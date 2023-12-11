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Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" разблокирован: грузовики возобновили движение
11 декабря стало известно, что украинской стороне удалось достичь частичного согласия с польскими перевозчиками и разблокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск". С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков.
Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Согласно его сообщению, в направлении Украины уже проехали 15 транспортных средств – они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются, чтобы пересечь границу в сторону Польши.
"Более месяца продолжалась блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска. За это время команда Министерства и Посольства буквально ежедневно занималась вопросом разблокировки. Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены", - написал Кубраков. .Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Несколько дней назад стало известно, что правительства Украины и Польши согласовали шаги по разблокированию границы. Например, пункта пропуска "Угринов – Долгобычев" открыли для проезда пустых грузовиков. А в системе "ЕЧЕРГ", согласно договоренностям, должны появиться отдельные ремни для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева".
Напомним, польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, которая действовала до заключения соглашения транспортный безвиз" из ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.
Причиной стачки организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.