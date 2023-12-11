Парламент Польщі відправив уряд Моравецького у відставку, обравши прем'єром Туска

Сейм Польщі у понеділок не зміг висловити вотум довіри уряду Матеуша Моравецького. Як передає Onet.pl, за це проголосувало лише 190 депутатів, включаючи всіх присутніх депутатів від правлячої партії "Право і справедливість" (троє були відсутні) та трьох депутатів від руху "Кукіз'15".

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Водночас проти проголосували 266 депутатів - усі представники опозиційних "Громадянської коаліції", блоку "Третій шлях" ("Польща-2050 Шимона Головні" та Польська народна партія) та "Лівиці", які мають намір сформувати новий уряд, а також ультраправої "Конфедерації", яка заявила, що не підтримає ані нинішній, ані майбутній уряд. Жоден депутат під час голосування не утримався.

Таким чином, другий уряд Моравецького, який працював з листопада 2019 року, був відправлений у відставку. До цього Моравецький обіймав посаду прем'єра ще два роки, відпрацювавши на ній, таким чином, шість років.

Надалі Сейм перейшов до другого етапу процедури зміни уряду - обрання прем'єр-міністра, яким став лідер партії "Громадянська платформа" та сформованої на її основі коаліції Дональд Туск.

За його кандидатуру проголосували 248 депутатів. Проти ж було 201. При цьому повний склад уряду, як очікується, буде затверджений парламентом 12 грудня.

To dobry dzień. Polska ma rząd z najsilniejszym demokratycznym mandatem od 1989 r. pic.twitter.com/WsUvcSEhzF — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) December 11, 2023

"Вітаю Дональда Туска з обранням Сеймом на посаду прем’єр-міністра Польщі. Майбутнє України та Польщі – у єдності, взаємній підтримці та стратегічному партнерстві задля перемоги над спільним ворогом. Коли ми стоїмо пліч-о-пліч, свобода обох наших народів нездоланна", - прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Він висловив вдячність Польщі за підтримку та допомогу та переконання, що дві країни посилюють одну одну та всю Європу й залишатимуться відданими справі захисту глобальної свободи.

Нагадаємо, що Туск вже обіймав цю посаду у 2007-2014 роках, а у 2014-2019 роках був головою Європейської ради, тобто найвищим посадовцем у Євросоюзі (нині ним є бельгієць Шарль Мішель).

Зазначимо, що на виборах 15 жовтня "Право і справедливість" хоч і здобула найбільшу кількість мандатів у 460-місцевому Сеймі (194), не отримала у ньому більшості. 157 депутатських місць дісталося "Громадянській коаліції", 65 - "Третьому шляху", а 26 - "Лівиці", які сумарно, таким чином, мають 258 мандатів.

Решта 18 місць дісталися "Конфедерації" - партії, яка вважається проросійською та підтримує блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною, що розпочалося 6 листопада. У свою чергу Туск, навпаки, критикував уряд Моравецького за бездіяльність у ситуації з блокадою кордону.

На сьогодні ж польські перевізники розблокували після більш ніж місячної блокади один із пунктів пропуску - "Дорогуськ". Цьому передувало узгодження урядами України та Польщі кроків щодо розблокування кордону, після якого інший КПП "Долгобичув" був відкритий для проїзду порожніх вантажівок.