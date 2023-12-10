Партия украинских грузовиков по железной дороге прибыла в Польшу (ВИДЕО)

Партия грузовиков по железной дороге прибыла в Польшу. Украинская и польская стороны согласовали все вопросы перевозок и оформления таможенных и пограничных процедур.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что дальше грузовики в пункт назначения направятся по автодороге.

"Следующие отправления планируется сделать регулярными и задействовать в перевозках более модернизированных платформ", - отметили в УЗ.

Напомним, что "Укрзализныця" организовала между Украиной и Польшей контрейлерный поезд для перевозки грузовиков. Таким образом, украинские автоперевозчики получили "лазейку" для обхода блокады, которая продолжается из-за забастовки польских перевозчиков

Поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша).

Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал «Центр транспортного сервиса «Лески» АО «Укрзализныця», в обратном направлении – в UZ Cargo Poland.

Польские перевозчики уже месяц блокируют КПП на границе

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" из ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

Если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.