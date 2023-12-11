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Парламент Польши отправил правительство Моравецкого в отставку, избрав премьером Туска
Сейм Польши в понедельник не смог выразить вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого. Как передает Onet.pl, за это проголосовало лишь 190 депутатов, включая всех присутствовавших депутатов от правящей партии "Право и справедливость" (трое отсутствовали) и трех депутатов от движения "Кукиз'15".
В то же время против проголосовали 266 депутатов - все представители оппозиционных "Гражданской коалиции", блока "Третий путь" ("Польша-2050 Шимона Головни" и Польская народная партия) и "Левых", которые намерены сформировать новое правительство, а также ультраправой "Конфедерации", заявившей, что не поддержит ни нынешнее, ни будущее правительство. Ни один депутат при голосовании не воздержался.
Таким образом, второе правительство Моравецкого, работавшее с ноября 2019 года, было отправлено в отставку. До этого Моравецкий занимал должность премьера еще два года, отработав в ней, таким образом, шесть лет.
Далее Сейм перешел ко второму этапу процедуры смены правительства - избранию премьер-министра, которым стал лидер партии "Гражданская платформа" и сформированной на ее основе коалиции Дональд Туск.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
За его кандидатуру проголосовало 248 депутатов. Против же было 201. При этом полный состав правительства, как ожидается, будет утвержден парламентом 12 декабря.
"Приветствую Дональда Туска с избранием Сеймом на должность премьер-министра Польши. Будущее Украины и Польши – в единстве, взаимной поддержке и стратегическом партнерстве ради победы над общим врагом. Когда мы стоим бок о бок, свобода обоих наших народов непреодолима" , – прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Он выразил благодарность Польше за поддержку и помощь и убеждение, что две страны усиливают друг друга и всю Европу и будут преданными делу защиты глобальной свободы.
Напомним, что Туск уже занимал эту должность в 2007-2014 годах, а в 2014-2019 годах был главой Европейского совета, то есть наивысшим должностным лицом в Евросоюзе (ныне им является бельгиец Шарль Мишель).
Отметим, что на выборах 15 октября "Право и справедливость" хотя и получила наибольшее количество мандатов в 460-местном Сейме (194), не получила в нем большинства. 157 депутатских мест досталось "Гражданской коалиции", 65 - "Третьему пути", а 26 - "Левым", которые суммарно, таким образом, имеют 258 мандатов.
Остальные 18 мест достались "Конфедерации" - партии, считающейся пророссийской и поддерживающей блокирование польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной, начавшуюся 6 ноября. В свою очередь, Туск, наоборот, критиковал правительство Моравецкого за бездействие в ситуации с блокадой границы.
На сегодня польские перевозчики разблокировали после более чем месячной блокады один из пунктов пропуска - "Дорогуск". Этому предшествовало согласование правительствами Украины и Польши шагов по разблокированию границы, после которого другой КПП "Долгобычув" был открыт для проезда пустых грузовиков.