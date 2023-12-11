Парламент Польши отправил правительство Моравецкого в отставку, избрав премьером Туска

Сейм Польши в понедельник не смог выразить вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого. Как передает Onet.pl, за это проголосовало лишь 190 депутатов, включая всех присутствовавших депутатов от правящей партии "Право и справедливость" (трое отсутствовали) и трех депутатов от движения "Кукиз'15".

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В то же время против проголосовали 266 депутатов - все представители оппозиционных "Гражданской коалиции", блока "Третий путь" ("Польша-2050 Шимона Головни" и Польская народная партия) и "Левых", которые намерены сформировать новое правительство, а также ультраправой "Конфедерации", заявившей, что не поддержит ни нынешнее, ни будущее правительство. Ни один депутат при голосовании не воздержался.

Таким образом, второе правительство Моравецкого, работавшее с ноября 2019 года, было отправлено в отставку. До этого Моравецкий занимал должность премьера еще два года, отработав в ней, таким образом, шесть лет.

Далее Сейм перешел ко второму этапу процедуры смены правительства - избранию премьер-министра, которым стал лидер партии "Гражданская платформа" и сформированной на ее основе коалиции Дональд Туск.

За его кандидатуру проголосовало 248 депутатов. Против же было 201. При этом полный состав правительства, как ожидается, будет утвержден парламентом 12 декабря.

To dobry dzień. Polska ma rząd z najsilniejszym demokratycznym mandatem od 1989 r. pic.twitter.com/WsUvcSEhzF — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) December 11, 2023

"Приветствую Дональда Туска с избранием Сеймом на должность премьер-министра Польши. Будущее Украины и Польши – в единстве, взаимной поддержке и стратегическом партнерстве ради победы над общим врагом. Когда мы стоим бок о бок, свобода обоих наших народов непреодолима" , – прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он выразил благодарность Польше за поддержку и помощь и убеждение, что две страны усиливают друг друга и всю Европу и будут преданными делу защиты глобальной свободы.

Напомним, что Туск уже занимал эту должность в 2007-2014 годах, а в 2014-2019 годах был главой Европейского совета, то есть наивысшим должностным лицом в Евросоюзе (ныне им является бельгиец Шарль Мишель).

Отметим, что на выборах 15 октября "Право и справедливость" хотя и получила наибольшее количество мандатов в 460-местном Сейме (194), не получила в нем большинства. 157 депутатских мест досталось "Гражданской коалиции", 65 - "Третьему пути", а 26 - "Левым", которые суммарно, таким образом, имеют 258 мандатов.

Остальные 18 мест достались "Конфедерации" - партии, считающейся пророссийской и поддерживающей блокирование польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной, начавшуюся 6 ноября. В свою очередь, Туск, наоборот, критиковал правительство Моравецкого за бездействие в ситуации с блокадой границы.

На сегодня польские перевозчики разблокировали после более чем месячной блокады один из пунктов пропуска - "Дорогуск". Этому предшествовало согласование правительствами Украины и Польши шагов по разблокированию границы, после которого другой КПП "Долгобычув" был открыт для проезда пустых грузовиков.