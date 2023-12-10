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Венгерские перевозчики с 11 декабря начнут протест на границе с Украиной
Ассоциация венгерских автоперевозчиков MKFE с понедельника, 11 декабря, начнет протест на пограничном пункте пропуска "Загонь – Чоп", требуя отмены "транспортного безвиза" для Украины.
Об этом говорится в заявлении ассоциации.
Отмечается, что MKFE имеет разрешение на проведение демонстрации от уездной полиции Саболч-Сатмар-Берег.
Цель протеста – привлечь внимание Еврокомиссии и правительства Венгрии к "серьезному влиянию" соглашения между Европейским Союзом и Украиной.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как утверждают в MKFE, из-за предусматриваемой либерализации грузовых перевозок многие венгерские предприятия оказались "в критической ситуации"
В ассоциации отмечают, что с момента заключения соглашения, имеющего "серьезные последствия искажения рынка", венгерские перевозчики последовательно выступали против него. Они регулярно посылали письма транспортным комиссарам Еврокомиссии.
Теперь перевозчики требуют пересмотреть соглашение и возобновить лицензионные квоты для украино-венгерских перевозок.
В организации также призвали "искать средства, которые могут дать возможность на уровне государств-членов сдерживать экспансию украинских перевозчиков".
Ассоциация напомнила, что совместно с представителями Польши, Словакии и Чехии направили предложения Европейской комиссии и Европарламенту по отмене "транспортного безвиза".
"Мы надеемся, что вместо нынешнего жесткого отказа переговоры продвинутся вперед и пересмотр соглашения между ЕС и Украиной будет более благоприятным для венгерских перевозчиков", - заявила MKFE.
Венгерские перевозчики не будут блокировать границу, а только будут бастовать
Протест венгерских перевозчиков против "транспортного безвиза" для Украины будет иметь форму забастовки, а не блокирование границы, рассказал вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.
"Мы разговаривали с этой ассоциацией во вторник, и их позиция непонятна. Они говорят, что "безвольная система" исказила рынок. Хотя соглашение Украины с ЕС, которое они так хотят отменить, прямо запрещает нам осуществлять перевозку по территории стран ЕС", - сказал Балин.
Еврокомиссия настаивает на сохранении "транспортного безвиза" с Украиной
В Европейской комиссии поддерживают сохранение Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС и считают, что идея возвращения к разрешениям неприемлема.
"Я твердо решила защищать это соглашение, продолжать объяснять его преимущества как для европейского рынка, так и для Украины и Молдовы. Надеюсь, что органы власти в государствах-членах и на передовой линии серьезно воспримут свою ответственность", - отметила еврокомиссар по транспорту Адина Велян.
Блокада границы: требования протестующих
Протесты на границе с Украиной начались 6 ноября в Польше . Местные перевозчики заблокировали движение грузовиков на нескольких пунктах пропуска. Причиной указали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.
Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.
Перевозчики Словакии поддержали польских коллег и устроили "тестовую" блокаду на пункте "Вышнее Немецкое" 16 ноября. Через несколько дней спустя, 21 ноября, там началась новая забастовка . Но уже утром 22-го ГПСУ сообщила о разблокировании границы . Позже блокировка пункта повторилась и продолжалось с 1 по 5 декабря. В настоящее время союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) угрожает полностью заблокировать пограничный пункт "Вышнее Немецкое – Ужгород".