лідерство здобула провладна партія"Право і справедливість", але їй не вистачило голосів для формування коаліції. Тому новий уряд формуватиме опозиція на чолі з Дональдом Туском.

Що означає Туск для України

Ще під час виборчої кампанії Дональд Туск неодноразово підкреслював свою позицію: всебічна підтримка України та відновлення повноцінної співпраці із ЄС.

"У національних інтересах Польщі, безперечно, перемога України. Це вплине і на економічні питання, і проблему біженців. Польська держава не повинна ні на йоту зрушити з місця в цьому питанні, військова підтримка України не повинна піддаватись сумніву", – наголошував політик.

Відповідно, після обрання на посаду прем'єр-міністра Дональда Туска може гарантувати Україні та українцям постійну та непохитну підтримку із боку дружньої Польщі.

У ситуації із теперішнім блокування кордону польськими перевізниками та фермерами Туск також готовий шукати рішення проблеми. Він пообіцяв, що негайно візьметься за виправлення таких проблем, як блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною, де з польського боку накопичилися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок, назвавши цей інцидент прорахунком уряду Матеуша Моравецького.

За словами Туска, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону була припинена.

За загальнопоширеною думкою серед експертів є те, що з Туском у Києва відносини будуть кращими, ніж із нинішнім урядом, який заборонив імпорт української пшениці та зробив багато різких заяв на адресу України та особисто Зеленського.

Що стосується ставлення до війни в Україні, то, як очікується, Туск та його партія орієнтуватимуться у цьому питанні на позицію ЄС та країн Заходу – США, Німеччини та Франції, і менше заявлятимуть про "особливу" роль Польщі у підтримці України.

Хто такий Дональд Туск

Свою політичну діяльність Туск розпочав у 80-х роках з рідного Ґданська.

Переламним у політичній роботі Дональда Туска став 2005 рік, коли він брав участь одразу у двох виборах у Польщі: парламентських та президентських. На парламентських його партія посіла друге місце та пішла в опозицію. А в першому турі президентських виборів Туск посів перше місце із 38% голосів, тоді як у другому турі поступився кількістю голосів Леху Качинському.

У жовтні 2007 року під час дострокових парламентських виборів Дональда Туска висунули на посаду прем'єр-міністра країни. Це була його перша каденція у ролі прем'єра.

А вже 2011 року політик вдруге став прем'єром Польщі.

Ще під час його другої прем'єрської каденції на засіданні Європейської Ради Туск був обраний на посаді Президента Європейської Ради на два з половиною роки.